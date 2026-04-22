Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée

L’offre Adagio Business + repose sur plusieurs services dédiés aux voyageurs professionnels :avec annulation gratuite jusqu’à la veille de l’arrivée et early check-in dès 13h ;avec des tarifs dégressifs pour les séjours de plus de 8 nuits et une réduction minimale de 10% sur le tarif public dans le réseau Adagio en Europe et au Royaume-Uni ;, permettant de cumuler points et avantages dans plus de 5 500 hôtels du groupe Accor.Cette nouvelle offre est déployée dansdu groupe en Europe et au Royaume-Uni.