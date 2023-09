Amsterdam : Le gouvernement renforce le plafonnement des vols

Le gouvernement néerlandais garde le cap.L'exécutif du plat pays est hermétique au lobbying et aux attaques judiciaires des compagnies aériennes.En effet, Mark Harbers, le ministre des infrastructures et de la gestion de l’eau des Pays-Bas a dévoilé ses ambitions sur la restriction du nombre de vols à l'aéroportdans le but de limiter les conséquences sur les riverains et le climat.D'après nos confrères de Reuters,