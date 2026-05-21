Crash du vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires

Selon les éléments retenus par la Cour, les équipages n’avaient pas été suffisamment préparés aux situations de décrochage à haute altitude et les informations de sécurité liées aux incidents précédents n’avaient pas été correctement diffusées, indique le Monde.



Dans un communiqué publié après la décision, le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) estime que ce jugement marque « une étape essentielle » dans la reconnaissance des responsabilités liées au crash.



Le syndicat rappelle s’être constitué partie civile dès le début de l’instruction afin de défendre l’idée que l’accident ne pouvait être attribué uniquement aux pilotes, mais résultait d’un ensemble de défaillances techniques, opérationnelles et organisationnelles.