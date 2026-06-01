logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte

Un challenge de ventes du 1er au 30 juin 2026


Oceania Cruises lance une nouvelle opération incentive à destination des conseillers voyages européens. Avec le challenge "Sell 5 & Sail Free", la compagnie de croisières propose aux professionnels réalisant cinq réservations sur des départs 2026 de bénéficier d’une croisière offerte, valable en 2026.


Rédigé par le Mardi 2 Juin 2026 à 11:46

Oceania Cruises lance une nouvelle opération incentive à destination des conseillers voyages européens - Depositphotos.com @portosabbia
Oceania Cruises lance une nouvelle opération incentive à destination des conseillers voyages européens - Depositphotos.com @portosabbia
MSC Croisières
La compagnie de croisières de luxe Oceania Cruises déploie une nouvelle opération de stimulation commerciale à destination des conseillers voyages européens.

Baptisée "Sell 5 & Sail Free", l'opération se déroule du 1er au 30 juin 2026 et vise à récompenser les professionnels réalisant de nouvelles réservations sur les croisières programmées en 2026.

Selon les modalités du challenge, les conseillers voyages qui enregistreront cinq nouvelles réservations éligibles durant la période de référence pourront bénéficier d'une croisière offerte parmi une sélection d'itinéraires proposés par la compagnie.

Une immersion dans l'expérience Oceania Cruises

Autres articles
À travers cette opération, Oceania Cruises entend permettre aux vendeurs de découvrir directement son produit.

La compagnie met notamment en avant ses navires de taille intimiste, ses itinéraires axés sur les escales immersives ainsi que son offre gastronomique, régulièrement présentée comme l'un de ses principaux atouts.

Les professionnels récompensés pourront ainsi expérimenter le concept "The Joy of Travelling Well" et les prestations incluses dans le programme Your World Included®.

La croisière offerte comprend un hébergement pour deux personnes, l'accès à l'ensemble des restaurants à bord, les pourboires, une connexion Wi-Fi pour un appareil par passager ainsi que le choix entre un forfait boissons ou un crédit d'excursions.

Des itinéraires 2026 sur plusieurs continents

Le challenge porte sur l'ensemble des croisières prévues au programme 2026 de la compagnie. Celui-ci couvre de nombreuses destinations, notamment en Méditerranée, en Europe du Nord et en Asie.

Pour être prises en compte, les réservations doivent être effectuées entre le 1er et le 30 juin 2026, avec un acompte versé avant le 10 juillet 2026. Les croisières consécutives seront comptabilisées comme une seule réservation dans le cadre de l'opération.

La compagnie précise que cette offre est soumise à disponibilité et limitée en nombre de places. Des conditions spécifiques s'appliquent pour l'éligibilité des réservations et l'attribution des croisières offertes.

Les conditions détaillées du challenge sont accessibles sur le portail dédié aux partenaires de vente d'Oceania Cruises.


Lu 134 fois

Tags : croisiere, oceania cruises
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news CruiseMaG

Caraïbes : face à un marché hiver plus hésitant, CATLANTE adapte son offre

Caraïbes : face à un marché hiver plus hésitant, CATLANTE adapte son offre
Offres spéciales solos, familles et amis, croisières one-way : de quoi séduire tous vos clients....
Dernière heure

Prodesti dévoile son calendrier de formations jusqu’en février 2027

Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte

Paris Air Forum 2026 : une édition sous le signe des mutations industrielles et géopolitiques

Barrière : Isabelle Bouvier nommée Directrice des Opérations des collections Héritage et Premium

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

FITOUR VOYAGES - Responsable Point de Vente - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe
Partez en France

Partez en France

Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable

Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique
Production

Production

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs
AirMaG

AirMaG

Paris Air Forum 2026 : une édition sous le signe des mutations industrielles et géopolitiques

Paris Air Forum 2026 : une édition sous le signe des mutations industrielles et géopolitiques
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
La Travel Tech

La Travel Tech

Prodesti dévoile son calendrier de formations jusqu’en février 2027

Prodesti dévoile son calendrier de formations jusqu’en février 2027
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Barrière : Isabelle Bouvier nommée Directrice des Opérations des collections Héritage et Premium

Barrière : Isabelle Bouvier nommée Directrice des Opérations des collections Héritage et Premium
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte

Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias