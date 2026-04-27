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Croisière en catamaran : Hervé Bellaïche présente Catlante Catamarans dans Inspirations Voyages sur TourMaG


Dans ce nouvel épisode d’Inspirations Voyages, le format vidéo de TourMaG dédié aux professionnels du tourisme, nous recevons Hervé Bellaïche, Directeur Général de Catlante Catamarans. Au programme de cette émission : les clés pour vendre la croisière à la voile aux voyageurs en quête d'authenticité, répondre aux nouvelles attentes d'une clientèle fuyant le tourisme de masse, et maximiser la rentabilité des agents de voyages.

Pour découvrir l'intégralité de l'interview, l'étendue des destinations proposées et tous les conseils pratiques d'Hervé Bellaïche, visionnez le nouvel épisode d'Inspirations Voyages ci-dessous.


Rédigé par Fabien Da Luz le Lundi 4 Mai 2026 à 06:39

Face à un marché en pleine mutation, les professionnels du tourisme doivent s'adapter à de nouveaux comportements d'achat. La clientèle est aujourd'hui de plus en plus en quête d'authenticité, de déconnexion totale et de séjours à taille humaine. Le Covid est passé par là, laissant dans son sillage un rejet grandissant des vacances standardisées. Dans ce contexte, la croisière en catamaran s'impose naturellement comme une alternative de choix face aux grands paquebots et à l'hôtellerie classique.

Mais comment bien positionner ce produit hybride auprès des voyageurs ? Quel argumentaire de vente adopter pour convaincre ? Hervé Bellaïche, figure incontournable du secteur touristique, est l'invité d'Inspirations Voyages sur TourMaG pour détailler la promesse de Catlante Catamarans, l'ADN de sa flotte, et livrer aux distributeurs ses meilleurs conseils de vente.

L'ADN Catlante : l'alliance du "Slow Travel" et de l'exclusivité

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Au cours de cet entretien, Hervé Bellaïche revient en détail sur ce qui fait le succès de Catlante Catamarans depuis plus de 20 ans : la promesse d'un voyage « clés en main » sur l'eau. L'entreprise s'appuie sur une flotte de catamarans haut de gamme, spécifiquement aménagée pour le confort des passagers. Mais la véritable rupture avec les standards de la croisière classique réside dans sa capacité d'accueil extrêmement intimiste. Chaque navire dispose de 6 cabines, accueillant un maximum de 15 personnes à bord, équipage inclus.

Pour les agents de voyages, les arguments commerciaux sont puissants et répondent directement aux requêtes actuelles. Catlante Catamarans s'inscrit pleinement dans la tendance forte du slow travel et du retour à la nature. Le faible tirant d'eau des catamarans offre une proximité inégalée avec la mer, permettant de naviguer de plages paradisiaques en criques secrètes, inaccessibles aux gros navires.

C'est également un produit très rassurant pour le client final. Sur le plan géopolitique et sécuritaire d'abord, mais aussi d'un point de vue psychologique : c'est l'écrin idéal pour les voyageurs souhaitant se ressourcer en petit comité, loin des foules et du tumulte des itinéraires hyper-touristiques.

Lever les freins : comment outiller les vendeurs en agence

Vendre une croisière en catamaran nécessite un véritable savoir-faire. Si la carte postale fait rêver, elle peut aussi générer des appréhensions chez une clientèle habituée aux hôtels clubs. Vendre ce type de séjour, c'est d'abord savoir rassurer.

L'émission Inspirations Voyages aborde sans détour les objections les plus fréquentes au comptoir. Le mal de mer ? La conception même du catamaran (sur deux coques) offre une stabilité exceptionnelle, bien différente d'un monocoque. Le partage de l'espace avec des inconnus ? Les espaces de vie (carré, pont, trampolines) sont vastes et permettent à chacun de trouver son intimité, avec toujours la possibilité de privatiser l'ensemble du bateau. La gestion des bagages et la vie à bord ? Des conseils pratiques sont fournis (privilégier les sacs souples, par exemple) pour préparer le client. L'objectif est de livrer aux professionnels des réponses concrètes pour transformer ces réticences initiales en de véritables opportunités de rassurer et de finaliser la vente.

Côté B2B, l'accent est mis sur un accompagnement rigoureux des agences. Catlante Catamarans met un point d'honneur à faciliter le travail des vendeurs : positionnement tarifaire transparent (avec un détail précis des inclusions et des exclusions, notamment concernant l'aérien), outil de devis en ligne intuitif, brochures téléchargeables et interlocuteurs dédiés. Ce véritable arsenal d'outils est pensé pour fluidifier le processus de réservation.

Rentabilité et groupes : un levier de croissance pour les agences

Au-delà de l'expérience client et de l'aspect purement touristique, Inspirations Voyages fait le point sur le modèle économique, crucial pour les distributeurs. Hervé Bellaïche détaille l'attractivité de l'offre Catlante Catamarans en termes de rémunération et de commissionnement pour les agents de voyages.

Il insiste notamment sur un axe de développement particulièrement rentable : les groupes. Les opportunités ne se limitent pas à la vente de cabines individuelles (à la carte). La configuration des bateaux (6 cabines) se prête parfaitement à la privatisation complète pour des familles, des groupes d'amis, des séminaires d'entreprise ou des événements privés. Un segment à forte valeur ajoutée qui garantit un panier moyen élevé pour l'agence.

Enfin, l'émission dresse un panorama complet de la dynamique actuelle du marché. Alors que les comportements balancent entre l'early booking et l'ultra-dernière minute, Hervé Bellaïche fait le point sur les tendances de réservation et les disponibilités restantes pour les saisons à venir. De quoi offrir aux vendeurs une vision stratégique claire pour orienter leurs prochaines propositions commerciales.


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Tags : Inspirations Voyages
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