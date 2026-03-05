Maldives, Sri Lanka : comment Exotismes a affrété un vol spécial pour rapatrier les clients

Exotismes affrète un vol spécial pour rapatrier des voyageurs des Maldives et du Sri Lanka - Depositphotos.com Auteur klemenr
C'est un affrétement orchestré par Exotismes qui ramène ce vendredi à Paris Charles-de-Gaulle 260 clients qui étaient en séjour au Sri Lanka et aux Maldives.
Aux côtés du voyagiste, plusieurs co-affréteurs ont participé à l’opération, parmi lesquels le Club Med, Nautil et Kuoni, le tout coordonné avec le SETO et son président Patrice Caradec.
"Avec le syndicat, les choses ont été coordonnées entre professionnels. Nous avons échangé et travaillé ensemble, notamment avec Nautil et le Club Med, afin que tout puisse être fait correctement et dans les délais. L’objectif était de trouver le bon créneau entre les clients qui ont dû prolonger leurs séjours et ceux qui ont dû anticiper leur départ." explique Didier Sylvestre, directeur général adjoint en charge du commercial d'Exotismes.
Le tour-opérateur s'est réuni en cellule de crise dès le samedi 28 février 2026, lorsqu'il y a eu les premiers bombardements sur l'Iran. "Nous avons dans un premier temps identifié tous nos clients puis nous avons donné des instructions pour leur prise en charge au moins jusqu'à lundi en attendant de voir la manière dont la situation allait évoluer".
Aux côtés du voyagiste, plusieurs co-affréteurs ont participé à l’opération, parmi lesquels le Club Med, Nautil et Kuoni, le tout coordonné avec le SETO et son président Patrice Caradec.
"Avec le syndicat, les choses ont été coordonnées entre professionnels. Nous avons échangé et travaillé ensemble, notamment avec Nautil et le Club Med, afin que tout puisse être fait correctement et dans les délais. L’objectif était de trouver le bon créneau entre les clients qui ont dû prolonger leurs séjours et ceux qui ont dû anticiper leur départ." explique Didier Sylvestre, directeur général adjoint en charge du commercial d'Exotismes.
Le tour-opérateur s'est réuni en cellule de crise dès le samedi 28 février 2026, lorsqu'il y a eu les premiers bombardements sur l'Iran. "Nous avons dans un premier temps identifié tous nos clients puis nous avons donné des instructions pour leur prise en charge au moins jusqu'à lundi en attendant de voir la manière dont la situation allait évoluer".
Un affrètement au siège près !
Autres articles
-
Exotismes se félicite du lancement de son nouveau tunnel de ventes
-
Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr
-
"Le Mag du Samedi sur M6" : Exotismes partenaire de la première chronique Evasion !
-
Exotismes programme deux nouvelles adresses à Zanzibar
-
Exotismes lance son Poker de l’hiver 2026
Lundi, face à l’aggravation des tensions dans le Golfe persique, les équipes d'Exotismes ont décidé de prendre le taureau par les cornes : "Nous avons mis sur pied cette opération d'affrètement avec Air Austral en 48h. C'était au siège près !" explique Didier Sylvestre.
"C'est un véritable travail d'équipe les cadres et pas seulement : le service transport, le service qualité et toutes nos équipes. Un travail collectif coordonnée par Cédric Clanet, directeur général adjoint d'Exotismes. Nous avons travaillé d'arrache-pied". insiste-t-il.
Le Boeing 787 d'Air Austral a décollé très tôt ce vendredi matin. Les clients présents au Sri Lanka ont, de leur côté, été acheminés vers Malé sur des vols réguliers afin de pouvoir rejoindre ce vol spécial.
"L'appareil d'Air Austral a atterri hier jeudi, en début d’après-midi heure française aux Maldives. C’était la première fois que la compagnie se posait à Malé. L’avion est arrivé avec son équipage ainsi que des équipes de coordination chargées d'organiser l'embarquement des passagers.
Il a fallu respecter le délai légal de repos de l’équipage avant de pouvoir repartir et embarquer les passagers. Le départ était prévu dans la nuit : à 4 h du matin heure française, soit 7 h heure locale. L’enregistrement a donc débuté à 4 h du matin sur place, afin que les passagers puissent arriver à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle en début d'après-midi.
L’objectif était de permettre aux passagers venant de Province de pouvoir rentrer chez eux le jour même. Nous avons également organisé leur post-acheminement pour faciliter leur retour."
"C'est un véritable travail d'équipe les cadres et pas seulement : le service transport, le service qualité et toutes nos équipes. Un travail collectif coordonnée par Cédric Clanet, directeur général adjoint d'Exotismes. Nous avons travaillé d'arrache-pied". insiste-t-il.
Le Boeing 787 d'Air Austral a décollé très tôt ce vendredi matin. Les clients présents au Sri Lanka ont, de leur côté, été acheminés vers Malé sur des vols réguliers afin de pouvoir rejoindre ce vol spécial.
"L'appareil d'Air Austral a atterri hier jeudi, en début d’après-midi heure française aux Maldives. C’était la première fois que la compagnie se posait à Malé. L’avion est arrivé avec son équipage ainsi que des équipes de coordination chargées d'organiser l'embarquement des passagers.
Il a fallu respecter le délai légal de repos de l’équipage avant de pouvoir repartir et embarquer les passagers. Le départ était prévu dans la nuit : à 4 h du matin heure française, soit 7 h heure locale. L’enregistrement a donc débuté à 4 h du matin sur place, afin que les passagers puissent arriver à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle en début d'après-midi.
L’objectif était de permettre aux passagers venant de Province de pouvoir rentrer chez eux le jour même. Nous avons également organisé leur post-acheminement pour faciliter leur retour."
"Nos clients ne sont pas des numéros de dossier. Ils sont sous notre responsabilité"
Le vol REU9902 a décollé ce matin à 7H heure locale de Malé avec à son bord 260 passagers - Filghtradar
Pour rassembler tous les clients à l'aéroport de Malé en temps en heure, les clients ont rejoint l'île principale par tous les moyens de transport : speedboat, bateaux inter-îles ou encore hydravion.
"Au final, les clients ont rejoint le point de départ depuis les différentes îles-hôtels de l’archipel des Maldives." ajoute le directeur général adjoint qui précise : "Nous avons également réservé un espace pour les clients à l’aéroport, afin qu’ils disposent d’une zone dédiée, notamment pour les familles. Nous avons donc fait au mieux pour les accueillir dans de bonnes conditions."
A bord un message d'accueil au nom de tous les tour-opérateurs a également accueilli les voyageurs à bord.
Exotismes avait près de 80 clients présents aux Maldives et une vingtaine au Sri Lanka. Gilbert Cisneros, président du groupe Exotismes, a déclaré : "Nos clients ne sont pas des numéros de dossier. Ils sont sous notre responsabilité, et cette responsabilité, nous l'honorons pleinement."
À ce jour, plus aucun client Exotismes n'est en situation de blocage à destination. "Affréter un avion entier représente un engagement financier majeur" précise le voyagiste dans un communiqué qui ajoute : "A l’heure de la désintermédiation, seuls les vrais professionnels responsables et solidaires sont capables de faire la différence dans les périodes de crises extraordinaires."
"Au final, les clients ont rejoint le point de départ depuis les différentes îles-hôtels de l’archipel des Maldives." ajoute le directeur général adjoint qui précise : "Nous avons également réservé un espace pour les clients à l’aéroport, afin qu’ils disposent d’une zone dédiée, notamment pour les familles. Nous avons donc fait au mieux pour les accueillir dans de bonnes conditions."
A bord un message d'accueil au nom de tous les tour-opérateurs a également accueilli les voyageurs à bord.
Exotismes avait près de 80 clients présents aux Maldives et une vingtaine au Sri Lanka. Gilbert Cisneros, président du groupe Exotismes, a déclaré : "Nos clients ne sont pas des numéros de dossier. Ils sont sous notre responsabilité, et cette responsabilité, nous l'honorons pleinement."
À ce jour, plus aucun client Exotismes n'est en situation de blocage à destination. "Affréter un avion entier représente un engagement financier majeur" précise le voyagiste dans un communiqué qui ajoute : "A l’heure de la désintermédiation, seuls les vrais professionnels responsables et solidaires sont capables de faire la différence dans les périodes de crises extraordinaires."
Une cellule pour les départs à venir chez Exotismes
En parallèle de la cellule chargée du rapatriement, Exotismes a également mis sur pied une cellule de crise qui travaille à trouver des solutions aux clients qui avaient prévu de partir en vacances au mois de mars, notamment pour les départs de cette semaine et de la suivante.
Résultat : pas d'annulation mais des reports, des solutions de vols alternatives ou des changements de destinations.
"L’objectif est de leur permettre de partir malgré tout, même si ce n’est pas toujours vers la destination initialement prévue. Au moins, leurs vacances ont pu être maintenues, dans le respect des critères de qualité et de sécurité auxquels nous sommes attachés." conclut Didier Sylvestre.
Résultat : pas d'annulation mais des reports, des solutions de vols alternatives ou des changements de destinations.
"L’objectif est de leur permettre de partir malgré tout, même si ce n’est pas toujours vers la destination initialement prévue. Au moins, leurs vacances ont pu être maintenues, dans le respect des critères de qualité et de sécurité auxquels nous sommes attachés." conclut Didier Sylvestre.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
Voir tous les articles de Céline Eymery