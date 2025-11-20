TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Arsenale ouvre les pré-réservations pour son train de luxe en Arabie Saoudite

Le groupe italien lance Dream of the Desert


Arsenale Group ouvre les pré-réservations pour Dream of the Desert, premier train ultra-luxe « Made in Italy » amené à circuler en Arabie Saoudite dès fin 2026. Le projet ferroviaire haut de gamme, est soutenu par la Saudi Tourism Authority.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Arsenale ouvre les pré-réservations pour son train de luxe en Arabie Saoudite - Depositphotos.com Auteur nmessana
Arsenale ouvre les pré-réservations pour son train de luxe en Arabie Saoudite - Depositphotos.com Auteur nmessana
DITEX
Arsenale Group a annoncé l’ouverture officielle des pré-réservations pour Dream of the Desert, son premier train ultra-luxe conçu en Italie et destiné à circuler en Arabie Saoudite à partir de fin 2026.

Les pré-réservations sont accessibles exclusivement sur le site dédié. Les acomptes versés pour ces pré-réservations seront remboursables. Elles donnent également un accès prioritaire aux futures réservations ainsi qu’à une invitation à l’événement inaugural.

L’annonce a été faite lors de Tourise, rendez-vous international du voyage de luxe, où Arsenale a signé un protocole d’accord avec la Saudi Tourism Authority (STA).

A lire aussi : "Dream of the Desert" : Arsenale Group lève le voile du premier train ultra-luxe d’Arabie saoudite

Cinq itinéraires pour explorer le patrimoine saoudien

Autres articles
Le train proposera cinq itinéraires thématiques. The Northern Sands proposera un voyage de trois jours entre Riyad et Al Jouf, incluant la découverte du Château de Marid et des gravures rupestres de Jubbah Rocks, ainsi qu’une expérience dans le désert.

A Taste of AlUla reliera Riyad à AlUla avec des expériences développées en partenariat avec AlUla Destination.

Parmi les autres itinéraires, Whispers of Jubbah proposera une aventure centrée sur les gravures préhistoriques de Jubbah et la visite de Diriyah. Une expérience exclusive sera dédiée au mois de Ramadan avec Ramadan Nights, mêlant iftar, suhoor (deux repas liés au jeûne du mois de Ramadan dans la tradition musulmane ndlr) et observation des étoiles.

Enfin, Summer Mirage offrira un parcours de deux jours autour de Riyad, incluant événements thématiques et gastronomie.

Partenariat emblématique entre Saudi Arabia Railways (SAR) et Arsenale

« Avec Dream of the Desert, couvrant environ 1 300 kilomètres hors des sentiers battus de Riyad jusqu’au nord du pays, nous réaffirmons l'engagement tangible des entreprises italiennes dans la promotion d'un modèle d'excellence fondé sur l'artisanat, le design et l'hospitalité sans pareil », a déclaré Paolo Barletta, PDG d’Arsenale.

Il ajoute que l’accord signé avec la STA « pose les fondations d’une collaboration à long terme entre l'Italie et l'Arabie Saoudite basée sur l'innovation, la culture et la valorisation territoriale ».

Le projet s'appuie également sur un partenariat entre Saudi Arabia Railways (SAR) et Arsenale, en collaboration avec le ministère de la Culture, la Saudi Tourism Authority et d’autres entités nationales. Il s’inscrit dans la dynamique de la Vision 2030.

Composé de 14 voitures, le train disposera de 31 cabines-suites et de deux suites royales pour une capacité totale de 66 passagers. Construit dans les usines de Brindisi (CPL) et Bergamo (Standgreen), il intégrera des intérieurs signés par l’architecte Aline Asmar d’Amman.

Arsenale présente Dream of the Desert comme « une interprétation contemporaine et durable de l’élégance intemporelle ».

Les détails sur les itinéraires, les expériences et les dates de départ sont disponibles sur le site officiel du train.

Lu 162 fois

Tags : arsenale, train de luxe, voyages en train
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 20 Novembre 2025 - 08:55 Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Mercredi 19 Novembre 2025 - 11:40 Royaume-Uni : le Six Senses London ouvrira début 2026

Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter
Explora Journeys, la marque de voyages en mer d’exception propose jusqu’au 4 décembre une nouvelle...
Dernière heure

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Arsenale ouvre les pré-réservations pour son train de luxe en Arabie Saoudite

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances

Jean da Luz, une vie faite de rencontres et de défis

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

ASSUREVER - Responsable commercial Sud-Ouest H/F - CDI - (Basé idéalement dans le 31 ou le 47)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ORSUD - Chargé(e) d’implémentation Online H/F - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AGENCE TUI (réseau mandataire) - Conseiller voyages confirmé H/F - CDI - (Lagny-sur-Marne (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B !

Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B !
Partez en France

Partez en France

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

PortAventura World lance "Expédition ULUM", une immersion jurassique en réalité mixte

PortAventura World lance "Expédition ULUM", une immersion jurassique en réalité mixte
Production

Production

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York
AirMaG

AirMaG

flydubai commande 75 Boeing 737 MAX

flydubai commande 75 Boeing 737 MAX
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite
HotelMaG

Hébergement

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias