Virgin Voyages affine sa politique tarifaire : plus de clarté, plus de choix

Les cabines Sea Terrace et inférieures se déclinent désormais en trois formules : le tarif Base, le plus économique, non remboursable, avec WiFi Basic pour un appareil et ouverture des réservations restaurants à 15 jours ; le tarif Essential, formule intermédiaire, avec WiFi Classic, fenêtre de réservation élargie à 45 jours et possibilité de reporter le voyage sous forme d’avoir ; et le tarif Premium, nouveau palier, incluant WiFi Premium (deux appareils, streaming), 60 jours de réservation pour les restaurants, un crédit boissons (Bar Tab) et un accès prioritaire au support client.



Les cabines RockStar et Mega RockStar, dotées de bars privés, d’un embarquement prioritaire et de l’accès au Richard’s Rooftop, conservent leurs avantages exclusifs.



Les réservations de restaurants sont désormais ouvertes 120 jours avant le départ.