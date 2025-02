Hôtel de luxe : Sofitel dévoile un établissement 5 étoiles avec vue sur…

Lepropose une offre culinaire variée à travers ses. Les clients peuvent savourer des plats égypto-libanais au Jayda Nile Terrace, découvrir la cuisine asiatique au restaurant Kamala, ou déguster des cocktails au bar lounge Stage One avec vue sur le Nil. Cette diversité gastronomique célèbre les saveurs locales et internationales dans un cadre raffiné.Pour laet le l'hôtel dispose d'un spa haut de gamme combinant l'art du bien-être français et les traditions égyptiennes. Les installations comprennent. Une piscine extérieure de 300 m² et une salle de fitness moderne complètent l'offre bien-être. Les clients des chambres et suitesbénéficient d'un, offrant des services exclusifs tels que des petits-déjeuners gratuits et une conciergerie privée.L'hôtel est également équipé pour accueillir des événements d'envergure avec. Cette infrastructure, associée à une équipe dédiée à l'organisation d'événements, positionne le Sofitel Cairo Downtown Nile comme un lieu de choix pour les rencontres professionnelles et les célébrations dans la capitale égyptienne.