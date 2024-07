Amsterdam : des restrictions pour les croisiéristes dès 2026

Les croisières polluantes ne correspondent pas aux ambitions durables de notre ville »

Amsterdam est et restera une destination de croisière populaire

et le secteur continuera à apporter d'importants avantages économiques à la ville, à hauteur d'environ 105 millions d'euros par an.



Cette contribution économique est d’autant plus significative si l'on considère que sur plus de 21 millions de visiteurs qui visitent Amsterdam chaque année, seulement 1% environ arrivent par bateau de croisière

En 2023, le conseil municipal, dans sa lutte contre le surtourisme, avait adopté de nouvelles mesures. En avril, la ville a ainsi interdit la construction de nouveaux hôtels.