La Cité du Vin célèbre ses 10 ans du 4 au 7 juin 2026

La Cité du Vin prévoit quatre jours d’animations

La Cité du Vin célèbre ses 10 ans à travers un week-end anniversaire organisé du 4 au 7 juin 2026. Au programme : nocturne gratuite, dégustations, concerts, ateliers, animations familiales et grande soirée musicale dans les jardins du site.

Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 22 Mai 2026 à 17:31

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