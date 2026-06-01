Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte

À travers cette opération, Oceania Cruises entend permettre aux vendeurs de découvrir directement son produit.



La compagnie met notamment en avant ses navires de taille intimiste, ses itinéraires axés sur les escales immersives ainsi que son offre gastronomique, régulièrement présentée comme l'un de ses principaux atouts.



Les professionnels récompensés pourront ainsi expérimenter le concept "The Joy of Travelling Well" et les prestations incluses dans le programme Your World Included®.



La croisière offerte comprend un hébergement pour deux personnes, l'accès à l'ensemble des restaurants à bord, les pourboires, une connexion Wi-Fi pour un appareil par passager ainsi que le choix entre un forfait boissons ou un crédit d'excursions.