Amsterdam : vers une interdiction totale des croisières maritimes d’ici 2035 ?

Amsterdam continue donc à réfléchir à la manière de limiter le tourisme dans la ville. Pour limiter les flux touristiques et réguler également la pression immobilière sur les locations, la municipalité a pris plusieurs mesures.



En 2026, certains d'entre elles évoluent. Les visiteurs doivent notamment faire face à une augmentation significative du coût des nuitées depuis le 1er janvier 2026.



Voici les détails :



Taxe de séjour (Municipale) : Elle est maintenue au taux record de 12,5 % du prix de la chambre (le plus élevé d'Europe).



TVA (Nationale) : Le gouvernement néerlandais a acté le passage de la TVA sur l'hébergement de 9 % à 21 % depuis le 1er janvier 2026.



Toujours pour limiter l'afflux de touristes, Amsterdam applique une politique de "croissance zéro" pour l'offre de lits. Les règles sont strictes.



Hôtels : Le moratoire sur la construction de nouveaux hôtels est total. Un nouvel établissement ne peut ouvrir que s'il remplace un hôtel existant, n'augmente pas le nombre de lits et propose un concept plus durable.



Locations saisonnières ou échange de maisons (Airbnb) : À partir d'avril 2026, dans les 8 quartiers les plus denses du centre (dont Haarlemmerbuurt, le Red Light District et De Pijp), la limite annuelle de location pour les particuliers tombe de 30 à 15 nuits par an.



La règle des 15 nuits s'applique aux zones suivantes : Haarlemmerbuurt ; Jordanien ; Grachtengordel-Ouest ; Grachtengordel-Zuid ; De Weteringschans ; Burgwallen-Nieuwe Zijde ; Nieuwmarkt/Lastage ; Oude Pijp.



A noter que pour louer sa maison ou sa péniche à des touristes à Amsterdam, il est obligatoire d'obtenir une autorisation.



Depuis 2021, la ville d'Amsterdam a officiellement fixé un plafond de 20 millions de nuitées par an.