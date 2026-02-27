TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"

Ariane est un service gratuit d'alerte


"Inscrivez-vous sur le fil d'Ariane" du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères : c'est le message prioritaire que souhaitent faire passer les autorités françaises aux touristes bloqués à destination suite au déclenchement des tirs de missiles dans les pays du Golfe.


Rédigé par le Lundi 2 Mars 2026 à 10:40

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane" - Depositphotos.com Auteur doomu
Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane" - Depositphotos.com Auteur doomu
Aer Lingus
Depuis le déclenchement de frappes israéliennes en Iran, et la riposte iranienne, la zone est totalement bouclée.

Les espaces aériens sont fermés laissant les touristes français présents dans la zone, notamment à Oman, à Dubaï, au Qatar et à Abu Dhabi, sans solution de transport pour rejoindre l'Hexagone.

Mais ils ne sont pas les seuls, à être bloqués à destination. Les voyageurs qui devaient passer les hubs aériens du Qatar, de Dubaï, ou encore d'Abu Dhabi et d'Oman se retrouvent dans la même la situation.

Dans ce contexte, le SETO et les Entreprises du Voyage suivent la situation de près. Le SETO a évalué avec les voyagistes le nombre de voyageurs bloqués : "des milliers entre les voyageurs présents dans les pays du Golfe et ceux dont les vols doivent transiter dans cette zone", nous confiait, dimanche Patrice Caradec président du SETO.

La priorité absolue est de s'inscrire sur Ariane

Autres articles
Ce matin, les équipes du syndicat des tour-opérateurs et des Entreprises du Voyage étaient en réunion de crise avec le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.

Patrice Caradec que nous avons contacté se fait le relais des messages des autorités françaises : "la priorité absolue, c'est que les touristes français bloqués à destination doivent s’inscrire sur « Ariane » afin d’être localisés et assistés. C’est le message à faire passer aux clients sur place"

Les EDV vont adresser également une note ce matin aux adhérents pour identifier les dossiers des clients bloqués qui auraient été vendus sans passer par un tour-opérateur pour compléter leurs recensements.

"Nous insistons vraiment sur l’intérêt absolu que les clients soient inscrits sur la plate-forme ARIANE" ajoute Valérie Boned, Présidente du syndicat. "Nous incitons nos adhérents qui sont très occupés à remplir le formulaire de recensement s’ils sont concernés"

Le Fil d'Ariane (souvent simplement appelé Ariane) est un service gratuit mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour sécuriser les déplacements des ressortissants français à l'étranger.

Le Fil d'Ariane un outil pour alerter et localiser

C'est un outil de sécurité destiné aux voyageurs (touristes, professionnels) effectuant des séjours de courte durée (moins de 6 mois). Il permet au gouvernement :

  • De vous alerter : Si une crise survient dans le pays où vous vous trouvez (catastrophe naturelle, attentat, troubles politiques, crise sanitaire), vous recevez des notifications et des consignes de sécurité par SMS ou par e-mail.

  • De vous localiser : En cas d'évacuation ou d'opération de secours, les autorités savent que vous êtes dans la zone concernée.

  • De prévenir vos proches : Si nécessaire, le ministère peut contacter la personne que vous avez désignée comme contact d'urgence en France.

Il suffit de s'inscrire et créer un compte et de fournir les informations sur son voyage.

Lu 2657 fois

Tags : caradec, seto
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"

Employeur, comment booster sa culture d’entreprise ? [ABO]

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

DTH Travel : expériences inédites au cœur du Cambodge, du Bhoutan et du Sri Lanka

DTH Travel : expériences inédites au cœur du Cambodge, du Bhoutan et du Sri Lanka
Production

Production

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"
AirMaG

AirMaG

Une semaine décisive pour Air Antilles

Une semaine décisive pour Air Antilles
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !

SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias