Amsterdam, romantique et festive

Si l’on vient à Amsterdam, c’est aussi pour se plonger dans le patrimoine artistique de la ville. Et notamment pour visiter ses deux musées mondialement connus : le Rijksmuseum et le Van Gogh Museum. Par chance, ils sont voisins et se trouvent à deux pas du Vondelpark, le plus grand espace de verdure du centre-ville.Le Rijksmuseum est le Louvre hollandais, hôte des tableaux les plus célèbres de Rembrandt et de Vermeer. C’est pour eux que l’on vient ici la première fois, afin d’admirer les toiles mythiques comme « La Ronde de Nuit », « La Fiancée juive », « La Laitière », « La lettre d’amour »… chefs d’œuvre du Siècle d’Or (17ème s.). L’architecture 19ème s. du « Rijks » contraste avec les lignes futuristes du musée Van Gogh , dessiné dans les années 1970. Mais quel bonheur de classicisme à l’intérieur !Une cinquantaine d’œuvres de l’artiste y est exposée par roulement (« Autoportrait au chapeau de paille », « Les Tournesols », les « Iris »…) mais aussi des Gauguin, Monet, Toulouse-Lautrec … Si l’on n’est pas atteint d’overdose, il reste à parcourir les allées du Stedelijk Museum, le musée d’Art Moderne voisin. Il expose 750 œuvres, de la fin du 19ème s. à nos jours (Cézanne, Chagall, Koons, Mondrian…). Une manière de clore la visite d’une ville en tous points passionnante.