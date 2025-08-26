Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro

Celebrity Cruises est une marque premium du groupe Royal Caribbean - Depositphotos.com, Nancy Pauwells
A la suite de la défaillance de Star Croisières, CruisePro, représentant de Celebrity Cruises en France, se mobilise pour reprendre les dossiers laissés en plan.
L’annonce a été faite ce mercredi 27 août 2025, alors que des centaines de clients restent toujours dans l’incertitude.
On ignore combien de passagers sont concernés par cette reprise, mais il s’agit sans doute de dossiers haut de gamme, en lien avec le positionnement de Celebrity Cruises.
La compagnie américaine, filiale premium de Royal Caribbean, déploie une flotte sur les Caraïbes, la Méditerranée ou encore l’Asie, avec une offre orientée vers une clientèle exigeante.
L’opération se fera de manière totalement transparente pour les voyageurs, qui pourront ainsi partir sereinement en vacances malgré la faillite de l’agence monégasque, dont les dirigeants sont visés par une enquête pénale.
Lire aussi : Cruisepro devient aussi la référence sur les croisières de luxe
