Marseille Provence Croisière : « Notre obsession, c’est l’impact économique » [ABO]

TourMaG - Vous n’êtes pas inquiet de l’impact médiatique des récentes épidémies de norovirus ou d’hantavirus ?



Jacques Hardelay : Je ne suis pas compétent sur le plan sanitaire, mais je connais les navires et leur exploitation.



Les procédures d’hygiène à bord d’un bateau de croisière sont deux ou trois fois plus importantes que dans beaucoup d’hôtels ou d’autres lieux accueillant du public.



Les navires sont très bien préparés pour affronter ce type de crise. Après, lorsqu’un virus arrive de l’extérieur dans un espace restreint, ce n’est jamais simple. Mais les compagnies savent gérer ces situations avec beaucoup de professionnalisme.



TourMaG - Cela ne devrait donc pas freiner la demande ?



Jacques Hardelay : Je ne le pense pas. Cela peut créer un peu d’angoisse ponctuellement, mais les client savent aussi relativiser. Les virus existent partout, pas seulement en croisière. Ce qui compte, c’est la transparence, la gestion de crise et la capacité à tirer les leçons de chaque épisode.



TourMaG - La croisière reste donc un secteur en pleine croissance mondiale ?



Jacques Hardelay : Oui, c’est impressionnant. Il y a encore énormément de potentiel.



La vraie question aujourd’hui n’est pas le nombre de passagers, mais l’impact environnemental, la gestion des ports et la performance énergétique des navires.



Les armateurs travaillent énormément pour améliorer leurs bateaux, traiter les déchets, les eaux usées et réduire leur empreinte.