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Oceania Cruises lance la transformation complète de l’Oceania Marina

Une rénovation d’envergure prévue en octobre 2026


Alors que la demande pour des croisières haut de gamme continue de croître, Oceania Cruises annonce la rénovation complète de l’Oceania Marina, prévue à l’automne 2026.


Rédigé par le Vendredi 10 Avril 2026 à 16:03

L’Oceania Marina™ s’apprête à être entièrement rénové - Crédit : Oceania Cruises
L’Oceania Marina™ s’apprête à être entièrement rénové - Crédit : Oceania Cruises
TAP Air Portugal
Oceania Cruises a annoncé un vaste projet de transformation de l’Oceania Marina, prévu pour octobre 2026.

Cette rénovation d’envergure s’inscrit dans le cadre du programme OceaniaNEXT, une initiative globale visant à enrichir l’expérience client à l’échelle de la flotte.

Mis en cale sèche à l’automne, ce navire pouvant accueillir jusqu’à 1 250 passagers fera l’objet d’une modernisation complète, de la proue à la poupe.

L’ensemble des cabines sera entièrement repensé, avec de nouveaux agencements, du mobilier renouvelé et des salles de bains revisitées intégrant notamment des finitions en marbre et des douches à effet pluie.

Les suites, Penthouse, Oceania, Vista et Owner’s, seront également rafraîchies dans la continuité des évolutions récentes.

Gastronomie, design et expériences à bord

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Les espaces publics bénéficieront eux aussi d’une refonte, avec un mobilier actualisé, de nouveaux revêtements et un éclairage repensé.

Parmi les nouveautés, le Grand Lounge accueillera le Founders Bar, un espace dédié aux cocktails signature, tandis que le Chef’s Studio remplacera l’Artist Loft en proposant des démonstrations culinaires, des dégustations et des ateliers animés par des chefs.

L’offre gastronomique sera renforcée avec l’introduction de The Bakery, qui viendra compléter le café Baristas avec une sélection de pâtisseries françaises et italiennes.

Les restaurants de spécialités, Polo Grill, Red Ginger, Toscana et Jacques, feront également l’objet d’un redesign et intégreront des équipements de cuisine de dernière génération, dans la continuité du positionnement culinaire de la marque.

Sur les ponts extérieurs, de nouveaux transats et lits seront installés autour de la piscine afin d’améliorer le confort des passagers.

Une transformation destinée à harmoniser la flotte

Au-delà de ces évolutions, la compagnie entend préserver les fondamentaux de son offre, notamment un service personnalisé et une expérience centrée sur la gastronomie et l’immersion dans les destinations.

Cette rénovation constitue une première étape dans l’harmonisation de la flotte avec les futurs navires de la marque, tout en réaffirmant son positionnement sur le segment du luxe.


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Tags : oceania cruises
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