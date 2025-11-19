PortAventura World lance "Expédition ULUM", une immersion jurassique en réalité mixte

Installée dans la zone México du parc, « Expédition ULUM » embarque les visiteurs dans une mission scientifique au Yucatán, à la recherche de traces de dinosaures aquatiques supposés avoir survécu sous les cénotes.
Ce qui débute comme une exploration documentaire se transforme rapidement en une rencontre inattendue avec des créatures jurassiques recréées grâce à des environnements numériques avancés.
Le récit s’inspire des légendes mayas et des mystères géologiques de la région, avec un univers narratif pensé autour de la force et du mouvement, symbolisés par le nom ULUM. L’expérience, d’une durée de douze à quinze minutes, est conçue pour des groupes de six participants à partir de six ans.
Elle utilise les lunettes de réalité mixte PICO 4 Ultra Enterprise, permettant l’intégration dynamique d’éléments réels et virtuels dans un même espace.
Développée par PortAventura Adventure Labs, en collaboration avec Spatial Voyagers et Moya pour la conception thématique, cette nouveauté sera ouverte dès le 26 novembre, avec un accès gratuit pendant la période de Noël sur réservation via l'application officielle.
PortAventura : une technologie pionnière pour une expérience familiale
Pensée comme la première expérience de réalité mixte familiale dans un parc à thème, « Expédition ULUM » propose un dispositif interactif où les visiteurs se déplacent librement et interagissent avec divers éléments numériques. Cette approche enrichit la dimension immersive et permet de vivre une version unique du parcours selon les mouvements et interactions de chaque groupe.
PortAventura World affirme vouloir renforcer son rôle de destination innovante en Europe. « Expédition ULUM » s’inscrit dans la stratégie portée par Adventure Labs, le laboratoire interne dédié au développement d’expériences combinant narration, technologie et émotions. Le parcours est disponible en français, espagnol, catalan et anglais, et accessible aux personnes à mobilité réduite, dans une continuité d’engagement envers l’inclusivité et l’accessibilité du parc.
