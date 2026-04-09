Oceania Cruises lance la transformation complète de l’Oceania Marina

Au-delà de ces évolutions, la compagnie entend préserver les fondamentaux de son offre, notamment un service personnalisé et une expérience centrée sur la gastronomie et l’immersion dans les destinations.



Cette rénovation constitue une première étape dans l’harmonisation de la flotte avec les futurs navires de la marque, tout en réaffirmant son positionnement sur le segment du luxe.