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La Cité du Vin célèbre ses 10 ans du 4 au 7 juin 2026

La Cité du Vin prévoit quatre jours d’animations


La Cité du Vin célèbre ses 10 ans à travers un week-end anniversaire organisé du 4 au 7 juin 2026. Au programme : nocturne gratuite, dégustations, concerts, ateliers, animations familiales et grande soirée musicale dans les jardins du site.


Rédigé par le Vendredi 22 Mai 2026 à 17:31

L’établissement bordelais prévoit quatre jours d’animations. DepositPhotos.com/jag_cz
L’établissement bordelais prévoit quatre jours d’animations. DepositPhotos.com/jag_cz
CroisiEurope
La Cité du Vin célèbre ses 10 ans pendant quatre jours, du 4 au 7 juin 2026.

L’établissement prévoit notamment une ouverture gratuite, en soirée, de son exposition permanente et du Belvédère, le jeudi 4 juin. Plusieurs ateliers de dégustation seront également proposés, consacrés aux grands crus bordelais, aux vins effervescents et au vignoble régional.

Le programme inclut aussi des séances de yoga au Belvédère, une visite architecturale du bâtiment, ainsi que différentes animations gratuites autour du vin et de la réalité virtuelle pendant le week-end.

La Cité du Vin : une grande soirée musicale organisée le 6 juin

Autres articles
Le samedi 6 juin, La Cité du Vin accueillera une soirée événement dans ses jardins, en partenariat avec le collectif L’Orangeade.

DJ sets, concerts, performances artistiques, foodtrucks et buvettes seront proposés au public tout au long de la soirée.

A lire : La Cité du Vin franchit les 3 millions de visiteurs

Le dimanche 7 juin, un marché de producteurs locaux, organisé avec l’Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), prendra également place au sein de la Cité du Vin, avec plusieurs producteurs régionaux.

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Tags : bordeaux, cite du vin
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