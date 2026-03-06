Crise au Moyen-Orient : Asia détaille les mesures prises pour ses clients

Asia fait un point de situation et détaille les mesures mises en place pour accompagner les voyageurs impactés - Depositphotos.com @31moonlight31
La fermeture d’une partie de l’espace aérien au Moyen-Orient continue de perturber le transport aérien international.
Dans une communication adressée à ses partenaires le 5 mars 2026, Asia fait un point de situation et détaille les mesures mises en place pour accompagner les voyageurs impactés.
Plusieurs dispositifs ont été mis en place. L’entreprise a notamment créé des groupes WhatsApp réunissant la direction et les voyageurs concernés afin de faciliter la communication, fournir des informations régulières et maintenir un lien direct dans un contexte jugé anxiogène.
Le tour-opérateur prend également en charge trois nuits supplémentaires dans un hôtel sélectionné par Asia, en logement et petit-déjeuner, ainsi que les transferts associés.
Si la situation nécessite un séjour prolongé, les équipes locales négocient des tarifs préférentiels avec les hôteliers afin de limiter les coûts supplémentaires pour les clients.
En parallèle, une assistance quotidienne est assurée sur place. Les équipes locales peuvent notamment mettre les voyageurs en relation avec les consulats et ambassades, ou encore les aider pour des besoins spécifiques, comme l’accès à des médicaments.
Des mesures commerciales pour les départs à venir
Asia précise également les modalités prévues pour les clients dont le départ est programmé sur des compagnies aériennes impactées par la situation.
Tant que le vol est maintenu par la compagnie, le départ est conservé. En revanche, si la compagnie annule le vol, plusieurs solutions sont proposées aux clients.
Les dossiers individuels à la carte (FIT) ainsi que les circuits Tentations peuvent être reportés sans frais. Les voyageurs qui choisissent un voyage moins cher bénéficieront d’un avoir correspondant à la différence de prix.
À l’inverse, pour un report sur un séjour plus onéreux, Asia propose une remise exceptionnelle de 300 euros par dossier, ou 150 euros pour un dossier single, pour un départ avant le 31 octobre 2026.
Si aucun report n’est possible, l’annulation du voyage pourra être effectuée sans frais.
Malgré ces perturbations, Asia rappelle que ses activités se poursuivent normalement pour les voyageurs transportés par des compagnies européennes et asiatiques non concernées par la crise au Proche-Orient.
Le tour-opérateur indique que ses équipes restent mobilisées afin de répondre aux questions des partenaires et accompagner les dossiers au cas par cas.
