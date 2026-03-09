CroisiEurope fête ses 50 ans à Strasbourg avec un festival grand public

Cinquante ans cette année, ça se fête !
Pour son demi-siècle, la compagnie alsacienne CroisiEurope voit les choses en grand et donne rendez-vous au public - clients fidèles, prospects et professionnels - du 19 au 21 mars 2026 à la gare fluviale de Strasbourg pour un événement anniversaire qui se veut à la fois festif et commercial.
Durant trois jours, huit unités de la flotte ouvriront leurs portes.
L’occasion pour les visiteurs de découvrir les aménagements, les cabines et les espaces de vie, mais aussi d’échanger avec les équipes.
Une exposition artistique à bord
La compagnie promet une ambiance « ludique et de fête foraine », avec animations, spectacles et dégustations.
Des conférences viendront compléter le dispositif afin de plonger le public dans l’univers de la croisière fluviale et maritime.
Temps fort culturel annoncé : une exposition organisée à bord du MS Leonardo da Vinci. Onze artistes y présenteront sculptures, peintures et photographies, avec un hommage particulier rendu à Gérard Schmitter, fondateur de la compagnie, et à son ami Raymond E. Waydelich.
Une manière pour la compagnie de rappeler ses racines alsaciennes et son attachement au territoire.
L'Amazonie en vedette
Sur le « Quai des fleuves et mers », les visiteurs pourront découvrir l’ensemble des destinations proposées par CroisiEurope, de la France à l’Afrique australe en passant par l’Asie.
La compagnie mettra particulièrement en avant l’Amazonie, annoncée comme la grande nouveauté 2027.
Le festival sera aussi l’occasion de proposer des offres commerciales « uniquement sur place ».
En parallèle, des promenades fluviales seront offertes en partenariat avec Batorama pour découvrir Strasbourg depuis l’eau. Un clin d’œil à l’ADN même de la compagnie, née sur les rives du Rhin il y a un demi-siècle.
