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Oceania Cruises ouvre les réservations de sa collection 2028-2029

Des croisières de 7 à 180 jours


Oceania Cruises dévoile sa nouvelle collection 2028-2029 composée de plus de 230 itinéraires à travers le monde. La compagnie met notamment en avant 60 escales avec nuit à quai et des croisières allant de 7 à 180 jours.


Rédigé par le Jeudi 18 Juin 2026 à 10:34

Oceania Cruises propose plus de 230 itinéraires dans sa collection 2028-2029 - DepositPhotos.com, EvrenKalinbacak
Oceania Cruises propose plus de 230 itinéraires dans sa collection 2028-2029 - DepositPhotos.com, EvrenKalinbacak
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Oceania Cruises a ouvert les réservations de sa collection de croisières 2028-2029.

La programmation comprend plus de 230 itinéraires à travers le monde, pour des voyages d'une durée comprise entre 7 et 180 jours.

La compagnie annonce également plus de 60 escales avec nuit à quai, permettant aux passagers de prolonger leur découverte des destinations visitées.

Les départs seront notamment proposés depuis Tokyo, New York ou encore Amsterdam.

Parmi les destinations mises en avant figurent l'Alaska, le Japon, l'Islande, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande ainsi que plusieurs régions d'Europe, des Caraïbes et du Canada.

Oceania Cruises : de nouveaux temps forts dans la programmation

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La saison 2028-2029 sera marquée par plusieurs évolutions au sein de la flotte.

L'Oceania Riviera retrouvera l'Alaska avant d'être positionné en Asie avec plusieurs itinéraires centrés sur le Japon et des escales dans des ports tels que Kagoshima, Ishigaki ou Miyazaki.

L'Oceania Aurelia, navire conçu pour moins de 500 passagers, effectuera ses premiers tours du monde avec des itinéraires de 180 jours au départ de Miami et Los Angeles.

De son côté, l'Oceania Allura poursuivra ses croisières hivernales en Méditerranée en 2028 et 2029. La compagnie annonce plus de 80 itinéraires dans la région, avec des escales notamment en Grèce, en Turquie, en Italie et en Espagne.

La programmation comprend également des croisières en Europe du Nord, dans les Caraïbes, le Pacifique Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ainsi que plusieurs traversées transocéaniques entre l'Europe et les Amériques.

A lire aussi : Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte

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Tags : oceania cruises
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