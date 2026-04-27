Croisière en catamaran : Hervé Bellaïche présente Catlante Catamarans dans Inspirations Voyages sur TourMaG

Vendre une croisière en catamaran nécessite un véritable savoir-faire. Si la carte postale fait rêver, elle peut aussi générer des appréhensions chez une clientèle habituée aux hôtels clubs. Vendre ce type de séjour, c'est d'abord savoir rassurer.



L'émission Inspirations Voyages aborde sans détour les objections les plus fréquentes au comptoir. Le mal de mer ? La conception même du catamaran (sur deux coques) offre une stabilité exceptionnelle, bien différente d'un monocoque. Le partage de l'espace avec des inconnus ? Les espaces de vie (carré, pont, trampolines) sont vastes et permettent à chacun de trouver son intimité, avec toujours la possibilité de privatiser l'ensemble du bateau. La gestion des bagages et la vie à bord ? Des conseils pratiques sont fournis (privilégier les sacs souples, par exemple) pour préparer le client. L'objectif est de livrer aux professionnels des réponses concrètes pour transformer ces réticences initiales en de véritables opportunités de rassurer et de finaliser la vente.



Côté B2B, l'accent est mis sur un accompagnement rigoureux des agences. Catlante Catamarans met un point d'honneur à faciliter le travail des vendeurs : positionnement tarifaire transparent (avec un détail précis des inclusions et des exclusions, notamment concernant l'aérien), outil de devis en ligne intuitif, brochures téléchargeables et interlocuteurs dédiés. Ce véritable arsenal d'outils est pensé pour fluidifier le processus de réservation.