Du Machu Picchu à l’Amazonie : le Pérou, avec Air Europa – le voyage prend de la hauteur ! vivez l'expérience absolue

Icône absolue du pays, le Machu Picchu, suspendu entre ciel et montagnes, demeure l’un des sites archéologiques les plus spectaculaires au monde. Autour de Cuzco, ancienne capitale de l’Empire inca, le voyage se prolonge au cœur d’un patrimoine d’exception.



Quelques incontournables se distinguent :



La Vallée sacrée des Incas, entre villages andins, terrasses agricoles et vestiges majestueux, offre une plongée saisissante dans l’héritage millénaire du Pérou.

Le lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde, captive par ses panoramas grandioses et ses îles traditionnelles où se perpétuent des savoir-faire ancestraux.



Les lignes de Nazca, mystérieusement tracées dans le désert péruvien, continuent d’alimenter fascination et imaginaire.



Des paysages volcaniques d’Arequipa aux profondeurs de l’Amazonie péruvienne, le pays déploie une diversité naturelle saisissante où la nature se révèle dans toute sa puissance.



Lima, quand la gastronomie devient destination… Du ceviche aux saveurs de la cuisine nikkei, héritée de la culture japonaise, en passant par l’extraordinaire diversité des produits andins, le Pérou s’impose aujourd’hui comme une référence mondiale du voyage culinaire.



Authentique, culturel, sensoriel et profondément dépaysant, le Pérou, avec Air Europa, s’impose comme une destination incontournable pour les voyageurs en quête d’expériences mémorables et d’émotions rares.



● Lima - LIM : 1 Vol quotidien Air Europa



PARIS/MADRID: 19:25/21:25

MADRID/LIMA: 23:45/04:25+1



Vol retour :



LIMA/MADRID: 10:20/05:10+1

MADRID/PARIS: 08:00+1/09:55+1