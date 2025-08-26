TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro

Les clients victimes de la faillite reprotégés


Après la faillite de Star Croisières, Cruisepro, représentant de Celebrity Cruises en France, reprend les dossiers laissés en suspens. Une opération transparente pour les clients, qui pourront partir sereinement en vacances.


Jeudi 28 Août 2025

Celebrity Cruises est une marque premium du groupe Royal Caribbean
A la suite de la défaillance de Star Croisières, CruisePro, représentant de Celebrity Cruises en France, se mobilise pour reprendre les dossiers laissés en plan.

L’annonce a été faite ce mercredi 27 août 2025, alors que des centaines de clients restent toujours dans l’incertitude.

On ignore combien de passagers sont concernés par cette reprise, mais il s’agit sans doute de dossiers haut de gamme, en lien avec le positionnement de Celebrity Cruises.

La compagnie américaine, filiale premium de Royal Caribbean, déploie une flotte sur les Caraïbes, la Méditerranée ou encore l’Asie, avec une offre orientée vers une clientèle exigeante.


