logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Oceania Cruises dévoile ses itinéraires en Europe du Nord pour l'été 2027

Scandinavie, îles Britanniques, Islande, Groenland, Norvège...


Oceania Cruises dévoile sa programmation pour la saison estivale 2027 en Europe du Nord, couvrant la Baltique, les fjords norvégiens, l’Islande, le Groenland et les îles Britanniques à bord de trois navires. La compagnie mise sur des escales confidentielles et des expériences immersives pour offrir une découverte plus authentique des cultures et paysages nordiques.


Rédigé par le Jeudi 11 Juin 2026 à 18:57

L'Oceania Marina à Ålesund, en Norvège - Photo : Oceania Cruises
L'Oceania Marina à Ålesund, en Norvège - Photo : Oceania Cruises
Dream Yacht
Oceania Cruises lève le voile sur sa programmation en Europe du Nord pour la saison estivale 2027.

A bord des navires Oceania Insignia, Oceania Marina et Oceania Vista, la compagnie propose des itinéraires des rivages de la Baltique aux fjords norvégiens, en passant par l’Islande, le Groenland et les îles Britanniques, mêlant sites majeurs et escales préservées.

"La taille intimiste des navires ouvre l’accès à des ports plus confidentiels, pour une expérience de voyage privilégiée", commente la compagnie dans un communiqué.

Les excursions proposées permettent aux voyageurs de s'immerger dans l'art de vivre, les traditions et les décors naturels de chaque destination. "Qu'il s'agisse de rencontrer des producteurs locaux, de découvrir les spécialités d'une région ou d'explorer des territoires préservés, chaque expérience a été conçue pour offrir une compréhension plus intime et authentique des pays nordiques".

Les itinéraires nordiques 2027 viennent enrichir la collection de voyages d’Oceania Cruises, qui propose chaque année plus de 250 itinéraires desservant plus de 600 ports à travers le monde.

Zoom sur quelques itinéraires d’exception :

Autres articles
Baltic Beauty - 11 jours de Stockholm à Copenhague (départ le 10 juin 2027 à bord d’Oceania Insignia) : cet itinéraire traverse les villes portuaires historiques de la Baltique et les capitales iconiques du design nordique. Escales à Helsinki, Tallinn, Riga, Gdansk, Karlskrona, Szczecin, Berlin (Warnemünde), Kalundborg et Kiel. Un voyage entre cités médiévales, patrimoine maritime et culture scandinave, avec des temps prolongés dans certaines destinations phares.

Castles of Ice & Stone - 14 jours de Londres à Copenhague (départ le 22 juin 2027 à bord d’Oceania Marina) : une exploration des îles Britanniques et de l’Europe du Nord avec des escales à Glasgow, Londonderry, Stornoway, Scrabster, Aberdeen, Édimbourg, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Lysekil et Göteborg. Un voyage mêlant villes historiques, communautés insulaires écossaises, côtes sauvages et panoramas spectaculaires de Norvège.

Landscapes of a Lifetime - 10 jours au départ de Reykjavik (départ le 4 juillet 2027 à bord d’Oceania Insignia) : cet itinéraire entièrement consacré à l’Islande longe les côtes les plus spectaculaires du pays avec des escales à Heimaey, Djupivogur, Seydisfjordur, Siglufjordur, Akureyri, Isafjordur et Grundarfjordur, ainsi qu’à Tórshavn dans les îles Féroé. Un voyage au cœur des volcans, des fjords, des villages de pêcheurs et des paysages grandioses de l’Atlantique Nord.

Charms of Northern Europe - 11 jours de Paris à Copenhague (départ le 16 juillet 2027 à bord d’Oceania Vista) : de Paris à la capitale danoise, cet itinéraire relie les grandes capitales culturelles et les ports emblématiques du nord de l’Europe. Escales à Londres (Douvres), Bruges, Amsterdam, Kristiansand, Oslo, Aarhus, Kiel et Helsingborg avant une nuit à quai à Copenhague. Un condensé d’histoire, de culture maritime, de design scandinave et d’art de vivre nordique.

Fjords to Icelandic Vistas - 14 jours de Stockholm à Reykjavik (départ le 7 août 2027 à bord d’Oceania Vista) : des villes historiques de la Baltique aux décors volcaniques d’Islande, ce voyage relie Visby, Rønne, Copenhague, Göteborg, Haugesund, Flåm, Bergen, Ålesund, Djupivogur, Husavik et Isafjordur. Une immersion entre patrimoine nordique, fjords majestueux et beauté sauvage de l’Atlantique Nord.

Fabulous Fjords - 11 jours au départ de Reykjavik (départ le 8 août 2027 à bord d’Oceania Marina) : cap sur l’Islande et le Groenland avec des escales à Heimaey, Grundarfjordur et Isafjordur, une navigation panoramique dans le spectaculaire Prince Christian Sound, une nuit à Nuuk et une escale à Narsaq. Un itinéraire consacré aux grands espaces, aux fjords isolés et à une nature brute d’une beauté saisissante.

Rugged to Rustic - 12 jours de Reykjavik à Londres (départ le 19 août 2027 à bord d’Oceania Marina) : de l’Islande au Royaume-Uni, ce voyage fait escale à Isafjordur, Akureyri, Djupivogur, Tórshavn, Lerwick, Måløy, Vik, Bergen, Haugesund et Stavanger avant de rejoindre Londres (Southampton). Un itinéraire qui conjugue villages isolés d’Islande, îles Féroé et Shetland, fjords norvégiens et grandes cités maritimes de l’Atlantique Nord.

Lu 206 fois

Tags : oceania cruises
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM

Brand news CruiseMaG

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises
En Polynésie française, il existe des voyages qui ne se contentent pas de montrer des paysages :...
Dernière heure

Oceania Cruises dévoile ses itinéraires en Europe du Nord pour l'été 2027

Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027

Authentique Égypte rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG

Nice - New York : La Compagnie prolonge sa liaison durant l'hiver 2026/2027

Voyage d'affaires : moins de déplacements, mais des enjeux plus stratégiques que jamais

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages confirmé(e)s H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LOIRE OCEAN VOYAGES - Conseiller Voyages H/F - CDI - (La Roche sur Yon (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Sérignan (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
Distribution

Distribution

Tourisme : après trois mois difficiles, un frémissement relance l'espoir pour l'été 2026 ?

Tourisme : après trois mois difficiles, un frémissement relance l'espoir pour l'été 2026 ?
Partez en France

Partez en France

L'hôtellerie française portée par Paris et la Côte d'Azur en avril 2026

L'hôtellerie française portée par Paris et la Côte d'Azur en avril 2026
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Authentique Égypte rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG

Authentique Égypte rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027

Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027
AirMaG

AirMaG

Nice - New York : La Compagnie prolonge sa liaison durant l'hiver 2026/2027

Nice - New York : La Compagnie prolonge sa liaison durant l'hiver 2026/2027
Transport

Transport

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse
La Travel Tech

La Travel Tech

Audioguides : Ryo repense son application pour conquérir de nouveaux marchés

Audioguides : Ryo repense son application pour conquérir de nouveaux marchés
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !

La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !
HotelMaG

Hébergement

Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt

Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt
Futuroscopie

Futuroscopie

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises dévoile ses itinéraires en Europe du Nord pour l'été 2027

Oceania Cruises dévoile ses itinéraires en Europe du Nord pour l'été 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d'affaires : moins de déplacements, mais des enjeux plus stratégiques que jamais

Voyage d'affaires : moins de déplacements, mais des enjeux plus stratégiques que jamais
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias