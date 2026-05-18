IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon

Organisée en partenariat avec la Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme (FFTST), la Travel Agents Cup Junior revient pour sa 9e édition. Véritable institution du salon, ce concours s'adresse à tous les étudiants en tourisme de France (BTS, Masters, Bachelors, MBA, DU ou Licences professionnelles, en Métropole comme en Outre-Mer) et leur propose un défi taillé pour leur futur métier : vendre la destination France, avec un focus sur une région, à partir d'un scénario client tiré au sort.



Lors de la finale du 17 septembre 2026 après-midi, chaque candidat disposera de 4 minutes pour exposer sa proposition de séjour sur scène, après diffusion de sa vidéo de présentation. Le jury, composé d'agents de voyages, de représentants d'écoles, de journalistes et de lauréats des éditions précédentes, évaluera la pertinence de la proposition, la qualité de la prise de parole et la capacité à offrir une expérience dynamique et immersive. Quatre prix seront décernés, dont un Coup de Cœur du public via vote Instagram.