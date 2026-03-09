CroisiEurope fête ses 50 ans à Strasbourg avec un festival grand public

La compagnie promet une ambiance « ludique et de fête foraine » , avec animations, spectacles et dégustations.



Des conférences viendront compléter le dispositif afin de plonger le public dans l’univers de la croisière fluviale et maritime.



Temps fort culturel annoncé : une exposition organisée à bord du MS Leonardo da Vinci. Onze artistes y présenteront sculptures, peintures et photographies, avec un hommage particulier rendu à Gérard Schmitter, fondateur de la compagnie, et à son ami Raymond E. Waydelich.



Une manière pour la compagnie de rappeler ses racines alsaciennes et son attachement au territoire.