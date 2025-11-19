PortAventura World lance "Expédition ULUM", une immersion jurassique en réalité mixte

embarque les visiteurs dans une mission scientifique au Yucatán, à la recherche de traces de dinosaures aquatiques supposés avoir survécu sous les cénotes.



Ce qui débute comme une exploration documentaire se transforme rapidement en une rencontre inattendue avec des créatures jurassiques recréées grâce à des environnements numériques avancés.



Le récit s’inspire des légendes mayas et des mystères géologiques de la région, avec un univers narratif pensé autour de la force et du mouvement, symbolisés par le nom ULUM. L’expérience, d’une durée de douze à quinze minutes, est conçue pour des groupes de six participants à partir de six ans.



Elle utilise les lunettes de réalité mixte PICO 4 Ultra Enterprise, permettant l’intégration dynamique d’éléments réels et virtuels dans un même espace.



Développée par PortAventura Adventure Labs, en collaboration avec Spatial Voyagers et Moya pour la conception thématique, cette nouveauté sera ouverte dès le 26 novembre, avec un accès gratuit pendant la période de Noël sur réservation via l'application officielle.



