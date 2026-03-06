Crise au Moyen-Orient : Asia détaille les mesures prises pour ses clients

Asia précise également les modalités prévues pour les clients dont le départ est programmé sur des compagnies aériennes impactées par la situation.



Tant que le vol est maintenu par la compagnie, le départ est conservé. En revanche, si la compagnie annule le vol, plusieurs solutions sont proposées aux clients.



Les dossiers individuels à la carte (FIT) ainsi que les circuits Tentations peuvent être reportés sans frais. Les voyageurs qui choisissent un voyage moins cher bénéficieront d’un avoir correspondant à la différence de prix.



À l’inverse, pour un report sur un séjour plus onéreux, Asia propose une remise exceptionnelle de 300 euros par dossier, ou 150 euros pour un dossier single, pour un départ avant le 31 octobre 2026.



Si aucun report n’est possible, l’annulation du voyage pourra être effectuée sans frais.



Malgré ces perturbations, Asia rappelle que ses activités se poursuivent normalement pour les voyageurs transportés par des compagnies européennes et asiatiques non concernées par la crise au Proche-Orient.



Le tour-opérateur indique que ses équipes restent mobilisées afin de répondre aux questions des partenaires et accompagner les dossiers au cas par cas.