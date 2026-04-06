Air Europa célèbre le lancement de sa liaison Genève–Madrid à Lyon !

Cet événement professionnel a permis à la compagnie aérienne de mettre en lumière les atouts de cette nouvelle liaison, tout en renforçant ses liens avec les acteurs du secteur. Les participants ont ainsi pu découvrir en détail les opportunités offertes par cette route, notamment en matière de connexions vers des destinations long-courriers.
« Pour nous, cette soirée représente une véritable opportunité de présenter ce nouveau vol Air Europa au départ de Genève, qui permet désormais d’accéder à l’ensemble de l’Amérique latine via Madrid.
Nous sommes également présents aux côtés de partenaires essentiels, notamment les offices de tourisme du Mexique et de la République dominicaine, ainsi que les hôtels Viva Resorts by Wyndham.
C’est donc une mise en lumière de l’ensemble des destinations caribéennes desservies par Air Europa, que ce soit Punta Cana en République dominicaine ou Cancún au Mexique.
Enfin, cette soirée organisée à Lyon réunit de nombreux agents de voyages, avec le soutien de TourMaG, qui nous a accompagnés sur le plan logistique. » détaille Vincent Verdonck, Responsable Commercial France et Suisse d'Air Europa.
« Pour nous, cette soirée représente une véritable opportunité de présenter ce nouveau vol Air Europa au départ de Genève, qui permet désormais d’accéder à l’ensemble de l’Amérique latine via Madrid.
Nous sommes également présents aux côtés de partenaires essentiels, notamment les offices de tourisme du Mexique et de la République dominicaine, ainsi que les hôtels Viva Resorts by Wyndham.
C’est donc une mise en lumière de l’ensemble des destinations caribéennes desservies par Air Europa, que ce soit Punta Cana en République dominicaine ou Cancún au Mexique.
Enfin, cette soirée organisée à Lyon réunit de nombreux agents de voyages, avec le soutien de TourMaG, qui nous a accompagnés sur le plan logistique. » détaille Vincent Verdonck, Responsable Commercial France et Suisse d'Air Europa.
La soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale, autour d’un cocktail dînatoire, favorisant les échanges entre les équipes de la compagnie et les professionnels présents.
Moment fort de l’événement : un jeu-concours permettant de remporter deux séjours d’exception pour deux personnes, incluant vol et hébergement, à destination de la République dominicaine ou de Cancún.
« Nous sommes ravis d’être présents à cette soirée organisée par Air Europa. À cette occasion, nous mettons en jeu un très beau séjour dans l’un de nos hôtels situés sur la côte nord de la République dominicaine. C’est une région que nous souhaitons particulièrement valoriser, d’autant plus qu’Air Europa propose des vols vers Santiago de los Caballeros via Madrid, au départ de Genève.
Notre établissement se trouve à environ une heure de Santiago de los Caballeros, ce qui en fait une destination idéale à découvrir. Nous apprécions particulièrement cette collaboration avec la compagnie, qui repose sur une véritable alliance de savoir-faire et de qualité. » ajoute Bénédicte Courne, responsable commercial de Viva Resorts by Wyndham.
Moment fort de l’événement : un jeu-concours permettant de remporter deux séjours d’exception pour deux personnes, incluant vol et hébergement, à destination de la République dominicaine ou de Cancún.
« Nous sommes ravis d’être présents à cette soirée organisée par Air Europa. À cette occasion, nous mettons en jeu un très beau séjour dans l’un de nos hôtels situés sur la côte nord de la République dominicaine. C’est une région que nous souhaitons particulièrement valoriser, d’autant plus qu’Air Europa propose des vols vers Santiago de los Caballeros via Madrid, au départ de Genève.
Notre établissement se trouve à environ une heure de Santiago de los Caballeros, ce qui en fait une destination idéale à découvrir. Nous apprécions particulièrement cette collaboration avec la compagnie, qui repose sur une véritable alliance de savoir-faire et de qualité. » ajoute Bénédicte Courne, responsable commercial de Viva Resorts by Wyndham.
Spécialiste reconnu de l’Amérique latine, Air Europa s’appuie sur son hub de Madrid pour desservir plus de 20 destinations en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Cette nouvelle liaison depuis Genève vient ainsi enrichir l’accessibilité de ce réseau pour les voyageurs européens.
« Air Europa est un partenaire majeur de la République dominicaine. Notre présence ce soir est essentielle, car la région PACA représente un marché important pour la République dominicaine. Par ailleurs, Air Europa assure environ 14 vols par semaine entre Madrid et la République dominicaine. » ajoute Mercedes Castillo, directrice de l'office de tourisme de République Dominicaine.
« Je me réjouis de voir qu’Air Europa s’intéresse à cette nouvelle ligne Genève–Madrid, qui offrira aux voyageurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes la possibilité de rejoindre le Mexique via Genève et Madrid, et de découvrir Cancún ainsi que toute la péninsule du Yucatán. » poursuit Emmanuel Arabian Consul honoraire du Mexique à Lyon.
Avec cette initiative, Air Europa confirme sa volonté de soutenir et d’accompagner les agents de voyages, en leur offrant une meilleure visibilité sur son offre et ses nouveautés.
« Air Europa est un partenaire majeur de la République dominicaine. Notre présence ce soir est essentielle, car la région PACA représente un marché important pour la République dominicaine. Par ailleurs, Air Europa assure environ 14 vols par semaine entre Madrid et la République dominicaine. » ajoute Mercedes Castillo, directrice de l'office de tourisme de République Dominicaine.
« Je me réjouis de voir qu’Air Europa s’intéresse à cette nouvelle ligne Genève–Madrid, qui offrira aux voyageurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes la possibilité de rejoindre le Mexique via Genève et Madrid, et de découvrir Cancún ainsi que toute la péninsule du Yucatán. » poursuit Emmanuel Arabian Consul honoraire du Mexique à Lyon.
Avec cette initiative, Air Europa confirme sa volonté de soutenir et d’accompagner les agents de voyages, en leur offrant une meilleure visibilité sur son offre et ses nouveautés.
Soirée en partenariat avec
Contacter Air Europa
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
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