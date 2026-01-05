Aéroport d'Amsterdam-Schiphol paralysé par la neige : des centaines de vols annulés ! - Depositphotos.com Auteur DenisMArt
En raison des conditions météorologiques hivernales, le trafic aérien à destination et en provenance de Schiphol est très limité tout au long de la journée.
Des retards et des annulations sont également à prévoir pour demain, mardi 6 janvier. Selon flightradar24, 385 vols ont été annulés samedi, 568 dimanche et 441 lundi 5 janvier.
Les passagers qui ont des vols prévus au départ, à l'arrivée ou en transit, doivent se rapprocher de leurs compagnies aériennes pour connaître le statut de leurs vols.
KLM, la compagnie la plus touchée par les imtempéries
L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol subit depuis plusieurs jours de fortes perturbations liées à la neige, au verglas et aux opérations de dégivrage, avec des centaines de vols annulés chaque jour.
Les intempéries réduisent la capacité des pistes et allongent les opérations de dégivrage, ce qui désorganise toute la rotation des avions.
KLM est la plus touchée, avec plus de 1 100 vols annulés entre le 2 et le 5 janvier selon certains bilans, et des programmes parfois réduits de moitié sur une journée. Des transporteurs comme easyJet ou Transavia réduisent eux aussi leurs programmes.
Des dizaines de milliers de passagers se retrouvent bloqués ou fortement retardés.
