La Ruée vers l’Or : Exotismes embarque 16 agents pour la Riviera Maya !

Combinant jeux interactifs et parcours e-learning, l’opération entend former à la production du voyagiste, à la connaissance de la destination ainsi qu’aux offres des partenaires. Cette année, Air Caraïbes, Amadeus et le DMC Colonial Tours accompagnent la Ruée vers l’Or.



Les heureux participants embarqueront sur un avion d'Air Caraïbes, avant de découvrir les incontournables de la péninsule du Yucatán. Ils pourront aussi s’immerger au cœur de la culture maya, en sillonnant les sites archéologiques et les vestiges de cette civilisation.



Les plus aventuriers pourront également se baigner dans les eaux cristallines des cénotes. Une excursion du côté de Tulum figure aussi au programme, ainsi que des visites de lodges, hôtels et resorts présents dans les brochures d’Exotismes.