Oceania Cruises dévoile ses itinéraires en Europe du Nord pour l'été 2027

• Baltic Beauty - 11 jours de Stockholm à Copenhague (départ le 10 juin 2027 à bord d’Oceania Insignia) : cet itinéraire traverse les villes portuaires historiques de la Baltique et les capitales iconiques du design nordique. Escales à Helsinki, Tallinn, Riga, Gdansk, Karlskrona, Szczecin, Berlin (Warnemünde), Kalundborg et Kiel. Un voyage entre cités médiévales, patrimoine maritime et culture scandinave, avec des temps prolongés dans certaines destinations phares.



• Castles of Ice & Stone - 14 jours de Londres à Copenhague (départ le 22 juin 2027 à bord d’Oceania Marina) : une exploration des îles Britanniques et de l’Europe du Nord avec des escales à Glasgow, Londonderry, Stornoway, Scrabster, Aberdeen, Édimbourg, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Lysekil et Göteborg. Un voyage mêlant villes historiques, communautés insulaires écossaises, côtes sauvages et panoramas spectaculaires de Norvège.



• Landscapes of a Lifetime - 10 jours au départ de Reykjavik (départ le 4 juillet 2027 à bord d’Oceania Insignia) : cet itinéraire entièrement consacré à l’Islande longe les côtes les plus spectaculaires du pays avec des escales à Heimaey, Djupivogur, Seydisfjordur, Siglufjordur, Akureyri, Isafjordur et Grundarfjordur, ainsi qu’à Tórshavn dans les îles Féroé. Un voyage au cœur des volcans, des fjords, des villages de pêcheurs et des paysages grandioses de l’Atlantique Nord.



• Charms of Northern Europe - 11 jours de Paris à Copenhague (départ le 16 juillet 2027 à bord d’Oceania Vista) : de Paris à la capitale danoise, cet itinéraire relie les grandes capitales culturelles et les ports emblématiques du nord de l’Europe. Escales à Londres (Douvres), Bruges, Amsterdam, Kristiansand, Oslo, Aarhus, Kiel et Helsingborg avant une nuit à quai à Copenhague. Un condensé d’histoire, de culture maritime, de design scandinave et d’art de vivre nordique.



• Fjords to Icelandic Vistas - 14 jours de Stockholm à Reykjavik (départ le 7 août 2027 à bord d’Oceania Vista) : des villes historiques de la Baltique aux décors volcaniques d’Islande, ce voyage relie Visby, Rønne, Copenhague, Göteborg, Haugesund, Flåm, Bergen, Ålesund, Djupivogur, Husavik et Isafjordur. Une immersion entre patrimoine nordique, fjords majestueux et beauté sauvage de l’Atlantique Nord.



• Fabulous Fjords - 11 jours au départ de Reykjavik (départ le 8 août 2027 à bord d’Oceania Marina) : cap sur l’Islande et le Groenland avec des escales à Heimaey, Grundarfjordur et Isafjordur, une navigation panoramique dans le spectaculaire Prince Christian Sound, une nuit à Nuuk et une escale à Narsaq. Un itinéraire consacré aux grands espaces, aux fjords isolés et à une nature brute d’une beauté saisissante.



• Rugged to Rustic - 12 jours de Reykjavik à Londres (départ le 19 août 2027 à bord d’Oceania Marina) : de l’Islande au Royaume-Uni, ce voyage fait escale à Isafjordur, Akureyri, Djupivogur, Tórshavn, Lerwick, Måløy, Vik, Bergen, Haugesund et Stavanger avant de rejoindre Londres (Southampton). Un itinéraire qui conjugue villages isolés d’Islande, îles Féroé et Shetland, fjords norvégiens et grandes cités maritimes de l’Atlantique Nord.