" Il y a quelque chose qui m’a toujours choqué dans notre industrie : les clients qui partent une ou deux semaines à l’autre bout du monde sans sortir de l’hôtel.



Et je le dis tout en sachant que nous vendons aussi ce type de séjours, c’est tout le paradoxe. C’est la partie du métier dont je ne suis pas très fier.



Je m’interroge sur l’avenir de ces vacances dans des ghettos dorés, qui ne profitent pas toujours aux populations locales. À mon avis, elles vivent leurs dernières heures de gloire. Malgré tout, c’est un sujet que les agences de voyages commencent à traiter.



Si un client se rend en agence pour demander à partir un week-end à Pékin, il est possible de lui vendre ce qu’il veut, mais il est aussi possible d’entrer dans une phase de sensibilisation et d’information sur les thématiques environnementales et sociales du voyage.



Je rejoins la plupart des écolos qui disent qu'il faut voyager pas forcément moins loin, mais moins souvent et plus longtemps. Nous devons passer d’un appétit de collectionneur à un appétit de gourmet, " estime alors le dirigeant de Prêt à Partir.



Il n’est pas question, pour un agent de voyages du réseau, de refuser une vente. Son rôle, selon le Meurthois, est plutôt d’argumenter et de sensibiliser à la cause écologique.



Un point de vue dans lequel se retrouvent les deux membres de la famille Piot. Ce n’est pas le seul. Ils ont arpenté les mêmes couloirs et les mêmes classes de la prépa scientifique du lycée Sainte-Geneviève, mais avec 30 ans d’écart.



Par la suite, François Piot a suivi des études d’ingénieur, avant de poursuivre avec une thèse en biologie moléculaire et de travailler quelques années dans un laboratoire.



Gabrielle Piot est elle titulaire d'un double diplôme : " l’un en école d’ingénieur, avec une spécialisation dans le BTP, et l’autre dans une université écossaise, où j’ai obtenu un Master of Science en ingénierie environnementale.



Il y a eu pas mal de sujets autour des énergies renouvelables, de l’économie circulaire, de la gestion des déchets, de la justice climatique, de la comptabilité carbone, etc. Après une expérience d’un an comme consultante en économie circulaire dans un cabinet appartenant à Bouygues, j’ai rejoint Hability, ex-2tonnes.



C’est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui crée des expériences pédagogiques autour de la transition environnementale et sociale. Nous avons en commun, avec papa, cette envie d’apprendre les sujets scientifiques ", imagine-t-elle.