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Pourquoi est-ce le moment de réserver une croisière ?


Le conflit actuel au Moyen-Orient et ses impacts multiples sur les agences et les comportements du consommateur, dans un contexte marqué par une forte imprévisibilité, ont certainement bousculé le monde du tourisme sur ces dernières semaines. Cependant, le monde de la croisière pourrait tirer son épingle du jeu et s’affirmer comme une alternative très demandée par les voyageurs français pour cet été.


Rédigé par le Lundi 13 Avril 2026 à 06:25

© Royal Caribbean
© Royal Caribbean
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Ce n’est ni la première fois ni la dernière sans doute que les compagnies de croisières se trouvent confrontées à un scenario qui chamboule toutes les prévisions. Rappelons par exemple que durant le COVID la croisière a été à l’arrêt pendant plus d’un an, mais en a profité pour se « repenser » avec de nouveaux protocoles sanitaires et des offres commerciales agressives pour resurgir encore plus forte à partir de 2022, battant record sur record jusqu’en ce début 2026. Trois mot-maîtres dans la croisière : résilience, flexibilité et pragmatisme, en font une industrie qui résistent aux tempêtes et qui en profite généralement pour populariser son offre et atteindre de nouveaux sommets en termes de croissance. Cette prévisibilité de la croisière en fait une alternative de choix pour les agences de voyages qui la proposent à leurs clients.

© Virgin Voyages
© Virgin Voyages
Résilience. Car derrière ces quelques 300 navires de croisières maritimes, se cachent de grands groupes fortement capitalisés et dotés de leaders avec une vision claire de croissance à plusieurs décennies comme en témoignent les carnets de commandes plein à craquer des chantiers navals pour les prochaines années. La croisière est là et bien là, et n’est pas un effet de mode, et cette garantie, malgré les aléas des conjonctures, est un message rassurant pour les agences de voyages qui restent le canal de distribution très majoritaire chez tous les grands armateurs.

Flexibilité. Car les actifs de la croisière, c’est-à-dire ses navires, sont mobiles et peuvent donc se positionner sur les destinations les plus recherchées par les voyageurs, évitant les zones les plus conflictuelles pour offrir une expérience optimale et relaxante, privilégiant avant tout la sécurité des passagers.

Pragmatisme. Car les compagnies de croisières ont démontré à maintes occasions qu’elles savent s’adapter très rapidement, ajuster leur prix à la demande, lancer des promotions alléchantes pour attirer l’attention des voyageurs, mobiliser et bonifier les agences de voyages au travers de surcommissions ou autres programmes de récompense.

© Celebrity Cruises
© Celebrity Cruises
Si nous revenons au contexte actuel, nous observons depuis quelques semaines des tendances qui ne feront probablement que se renforcer et qui augurent que les voyageurs français trouveront dans la croisière une relation qualité-prix excellente.

Première observation, moins d’Américains viendront en Europe pour faire une croisière cet été. Sachant qu’il s’agit pour beaucoup de compagnies de la nationalité majoritaire à bord des navires, cette observation n’est pas neutre ; cela veut dire qu’il y aura plus de cabines disponibles pour les Européens pour faire une croisière en Europe cet été! Très bonne nouvelle quand on sait que la majorité des croisiéristes Français, et surtout les primo-croisiéristes, choisissent la Méditerranée et l’Europe du Nord pour leurs vacances en mer.

Deuxième observation. Aux vues des incertitudes récentes, le voyageur européen se décide plus tard et voyage plus proche de chez lui. La demande est bien là mais la décision est un peu plus tardive. L’été approche désormais à grand pas et nous entrons dans la vague des réservations de dernière minute pour des départs cet été en croisière. Attachez vos ceintures !

Troisième observation. Les compagnies de croisière ont ajusté leurs prix pour cet été, vous trouverez des offres excellentes pour des vacances en mer en Europe dans les prochains mois, que ce soit au départ de la France, de l’Espagne, de l’Italie ou de la Grèce.

© Norwegian Cruise Line
© Norwegian Cruise Line
Tout est réuni pour une grande saison de vente de la croisière en Europe pour cet été. Et je n’oublie pas nos partenaires agences de voyages qui trouveront comme d’habitude dans la croisière une offre de qualité avec des retours excellents de leurs clients, mais aussi une offre rentable car les rétributions de la croisière aux agences sont excellentes.

Alors oui, c’est probablement le meilleur moment de l’année pour proposer une croisière aux clients dans les agences de voyage françaises. Que ce soit en Europe ou ailleurs, la croisière c’est avant tout « plus de vacances et sans les contraintes »… Une expérience en solo, en couple ou en famille, qui s’adapte à tous les profils de clients et d’agences. Une garantie de satisfaction et de relation qualité prix, et un gage de prévisibilité qui pourrait bien s’imposer comme l’option choisie cet été par de nombreux Français.

© Silversea
© Silversea

Pourquoi est-ce le moment de réserver une croisière ?
Téléphone : 04 23 11 04 38
Email : support@cruiseb2b.fr
Site web : www.cruisepro.fr


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Tags : Cruisepro
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