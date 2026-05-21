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La Ruée vers l’Or : Exotismes embarque 16 agents pour la Riviera Maya !

La 9e Ruée vers l’Or débute ce 25 mai 2026


C’est devenu un rendez-vous immanquable pour les agents de voyages et pour Exotismes. Le tour-opérateur se prépare à embarquer 16 agents de voyages pour quelques jours, direction la Riviera Maya. TourMaG.com sera du voyage et vous fera vivre l’aventure !


Rédigé par le Vendredi 22 Mai 2026 à 18:00

La 9e Ruée vers l’Or débute ce 25 mai 2026 - Depositphotos
La 9e Ruée vers l’Or débute ce 25 mai 2026 - Depositphotos
CroisiEurope
Après Zanzibar, la grande finale du jeu vedette d’Exotismes se tiendra sur la Riviera Maya, au Mexique.

Les 16 agents de voyages qui figurent parmi les meilleurs vendeurs du challenge commercial du tour-opérateur décolleront ce lundi 25 mai 2026, en direction du Mexique.

Ils sont plusieurs centaines à avoir tenté leur chance jusqu’au mercredi 31 mars 2026, date de clôture du concours.

"Le parc hôtelier se renouvelle sur la destination, à l’image de l’ouverture du Bahia Principe Grand Tequila Hotel. Le Mexique a le vent en poupe. Nous enregistrons une croissance à deux chiffres depuis le début de l’année, dans un contexte qui n’est pas facile pour le long-courrier.

Le Mexique tire son épingle du jeu", nous confiait alors Didier Sylvestre, en octobre dernier, au moment de donner le coup d’envoi du challenge.

La Ruée vers l’Or : des pièces d’or à gagner !

Combinant jeux interactifs et parcours e-learning, l’opération entend former à la production du voyagiste, à la connaissance de la destination ainsi qu’aux offres des partenaires. Cette année, Air Caraïbes, Amadeus et le DMC Colonial Tours accompagnent la Ruée vers l’Or.

Les heureux participants embarqueront sur un avion d'Air Caraïbes, avant de découvrir les incontournables de la péninsule du Yucatán. Ils pourront aussi s’immerger au cœur de la culture maya, en sillonnant les sites archéologiques et les vestiges de cette civilisation.

Les plus aventuriers pourront également se baigner dans les eaux cristallines des cénotes. Une excursion du côté de Tulum figure aussi au programme, ainsi que des visites de lodges, hôtels et resorts présents dans les brochures d’Exotismes.

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Pour finir, les trois grands gagnants seront révélés et se verront remettre une fameuse pièce d’or, au siège de l’organisateur ou lors de la soirée Exotismes, en septembre 2026.

TourMaG.com sera du voyage et vous fera vivre l’aventure ! Restez connectés. En attendant, il vous est possible de découvrir le film de la précédente édition.

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Tags : exotismes, la ruee vers l'or
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