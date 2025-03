Sofitel : Le Grand Amsterdam entame sa transformation

préserver ce patrimoine avec la plus grande délicatesse tout en révélant une nouvelle façon de vivre l'histoire, intimiste et contemporaine

Le Sofitel Legend The Grand Amsterdam s'inscrit dans une histoire longue de plus de six siècles. Occupant successivement les fonctions de couvent, maison d’hôtes royale, siège de l’Amirauté hollandaise puis Hôtel de Ville, l’établissement a accueilli des. Aujourd’hui, ce patrimoine se reflète dans les suites à leur nom et dans des espaces emblématiques comme la Chambre des Mariages, réalisée par Chris Lebeau en 1925. Cette salle aux vitraux colorés et mobilier d’époque continue d’être utilisée pour des célébrations privées et culturelles.La rénovation orchestrée par le– a pour ambition de «». Ce travail portera sur l’ensemble des 175 chambres et suites de l’hôtel, dont les «» et la nouvelle «». L’aménagement intérieur s’inspirera notamment des palettes de couleurs de Vermeer, intégrant des matériaux nobles tels que le cuir patiné, le bois, des moulures françaises, ainsi que des œuvres d’art néerlandaises.Les espaces de circulation seront repensés pour devenir des galeries vivantes, ornées de tapis inspirés des pavés historiques d’Amsterdam et de vases bleus de Delft.comprendra également un nouveau salon, le «», où infusions saisonnières et cocktails seront proposés dans un cadre floral inspiré de l’art du bouquet.