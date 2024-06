Le Sofitel New York sera entièrement rénové en 2025

Big apple

Depuis plus de vingt ans, le Sofitel New York représente l'art de vivre à la française en plein cœur de New York . Imaginé par les designers du cabinet HBA San Francisco, réputés pour leur conception d’espaces qui suscitent des émotions et nourrissent la curiosité,En utilsant les matériaux les plus nobles, en mariant des motifs dérivés de l'Art Déco et de l'Art Moderne, diverses influences de la mode française et l'esprit urbain de New York, il entend créer un dialogue entre modernité et élégance intemporelle.La palette de couleurs -noir, gris, blanc et or en fond- a été choisie pour équilibrer l’audace et l’élégance. Enfin, des œuvres d'art apporteront une touche vibrante aux espaces, symbole du dynamisme artistique de New York – chic et impertinent, audacieux et sophistiqué.Pour débuter ce tout nouveau chapitre, Dieter Schmitz . Avec cette nomination, cet hôtelier chevronné, fort de plus de vingt ans d'expérience, va opérer un retour à "" où il avait déjà travaillé. A ce nouveau poste, il se consacrera pleinement au rajeunissement de l'hôtel.