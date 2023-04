Air France - KLM : l’Etat néerlandais perd une 1ère bataille 🔑

Rappelons-nous que le rachat en 2003 fait l’objet d’un accord très précis avec notamment « différentes assurances quant au statut de KLM, à ses dessertes et à l’importance de ses opérations passage et cargo à l’aéroport de Schiphol » .



Au sein de l’Union européenne, où le droit est encore en mesure d’être dit et respecté, cet accord est déjà un sacré écueil pour mettre en œuvre le projet du gouvernement.



Que disent en résumé ces accords ?



Outre les assurances évoquées, il y a également écrit noir sur blanc, la volonté de « préserver la qualité du réseau de KLM à Schiphol qui, selon l’État néerlandais, est d’intérêt public, tout en prenant en compte les intérêts du groupe Air France – KLM et de ses actionnaires ».



L’Etat néerlandais a accepté de maintenir le portefeuille existant de droits de trafic conférés à KLM. En conséquence, un autre accord appelé « production balance » a été signé et répartit précisément l'activité long-courrier entre Air France et KLM.



Ces accords conclus entre Air France, KLM et l’État néerlandais sont repris dans un « Document d'Enregistrement universel 2021 » dont nous publions un extrait (Cliquez sur l'image pour l'agrandir).



Autre argument de poids contre la mesure : les gros investissements des deux compagnies (plusieurs milliards), pour renouveler leur flotte et mettre ainsi en service des avions plus propres et moins bruyants.



À l’annonce de la volonté du gouvernement de passer à l’acte en préparant « un document expérimental » à appliquer dans les semaines qui viennent, les dirigeants des compagnies ont donné de la voix pour exprimer leur colère .Et ce d’autant qu’au moment de confirmer les achats d’avions, le Groupe se basait sur la capacité prévisible du Hub de KLM.



Certes, la limitation des mouvements prévue ne s’adresse pas uniquement et directement à KLM, cependant c’est bien elle qui subirait la plus grosse contrainte dans son développement.



À elles seules, les compagnies du Groupe, qui comprennent également Martinair et KLM Cityhopper, représentent 60 % du trafic de l'aéroport.