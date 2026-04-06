Air Europa célèbre le lancement de sa liaison Genève–Madrid à Lyon !

Cet événement professionnel a permis à la compagnie aérienne de mettre en lumière les atouts de cette nouvelle liaison, tout en renforçant ses liens avec les acteurs du secteur. Les participants ont ainsi pu découvrir en détail les opportunités offertes par cette route, notamment en matière de connexions vers des destinations long-courriers.



« Pour nous, cette soirée représente une véritable opportunité de présenter ce nouveau vol Air Europa au départ de Genève, qui permet désormais d’accéder à l’ensemble de l’Amérique latine via Madrid.



Nous sommes également présents aux côtés de partenaires essentiels, notamment les offices de tourisme du Mexique et de la République dominicaine, ainsi que les hôtels Viva Resorts by Wyndham.



C’est donc une mise en lumière de l’ensemble des destinations caribéennes desservies par Air Europa, que ce soit Punta Cana en République dominicaine ou Cancún au Mexique.



Enfin, cette soirée organisée à Lyon réunit de nombreux agents de voyages, avec le soutien de TourMaG, qui nous a accompagnés sur le plan logistique. » détaille Vincent Verdonck, Responsable Commercial France et Suisse d'Air Europa.