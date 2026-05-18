IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon

IFTM, premier événement des professionnels du tourisme, prépare une édition plus que jamais placée sous le signe de la valeur humaine. Sous le fil rouge « La valeur du voyage – Révélons ensemble ce qui crée de l'impact », le salon affirme une conviction forte : les femmes et les hommes qui structurent le secteur et le font vivre tous les jours en sont l'actif le plus précieux. Pour les valoriser et les soutenir dans leur engagement, IFTM propose en 2026 une série de concours destinés à révéler, célébrer et faire grandir les talents du tourisme, qu’ils soient agents de voyages, étudiants, jeunes entrepreneurs et dirigeants de start-ups, ou journalistes.
Travel Agents Cup : la vitrine de l'excellence en agence
Dans un contexte géopolitique incertain et face à une offre de voyage toujours plus complexe, l'agent de voyages s'impose plus que jamais comme un repère indispensable pour les voyageurs en quête de sécurité et de conseils de confiance. C'est précisément ce rôle que la Travel Agents Cup 2026 entend célébrer, en mettant les candidats en situation concrète, au plus près de la réalité du métier.
Le format de la finale, qui se tiendra le jeudi 17 septembre 2026 après-midi en salle Arena, se déroule en trois temps : découverte d'un projet de voyage client sans information préalable, construction d'une proposition en autonomie sur les stands partenaires du concours, puis passage sur scène face au jury et à un client fictif. Cinq prix seront décernés, dont trois pour les meilleurs agents de voyages de France, un prix Coup de Cœur du public et un prix tirage au sort. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet 2026 via le site d'IFTM, avec dépôt d'une courte vidéo de présentation.
Le format de la finale, qui se tiendra le jeudi 17 septembre 2026 après-midi en salle Arena, se déroule en trois temps : découverte d'un projet de voyage client sans information préalable, construction d'une proposition en autonomie sur les stands partenaires du concours, puis passage sur scène face au jury et à un client fictif. Cinq prix seront décernés, dont trois pour les meilleurs agents de voyages de France, un prix Coup de Cœur du public et un prix tirage au sort. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet 2026 via le site d'IFTM, avec dépôt d'une courte vidéo de présentation.
Travel Agents Cup Junior : le tremplin des professionnels de demain
Organisée en partenariat avec la Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme (FFTST), la Travel Agents Cup Junior revient pour sa 9e édition. Véritable institution du salon, ce concours s'adresse à tous les étudiants en tourisme de France (BTS, Masters, Bachelors, MBA, DU ou Licences professionnelles, en Métropole comme en Outre-Mer) et leur propose un défi taillé pour leur futur métier : vendre la destination France, avec un focus sur une région, à partir d'un scénario client tiré au sort.
Lors de la finale du 17 septembre 2026 après-midi, chaque candidat disposera de 4 minutes pour exposer sa proposition de séjour sur scène, après diffusion de sa vidéo de présentation. Le jury, composé d'agents de voyages, de représentants d'écoles, de journalistes et de lauréats des éditions précédentes, évaluera la pertinence de la proposition, la qualité de la prise de parole et la capacité à offrir une expérience dynamique et immersive. Quatre prix seront décernés, dont un Coup de Cœur du public via vote Instagram.
Lors de la finale du 17 septembre 2026 après-midi, chaque candidat disposera de 4 minutes pour exposer sa proposition de séjour sur scène, après diffusion de sa vidéo de présentation. Le jury, composé d'agents de voyages, de représentants d'écoles, de journalistes et de lauréats des éditions précédentes, évaluera la pertinence de la proposition, la qualité de la prise de parole et la capacité à offrir une expérience dynamique et immersive. Quatre prix seront décernés, dont un Coup de Cœur du public via vote Instagram.
Orchestra Start-up Contest : l'innovation touristique sur le devant de la scène
Pour la 3e année consécutive, IFTM et Orchestra s'associent pour faire de l’Orchestra Start-Up Village un écosystème communautaire vivant, où les jeunes entreprises du tourisme se préparent, se rencontrent et grandissent ensemble. L'ambition 2026 franchit un cap supplémentaire : les start-ups alumni des éditions précédentes prennent la parole pour transmettre leurs apprentissages aux nouvelles générations d'entrepreneurs.
En amont du salon, les start-ups sélectionnées bénéficient d'un webinar de préparation, d'un afterwork en présentiel et d'ateliers animés par des alumni. Pendant le salon, elles peuvent pitcher devant des journalistes spécialisés, rencontrer les dirigeants de TravelSoft et tisser des liens avec l'ensemble de l'écosystème touristique.
Point d'orgue du dispositif, l'Orchestra Start-up Contest offre à la start-up lauréate un accompagnement sur mesure (soutien financier, mentoring ou mise en relation avec des investisseurs) adapté à son profil et à ses besoins. La finale du concours aura lieu le mardi 15 septembre en salle Arena. Le public aura également son mot à dire via un vote en direct !
Les start-ups intéressées peuvent s’inscrire auprès de Nathalie DALLE à l’adresse nathalie.dalle@rxglobal.com
En amont du salon, les start-ups sélectionnées bénéficient d'un webinar de préparation, d'un afterwork en présentiel et d'ateliers animés par des alumni. Pendant le salon, elles peuvent pitcher devant des journalistes spécialisés, rencontrer les dirigeants de TravelSoft et tisser des liens avec l'ensemble de l'écosystème touristique.
Point d'orgue du dispositif, l'Orchestra Start-up Contest offre à la start-up lauréate un accompagnement sur mesure (soutien financier, mentoring ou mise en relation avec des investisseurs) adapté à son profil et à ses besoins. La finale du concours aura lieu le mardi 15 septembre en salle Arena. Le public aura également son mot à dire via un vote en direct !
Les start-ups intéressées peuvent s’inscrire auprès de Nathalie DALLE à l’adresse nathalie.dalle@rxglobal.com
2026 Plume Verte by IFTM x ADONET : les journalistes du tourisme responsable mis à l'honneur
Deuxième édition pour ce concours qui récompense les journalistes engagés sur les sujets du tourisme durable, créé en partenariat avec l'Association des Offices Nationaux Étrangers du Tourisme (ADONET). Ouvert à tous les auteurs d'articles ou reportages en langue française (print, web, TV ou radio) publiés entre 2024 et 2026, il s'enrichit cette année d'un nouveau Prix Spécial Destinations ADONET, destiné à valoriser les journalistes mettant en lumière les engagements durables des destinations membres de l’association. Trois prix seront remis le mercredi 16 septembre sur le Village des Initiatives Durables. Les inscriptions sont ouvertes sur le site Internet d’IFTM jusqu'au 15 août 2026.
L’équipe IFTM se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 15 au 17 septembre 2026
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