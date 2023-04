Appli mobile TourMaG



Amsterdam : explorez la ville aux multiples visages et découvrez ses secrets cachés !

Vous cherchez votre prochaine destination de vacances ? Partez à Amsterdam ! Cette ville se caractérise par un brassage culturel étonnant. Que ce soit pour ses nombreux musées, sa vie nocturne animée et les multiples événements qui marquent l’année, la capitale néerlandaise vous offrira une expérience riche en découvertes. Après avoir réservé votre hébergement, vous aurez à préparer votre itinéraire de visite. Dans cette perspective, voici les pistes pour vous aider à profiter au mieux de votre escapade à Amsterdam.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Mercredi 19 Avril 2023

Les incontournables



● Une balade sur les canaux d’Amsterdam

Venir à Amsterdam sans faire une croisière sur ses célèbres canaux ? Impensable ! Figurant au patrimoine mondial de l’Unesco, les canaux d’Amsterdam offrent une nouvelle perspective sur la ville. Durant cette promenade, vous aurez l’opportunité d’admirer les magnifiques maisons typiques et leur architecture saisissante.

Pour vivre ce moment de pur plaisir, vous avez plusieurs possibilités auprès des prestataires de services. De jour ou en soirée, avec un cocktail ou encore avec un audioguide c’est à vous de choisir l’option qui vous correspond. Par ailleurs, il est bon de rappeler que si vous avez acheté l’Amsterdam Pass ou bien la City Card, vous profiterez d’une croisière totalement gratuite.



● Le Rijkmuseum

Les amateurs d’art trouveront leur bonheur dans la capitale néerlandaise. En effet, elle abrite quelques-uns des plus importants musées du pays. Nous évoquerons notamment le



● Musée van Gogh

Le célèbre

Si vous êtes un fier consommateur de la bière mythique, vous serez intrigué par le Musée Heineken. La Heineken experience englobe un parcours intéressant pour explorer le développement de cette marque internationale. Vous en apprendrez davantage sur les techniques de fabrication et aurez même l’opportunité de profiter d’une dégustation savoureuse.



● Le quartier rouge

Le quartier est l’une des découvertes les plus intrigantes à Amsterdam. Dans le quartier De Wallen, vous pourrez visiter l’intriguant Musée de la prostitution. Il est même possible de pénétrer dans une maison close accompagné d’une professionnelle. Vous découvrirez des anecdotes incroyables racontées par une travailleuse du sexe.

Au-delà d’une adresse associée aux plaisirs, le Red Light District est aussi l’un des plus vieux quartiers de la cité. Son importance historique se dévoile dans ses maisons historiques aux fenêtres rouges, la Oude Kerk qui remonte au début du XIVe siècle ou encore le musée Ons’ Lieve Heer op Solder. Cette église qui siège dans le grenier d’une habitation est un puissant rappel d’un temps où la foi catholique fut pratiquée en secret.



● Le marché aux fleurs

Le marché aux fleurs est l’une des plus belles découvertes à faire durant des vacances à Amsterdam. Si vous êtes un passionné de jardinage, c’est l’adresse phare pour trouver des bulbes de tulipes. Le Bloemenmarkt se trouve précisément au niveau du canal Singel. N’oubliez pas d’acheter quelques souvenirs pour vous et vos proches : cartes postales, magnets ou sabots…

Quartiers à visiter Pour explorer l’âme de la ville, nous vous présentons ses quartiers à découvrir absolument :



● Le quartier Jordaan

Incontestablement l’un des plus beaux quartiers de la ville, l’histoire du Jordaan remonte au XVIIe siècle. En effet, ce quartier pittoresque a été édifié pour que les ouvriers et les artisans s’y installent. Par ailleurs, c’est là que se trouve la fameuse Maison d’Anne Frank. Aussi, le quartier est réputé par ses nombreuses enseignes vintage ainsi que le marché Noodermarkt. Vous y trouverez également les cafés bruns reconnaissables par leurs murs charbonnés et leurs décors boisés. Flâner dans le quartier Jordaan c’est aussi explorer l’Église protestante de Westerkerk dont l’entrée est gratuite. Au niveau du clocher, vous jouirez d’une vue époustouflante sur l’ensemble du quartier. Toutefois, il faut savoir que l’accès est payant.



● Le quartier de Pijp

Vous serez conquis par ce quartier bohème de Pijp. Loin des circuits touristiques majeurs, ce quartier abrite le plus vaste marché du pays : Albert Cuyp Market. C’est également là que se situe le musée Van Gogh ainsi que le musée Heinken. Nous vous invitons aussi à découvrir une adresse intéressante du quartier : le coffee-shop Green House.



● Le quartier NDSM

Au nord de la ville, un quartier unique vous attend : NDSM. Accessible en ferry, la visite de ce quartier artistique est gratuite si vous êtes à pied ou à vélo. Le paysage atypique est à l’image du lieu : un espace dédié aux différentes formes d’art qui vous permettra de découvrir la scène artistique underground de la ville. En effet, plusieurs artistes utilisent les entrepôts du port NDSM pour exposer leurs œuvres. Il y a également des concerts et autres événements culturels qui y ont lieu régulièrement.



Activités insolites Envie de découvrir Amsterdam hors des sentiers battus ? Voici quelques suggestions d’activités insolites :



● Entrer dans la Maison d’Anne Frank

Visiter la Maison d’Anne Frank est une expérience riche en émotions. Non seulement elle vous présentera le combat de l'auteure et de sa famille, mais elle rappellera également la persécution subie par les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Aussi, il est important de réserver vos billets en ligne au moins deux mois à l'avance en raison de la très forte affluence.

Nous recommandons d’explorer la visite intitulée « sur les traces d’Anne Frank ». Ce parcours à faire à pied évoque la vie de ce symbole de résistance, et vous fera également découvrir le quartier juif de la ville ainsi que les lieux secrets où se réfugiaient les membres de cette communauté.



● Promenade à vélo

En visitant Amsterdam, vous remarquerez que les pistes cyclables sont parfaitement aménagées. Activité très répandue, la majorité des habitants adoptent ce moyen de transport écologique. Ainsi, n’hésitez pas à en louer un pour expérimenter le mode de vie à la néerlandaise. Étant donné que les agences de location sont nombreuses dans la cité, vous pourrez trouver le vélo qui vous correspond et partir à la conquête de la capitale à votre rythme. Vous pouvez aussi vous inscrire à une visite guidée à vélo qui vous dévoilera les principaux monuments de la ville et les lieux insoupçonnés.



● Monter au sommet de l’A’DAM Lookout

Pour découvrir Amsterdam autrement, mettez le cap sur sa tour d’observation. Depuis la gare centrale, il y a un ferry gratuit mis en place pour vous emmener jusqu’à Buiksloterweg. Depuis le sommet, une vue majestueuse sur la Venise du Nord vous envoûtera. À la recherche de sensations fortes ? Le haut de la tour vous réserve une surprise de taille : la plus grande balançoire de tout le continent. N’oubliez pas votre appareil photo !



Les bonnes adresses Explorer Amsterdam c’est aussi découvrir sa culture culinaire. Dans ce volet, la cité tient toutes ses promesses. Voici notre sélection d’adresses à visiter pour découvrir la gastronomie locale et boire un verre :



● Foodhallen

Ce food court se distingue par une atmosphère joyeuse et agréable. Cette adresse située entre le Jordaan et le Vondelpark vous rappellera l’aspect cosmopolite de la ville avec un menu aux saveurs du monde.



● The Happy Bull

Envie de déguster un burger généreux ? Cette adresse localisée au Hoofddorpweg 9 vous promet un produit d’excellente qualité. N’oubliez pas de commander votre milkshake pour compléter votre repas copieux.



● De Koperen Ketel

À proximité de la place Rembrandt, ce bistrot intimiste vous invite à découvrir sa cuisine traditionnelle dans une ambiance conviviale. Étant très sollicité, nous vous recommandons d’effectuer une réservation au préalable.



● Cuisine de rue

À Amsterdam, les kiosques à poisson et les vendeurs de frites sont très populaires. Entre un sandwich au saumon ou à l’anguille au bord d’un canal ou un cornet de frites enrobées d’une sauce délicieuse, vous vivrez un moment gourmand. Ne vous étonnez pas des longues files d’attente !



● Coffee-shops

À Amsterdam, les coffee-shops sont des lieux très particuliers. Bien que fumer du tabac soit interdit à l’intérieur d’un coffee-shop, sachez qu’il est tout à fait possible d’essayer la marijuana. Vous pouvez même commander un thé et des gâteaux au cannabis. Il faut toutefois savoir que les mineurs ne sont pas acceptés. Il est aussi important de vous informer sur les concentrations des produits servis.



Événements phares Au-delà du volet culturel de votre visite, un week-end à Amsterdam c’est aussi avoir la chance d’assister à un ou plusieurs événements marquants :



● La fête du roi

Le mois d’avril est très spécial pour la population néerlandaise. Il marque l’anniversaire du roi Guillaume-Alexandre. La fête du roi est synonyme de jouissances et de célébrations qui créent une ambiance euphorique dans les rues de la capitale. Le centre d’Amsterdam vibre au rythme de concerts, spectacles et défilés… Il y a même un breuvage spécialement préparé pour l’événement : l’oranjenbitter. Cette occasion spéciale transforme les rues de la cité en un marché gigantesque où vous pouvez trouver des trésors insoupçonnés.



● Le festival des tulipes

Fleur phare du pays, la tulipe est généreusement célébrée à Amsterdam. Annonçant l’arrivée du printemps, ce festival débute généralement au moins de mars et s’achève en mai. Ce festival est surtout réputé par le défilé de fleurs que tout le monde attend chaque année depuis 76 ans. Des chars arborant les fleurs printanières défilent dans la ville pour faire la joie des habitants et des visiteurs.



● La Gay Pride

Pour célébrer la communauté LGBT, la capitale des Pays-Bas organise chaque été l’Amsterdam Pride. Durant le premier week-end d’août, la cité prend les couleurs de l’arc-en-ciel pour rappeler l’importance de la tolérance.



