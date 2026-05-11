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Du Machu Picchu à l’Amazonie : le Pérou, avec Air Europa – le voyage prend de la hauteur ! vivez l'expérience absolue


Air Europa opère un vol quotidien vers Lima au départ de Paris-Orly via Madrid. C’est une porte d’entrée idéale vers l’une des destinations les plus fascinantes d’Amérique latine.


Rédigé par Air Europa le Lundi 18 Mai 2026 à 06:05

© Air Europa
© Air Europa
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Entre sommets andins vertigineux, cités millénaires, jungle amazonienne et créativité gastronomique foisonnante, le Pérou fascine par la richesse de ses contrastes.
Terre d’histoire et d’émotions, le pays invite à une immersion où patrimoine, nature et art de vivre se conjuguent avec intensité.

Au-delà de ses paysages spectaculaires, le Pérou séduit par une culture vibrante, entre traditions vivantes et créativité contemporaine. Des marchés andins aux saveurs mondialement reconnues de sa gastronomie, chaque étape enrichit le voyage d’émotions nouvelles.

Pour accompagner les voyageurs dans cette quête d’évasion et d’authenticité, Air Europa relie le Pérou avec la promesse d’un voyage qui commence dès le départ.

Sur les traces des grandes civilisations andines...

Icône absolue du pays, le Machu Picchu, suspendu entre ciel et montagnes, demeure l’un des sites archéologiques les plus spectaculaires au monde. Autour de Cuzco, ancienne capitale de l’Empire inca, le voyage se prolonge au cœur d’un patrimoine d’exception.

Quelques incontournables se distinguent :

La Vallée sacrée des Incas, entre villages andins, terrasses agricoles et vestiges majestueux, offre une plongée saisissante dans l’héritage millénaire du Pérou.
Le lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde, captive par ses panoramas grandioses et ses îles traditionnelles où se perpétuent des savoir-faire ancestraux.

Les lignes de Nazca, mystérieusement tracées dans le désert péruvien, continuent d’alimenter fascination et imaginaire.

Des paysages volcaniques d’Arequipa aux profondeurs de l’Amazonie péruvienne, le pays déploie une diversité naturelle saisissante où la nature se révèle dans toute sa puissance.

Lima, quand la gastronomie devient destination… Du ceviche aux saveurs de la cuisine nikkei, héritée de la culture japonaise, en passant par l’extraordinaire diversité des produits andins, le Pérou s’impose aujourd’hui comme une référence mondiale du voyage culinaire.

Authentique, culturel, sensoriel et profondément dépaysant, le Pérou, avec Air Europa, s’impose comme une destination incontournable pour les voyageurs en quête d’expériences mémorables et d’émotions rares.

Lima - LIM : 1 Vol quotidien Air Europa

PARIS/MADRID: 19:25/21:25
MADRID/LIMA: 23:45/04:25+1

Vol retour :

LIMA/MADRID: 10:20/05:10+1
MADRID/PARIS: 08:00+1/09:55+1

ZOOM COMMERCIAL…

Du Machu Picchu à l’Amazonie : le Pérou, avec Air Europa – le voyage prend de la hauteur ! vivez l'expérience absolue
(Photo 1) Dimanche 26 avril s’est tenu le championnat de « Las Marineras », un événement emblématique de la culture péruvienne. Air Europa affirme ainsi son attachement à la promotion des traditions du Pérou (Maria jose Aguas attachée commercial AIR EUROPA).
(Photo 2) Le 28 avril dernier s’est tenu le Workshop Skyteam à Nantes. Noemi Belarif (attachée commercial AIR EUROPA) a eu le plaisir de faire la remise d’un lot de deux billets d’avions lors du tirage au sort à la gagnante Céline Florence (Ailleurs Business).
(Photo 3) Le 7 avril, la 4ᵉ édition du Festival CLaP – Festival de Cinéma Latino-Américain de Paris – a été inaugurée en présence de son partenaire officiel, Air Europa. La cérémonie d’ouverture, organisée à la mairie du 5ᵉ arrondissement, a été suivie d’un cocktail puis de la projection du film d’ouverture. De g. à d. : Karin Zárate, technico-commerciale Air Europa, Carlos Tello, directeur du Festival CLaP, et María Garzón, attachée commerciale Air Europa.


FLASH NEWS…

Changement de continent... Après Tunis, Marrakech, Tanger, Johannesburg sera la 4e destination africaine desservie par Air Europa à partir du 24 juin 2026.
** nouveau vol au départ de Genève à partir du 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **

« Quand le printemps hésite, l’évasion s’invite... »

Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !

Contacter Air Europa

Du Machu Picchu à l’Amazonie : le Pérou, avec Air Europa – le voyage prend de la hauteur ! vivez l'expérience absolue
Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


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Tags : Air Europa
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