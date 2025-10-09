Virgin Voyages affine sa politique tarifaire : plus de clarté, plus de choix

Virgin Voyages entre dans une nouvelle phase de développement. Avec quatre navires en service, dont le Brilliant Lady, la marque fondée par Richard Branson dévoile une nouvelle approche tarifaire baptisée VoyageFair Choices, en vigueur depuis le 7 octobre.
Cette refonte vise à rendre les tarifs plus lisibles, comparables et flexibles, tout en maintenant le concept du Always Included Luxury.
"Ce n’est pas une question de gadgets ou de petits caractères. Nous voulons offrir une expérience claire et sans surprise, où la confiance du client prime," souligne Nirmal Saverimuttu, CEO de Virgin Voyages.
Virgin Voyages : trois niveaux pour mieux s’adapter aux budgets
Les cabines Sea Terrace et inférieures se déclinent désormais en trois formules : le tarif Base, le plus économique, non remboursable, avec WiFi Basic pour un appareil et ouverture des réservations restaurants à 15 jours ; le tarif Essential, formule intermédiaire, avec WiFi Classic, fenêtre de réservation élargie à 45 jours et possibilité de reporter le voyage sous forme d’avoir ; et le tarif Premium, nouveau palier, incluant WiFi Premium (deux appareils, streaming), 60 jours de réservation pour les restaurants, un crédit boissons (Bar Tab) et un accès prioritaire au support client.
Les cabines RockStar et Mega RockStar, dotées de bars privés, d’un embarquement prioritaire et de l’accès au Richard’s Rooftop, conservent leurs avantages exclusifs.
Les réservations de restaurants sont désormais ouvertes 120 jours avant le départ.
Des frais de service affichés séparément
Autre évolution : les pourboires (20 $/nuit en prépaiement ou 22 $ à bord) apparaissent désormais distinctement sur la facture, afin de renforcer la transparence sans modifier le coût total du voyage.
Une fois réglés, aucun autre pourboire n’est attendu à bord.
"Virgin Voyages ne se contente plus de changer la croisière. Nous redéfinissons aussi la manière de la réserver" commente John Lovell, membre du conseil de la compagnie.
Une approche pensée pour les agents, qui y gagnent en lisibilité et en argumentaire client : une croisière premium, sans enfants, sans frais cachés, et plus simple à vendre.
