Aéroport d'Amsterdam-Schiphol paralysé par la neige : des centaines de vols annulés !

En raison des conditions météorologiques hivernales, le trafic aérien à destination et en provenance de Schiphol est très limité tout au long de la journée.



Des retards et des annulations sont également à prévoir pour demain, mardi 6 janvier. Selon flightradar24, 385 vols ont été annulés samedi, 568 dimanche et 441 lundi 5 janvier.



Les passagers qui ont des vols prévus au départ, à l'arrivée ou en transit, doivent se rapprocher de leurs compagnies aériennes pour connaître le statut de leurs vols.