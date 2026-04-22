Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée

Avec près de 45% de son activité générée par une clientèle professionnelle, Adagio entend renforcer son positionnement sur le segment du voyage d’affaires longue durée.
L’offre Adagio Business + s’adresse aux entreprises souhaitant proposer à leurs collaborateurs des solutions d’hébergement adaptées aux déplacements de plusieurs jours ou semaines.
Dans un contexte où les attentes évoluent vers davantage de souplesse et de contrôle des dépenses, cette nouvelle proposition commerciale met en avant un cadre de séjour combinant autonomie, confort et lisibilité budgétaire.
L’offre Adagio Business + s’adresse aux entreprises souhaitant proposer à leurs collaborateurs des solutions d’hébergement adaptées aux déplacements de plusieurs jours ou semaines.
Dans un contexte où les attentes évoluent vers davantage de souplesse et de contrôle des dépenses, cette nouvelle proposition commerciale met en avant un cadre de séjour combinant autonomie, confort et lisibilité budgétaire.
Flexibilité, maîtrise des coûts et fidélisation
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L’offre Adagio Business + repose sur plusieurs services dédiés aux voyageurs professionnels :
- flexibilité des conditions de réservation avec annulation gratuite jusqu’à la veille de l’arrivée et early check-in dès 13h ;
- optimisation des coûts avec des tarifs dégressifs pour les séjours de plus de 8 nuits et une réduction minimale de 10% sur le tarif public dans le réseau Adagio en Europe et au Royaume-Uni ;
- programme de fidélité avec l’accès à ALL - Accor Live Limitless, permettant de cumuler points et avantages dans plus de 5 500 hôtels du groupe Accor.
Cette nouvelle offre est déployée dans 117 aparthotels du groupe en Europe et au Royaume-Uni.
A lire aussi : Les voyageurs d'affaires conquis par la proposition des appart hôtels
- flexibilité des conditions de réservation avec annulation gratuite jusqu’à la veille de l’arrivée et early check-in dès 13h ;
- optimisation des coûts avec des tarifs dégressifs pour les séjours de plus de 8 nuits et une réduction minimale de 10% sur le tarif public dans le réseau Adagio en Europe et au Royaume-Uni ;
- programme de fidélité avec l’accès à ALL - Accor Live Limitless, permettant de cumuler points et avantages dans plus de 5 500 hôtels du groupe Accor.
Cette nouvelle offre est déployée dans 117 aparthotels du groupe en Europe et au Royaume-Uni.
A lire aussi : Les voyageurs d'affaires conquis par la proposition des appart hôtels
Une expérience alliant autonomie et services hôteliers
Au-delà des avantages tarifaires et contractuels, Adagio Business + s’appuie sur les fondamentaux de l’expérience appart’hôtelière du groupe.
Les voyageurs bénéficient ainsi d’appartements entièrement équipés, comprenant cuisine, espace de travail et zones de rangement, offrant davantage d’espace qu’une chambre d’hôtel classique.
Les résidences sont implantées dans des emplacements centraux, à proximité des zones d’activité économique et bien desservies.
L’offre inclut également des espaces communs repensés, conçus pour favoriser la détente et la convivialité, ainsi qu’un ensemble de services hôteliers : accueil 24h/24 et 7j/7, petit-déjeuner, laverie, service de pressing ou encore salle de sport.
"Adagio Business+ est notre nouvelle offre dédiée aux séjours professionnels longue durée. Elle combine maîtrise du budget, confort d’un appartement et services hôteliers, avec plus de flexibilité et de nouveaux services pour s’adapter aux exigences du voyage d’affaires", souligne Stéphane Ormand, Chief Commercial Officer.
Les voyageurs bénéficient ainsi d’appartements entièrement équipés, comprenant cuisine, espace de travail et zones de rangement, offrant davantage d’espace qu’une chambre d’hôtel classique.
Les résidences sont implantées dans des emplacements centraux, à proximité des zones d’activité économique et bien desservies.
L’offre inclut également des espaces communs repensés, conçus pour favoriser la détente et la convivialité, ainsi qu’un ensemble de services hôteliers : accueil 24h/24 et 7j/7, petit-déjeuner, laverie, service de pressing ou encore salle de sport.
"Adagio Business+ est notre nouvelle offre dédiée aux séjours professionnels longue durée. Elle combine maîtrise du budget, confort d’un appartement et services hôteliers, avec plus de flexibilité et de nouveaux services pour s’adapter aux exigences du voyage d’affaires", souligne Stéphane Ormand, Chief Commercial Officer.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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