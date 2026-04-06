Pourquoi est-ce le moment de réserver une croisière ?

Si nous revenons au contexte actuel, nous observons depuis quelques semaines des tendances qui ne feront probablement que se renforcer et qui augurent que les voyageurs français trouveront dans la croisière une relation qualité-prix excellente.



Première observation, moins d’Américains viendront en Europe pour faire une croisière cet été. Sachant qu’il s’agit pour beaucoup de compagnies de la nationalité majoritaire à bord des navires, cette observation n’est pas neutre ; cela veut dire qu’il y aura plus de cabines disponibles pour les Européens pour faire une croisière en Europe cet été! Très bonne nouvelle quand on sait que la majorité des croisiéristes Français, et surtout les primo-croisiéristes, choisissent la Méditerranée et l’Europe du Nord pour leurs vacances en mer.



Deuxième observation. Aux vues des incertitudes récentes, le voyageur européen se décide plus tard et voyage plus proche de chez lui. La demande est bien là mais la décision est un peu plus tardive. L’été approche désormais à grand pas et nous entrons dans la vague des réservations de dernière minute pour des départs cet été en croisière. Attachez vos ceintures !



Troisième observation. Les compagnies de croisière ont ajusté leurs prix pour cet été, vous trouverez des offres excellentes pour des vacances en mer en Europe dans les prochains mois, que ce soit au départ de la France, de l’Espagne, de l’Italie ou de la Grèce.