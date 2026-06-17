Oceania Cruises ouvre les réservations de sa collection 2028-2029

Des croisières de 7 à 180 jours

Oceania Cruises dévoile sa nouvelle collection 2028-2029 composée de plus de 230 itinéraires à travers le monde. La compagnie met notamment en avant 60 escales avec nuit à quai et des croisières allant de 7 à 180 jours.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 18 Juin 2026 à 10:34

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