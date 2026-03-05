Maldives, Sri Lanka : comment Exotismes a affrété un vol spécial pour rapatrier les clients

Lundi, face à l’aggravation des tensions dans le Golfe persique, les équipes d'Exotismes ont décidé de prendre le taureau par les cornes : "Nous avons mis sur pied cette opération d'affrètement avec Air Austral en 48h. C'était au siège près ! " explique Didier Sylvestre.



"C'est un véritable travail d'équipe les cadres et pas seulement : le service transport, le service qualité et toutes nos équipes. Un travail collectif coordonnée par Cédric Clanet, directeur général adjoint d'Exotismes. Nous avons travaillé d'arrache-pied". insiste-t-il.



Le Boeing 787 d'Air Austral a décollé très tôt ce vendredi matin. Les clients présents au Sri Lanka ont, de leur côté, été acheminés vers Malé sur des vols réguliers afin de pouvoir rejoindre ce vol spécial.



"L'appareil d'Air Austral a atterri hier jeudi, en début d’après-midi heure française aux Maldives. C’était la première fois que la compagnie se posait à Malé. L’avion est arrivé avec son équipage ainsi que des équipes de coordination chargées d'organiser l'embarquement des passagers.



Il a fallu respecter le délai légal de repos de l’équipage avant de pouvoir repartir et embarquer les passagers. Le départ était prévu dans la nuit : à 4 h du matin heure française, soit 7 h heure locale. L’enregistrement a donc débuté à 4 h du matin sur place, afin que les passagers puissent arriver à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle en début d'après-midi.



L’objectif était de permettre aux passagers venant de Province de pouvoir rentrer chez eux le jour même. Nous avons également organisé leur post-acheminement pour faciliter leur retour."