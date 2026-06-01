Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte

Oceania Cruises lance une nouvelle opération incentive à destination des conseillers voyages européens - Depositphotos.com @portosabbia
La compagnie de croisières de luxe Oceania Cruises déploie une nouvelle opération de stimulation commerciale à destination des conseillers voyages européens.
Baptisée "Sell 5 & Sail Free", l'opération se déroule du 1er au 30 juin 2026 et vise à récompenser les professionnels réalisant de nouvelles réservations sur les croisières programmées en 2026.
Selon les modalités du challenge, les conseillers voyages qui enregistreront cinq nouvelles réservations éligibles durant la période de référence pourront bénéficier d'une croisière offerte parmi une sélection d'itinéraires proposés par la compagnie.
Baptisée "Sell 5 & Sail Free", l'opération se déroule du 1er au 30 juin 2026 et vise à récompenser les professionnels réalisant de nouvelles réservations sur les croisières programmées en 2026.
Selon les modalités du challenge, les conseillers voyages qui enregistreront cinq nouvelles réservations éligibles durant la période de référence pourront bénéficier d'une croisière offerte parmi une sélection d'itinéraires proposés par la compagnie.
Une immersion dans l'expérience Oceania Cruises
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À travers cette opération, Oceania Cruises entend permettre aux vendeurs de découvrir directement son produit.
La compagnie met notamment en avant ses navires de taille intimiste, ses itinéraires axés sur les escales immersives ainsi que son offre gastronomique, régulièrement présentée comme l'un de ses principaux atouts.
Les professionnels récompensés pourront ainsi expérimenter le concept "The Joy of Travelling Well" et les prestations incluses dans le programme Your World Included®.
La croisière offerte comprend un hébergement pour deux personnes, l'accès à l'ensemble des restaurants à bord, les pourboires, une connexion Wi-Fi pour un appareil par passager ainsi que le choix entre un forfait boissons ou un crédit d'excursions.
La compagnie met notamment en avant ses navires de taille intimiste, ses itinéraires axés sur les escales immersives ainsi que son offre gastronomique, régulièrement présentée comme l'un de ses principaux atouts.
Les professionnels récompensés pourront ainsi expérimenter le concept "The Joy of Travelling Well" et les prestations incluses dans le programme Your World Included®.
La croisière offerte comprend un hébergement pour deux personnes, l'accès à l'ensemble des restaurants à bord, les pourboires, une connexion Wi-Fi pour un appareil par passager ainsi que le choix entre un forfait boissons ou un crédit d'excursions.
Des itinéraires 2026 sur plusieurs continents
Le challenge porte sur l'ensemble des croisières prévues au programme 2026 de la compagnie. Celui-ci couvre de nombreuses destinations, notamment en Méditerranée, en Europe du Nord et en Asie.
Pour être prises en compte, les réservations doivent être effectuées entre le 1er et le 30 juin 2026, avec un acompte versé avant le 10 juillet 2026. Les croisières consécutives seront comptabilisées comme une seule réservation dans le cadre de l'opération.
La compagnie précise que cette offre est soumise à disponibilité et limitée en nombre de places. Des conditions spécifiques s'appliquent pour l'éligibilité des réservations et l'attribution des croisières offertes.
Les conditions détaillées du challenge sont accessibles sur le portail dédié aux partenaires de vente d'Oceania Cruises.
Pour être prises en compte, les réservations doivent être effectuées entre le 1er et le 30 juin 2026, avec un acompte versé avant le 10 juillet 2026. Les croisières consécutives seront comptabilisées comme une seule réservation dans le cadre de l'opération.
La compagnie précise que cette offre est soumise à disponibilité et limitée en nombre de places. Des conditions spécifiques s'appliquent pour l'éligibilité des réservations et l'attribution des croisières offertes.
Les conditions détaillées du challenge sont accessibles sur le portail dédié aux partenaires de vente d'Oceania Cruises.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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