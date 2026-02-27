Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane" - Depositphotos.com Auteur doomu
Depuis le déclenchement de frappes israéliennes en Iran, et la riposte iranienne, la zone est totalement bouclée.
Les espaces aériens sont fermés laissant les touristes français présents dans la zone, notamment à Oman, à Dubaï, au Qatar et à Abu Dhabi, sans solution de transport pour rejoindre l'Hexagone.
Mais ils ne sont pas les seuls, à être bloqués à destination. Les voyageurs qui devaient passer les hubs aériens du Qatar, de Dubaï, ou encore d'Abu Dhabi et d'Oman se retrouvent dans la même la situation.
Dans ce contexte, le SETO et les Entreprises du Voyage suivent la situation de près. Le SETO a évalué avec les voyagistes le nombre de voyageurs bloqués : "des milliers entre les voyageurs présents dans les pays du Golfe et ceux dont les vols doivent transiter dans cette zone", nous confiait, dimanche Patrice Caradec président du SETO.
La priorité absolue est de s'inscrire sur Ariane
Ce matin, les équipes du syndicat des tour-opérateurs et des Entreprises du Voyage étaient en réunion de crise avec le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.
Patrice Caradec que nous avons contacté se fait le relais des messages des autorités françaises : "la priorité absolue, c'est que les touristes français bloqués à destination doivent s’inscrire sur « Ariane » afin d’être localisés et assistés. C’est le message à faire passer aux clients sur place"
Les EDV vont adresser également une note ce matin aux adhérents pour identifier les dossiers des clients bloqués qui auraient été vendus sans passer par un tour-opérateur pour compléter leurs recensements.
"Nous insistons vraiment sur l’intérêt absolu que les clients soient inscrits sur la plate-forme ARIANE" ajoute Valérie Boned, Présidente du syndicat. "Nous incitons nos adhérents qui sont très occupés à remplir le formulaire de recensement s’ils sont concernés"
Le Fil d'Ariane (souvent simplement appelé Ariane) est un service gratuit mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour sécuriser les déplacements des ressortissants français à l'étranger.
Le Fil d'Ariane un outil pour alerter et localiser
C'est un outil de sécurité destiné aux voyageurs (touristes, professionnels) effectuant des séjours de courte durée (moins de 6 mois). Il permet au gouvernement :
Il suffit de s'inscrire et créer un compte et de fournir les informations sur son voyage.
- De vous alerter : Si une crise survient dans le pays où vous vous trouvez (catastrophe naturelle, attentat, troubles politiques, crise sanitaire), vous recevez des notifications et des consignes de sécurité par SMS ou par e-mail.
- De vous localiser : En cas d'évacuation ou d'opération de secours, les autorités savent que vous êtes dans la zone concernée.
- De prévenir vos proches : Si nécessaire, le ministère peut contacter la personne que vous avez désignée comme contact d'urgence en France.
Il suffit de s'inscrire et créer un compte et de fournir les informations sur son voyage.