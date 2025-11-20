Arsenale ouvre les pré-réservations pour son train de luxe en Arabie Saoudite - Depositphotos.com Auteur nmessana
Arsenale Group a annoncé l’ouverture officielle des pré-réservations pour Dream of the Desert, son premier train ultra-luxe conçu en Italie et destiné à circuler en Arabie Saoudite à partir de fin 2026.
Les pré-réservations sont accessibles exclusivement sur le site dédié. Les acomptes versés pour ces pré-réservations seront remboursables. Elles donnent également un accès prioritaire aux futures réservations ainsi qu’à une invitation à l’événement inaugural.
L’annonce a été faite lors de Tourise, rendez-vous international du voyage de luxe, où Arsenale a signé un protocole d’accord avec la Saudi Tourism Authority (STA).
Cinq itinéraires pour explorer le patrimoine saoudien
Le train proposera cinq itinéraires thématiques. The Northern Sands proposera un voyage de trois jours entre Riyad et Al Jouf, incluant la découverte du Château de Marid et des gravures rupestres de Jubbah Rocks, ainsi qu’une expérience dans le désert.
A Taste of AlUla reliera Riyad à AlUla avec des expériences développées en partenariat avec AlUla Destination.
Parmi les autres itinéraires, Whispers of Jubbah proposera une aventure centrée sur les gravures préhistoriques de Jubbah et la visite de Diriyah. Une expérience exclusive sera dédiée au mois de Ramadan avec Ramadan Nights, mêlant iftar, suhoor (deux repas liés au jeûne du mois de Ramadan dans la tradition musulmane ndlr) et observation des étoiles.
Enfin, Summer Mirage offrira un parcours de deux jours autour de Riyad, incluant événements thématiques et gastronomie.
Partenariat emblématique entre Saudi Arabia Railways (SAR) et Arsenale
« Avec Dream of the Desert, couvrant environ 1 300 kilomètres hors des sentiers battus de Riyad jusqu’au nord du pays, nous réaffirmons l'engagement tangible des entreprises italiennes dans la promotion d'un modèle d'excellence fondé sur l'artisanat, le design et l'hospitalité sans pareil », a déclaré Paolo Barletta, PDG d’Arsenale.
Il ajoute que l’accord signé avec la STA « pose les fondations d’une collaboration à long terme entre l'Italie et l'Arabie Saoudite basée sur l'innovation, la culture et la valorisation territoriale ».
Le projet s'appuie également sur un partenariat entre Saudi Arabia Railways (SAR) et Arsenale, en collaboration avec le ministère de la Culture, la Saudi Tourism Authority et d’autres entités nationales. Il s’inscrit dans la dynamique de la Vision 2030.
Composé de 14 voitures, le train disposera de 31 cabines-suites et de deux suites royales pour une capacité totale de 66 passagers. Construit dans les usines de Brindisi (CPL) et Bergamo (Standgreen), il intégrera des intérieurs signés par l’architecte Aline Asmar d’Amman.
Arsenale présente Dream of the Desert comme « une interprétation contemporaine et durable de l’élégance intemporelle ».
Les détails sur les itinéraires, les expériences et les dates de départ sont disponibles sur le site officiel du train.
