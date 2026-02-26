TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Frappes Golfe persique : les EDV et le SETO recommandent de suspendre les départs

Quid des voyageurs à forfait sur place ?


Face aux frappes militaires dans le Golfe persique et compte tenu des mesures de fermeture de l’espace aérien et des annulations et reports de vols, ce samedi 28 février 2026, les EDV et le SETO ont publié une série de recommandations à leurs membres pour les clients ayant réservé un voyage à forfait.


Samedi 28 Février 2026

Golfe persique : les EDV et le SETO recommandent de suspendre les départs dans l’attente d’une meilleure visibilité - DepositPhotos.com, andrew__lynchak
Alors que des frappes militaires touchent les pays du Golfe persique, ce samedi 28 février 2026, entraînant des mesures de fermeture de l’espace aérien et des annulations et reports de vols, les Entreprises du Voyage (EDV) et le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO), viennent de publier une série de recommandations pour leurs membres, qui concernent les clients ayant réservé un voyage à forfait.

Ces recommandations s’appliquent à la fois pour les clients actuellement sur place en Arabie Saoudite, Bahreïn, EAU, Irak, Israël, Jordanie, Liban, Oman, Qatar, mais également pour les clients en transit sur l’une des plateformes aéroportuaires de la région.

Clients sur place : "apporter toute l’assistance nécessaire"

Que faut-il retenir ?

Pour les clients actuellement sur place ou actuellement en retour et ne pouvant rentrer du fait de la fermeture de l’espace aérien, les EDV et SETO recommandent d’apporter en coopération étroite avec leurs réceptifs, toute l’assistance nécessaire à leurs clients et également de suivre scrupuleusement les consignes de sécurité des autorités locales.

"Pour rappel, si le retour de votre client est rendu impossible en raison de l’annulation du transport, l’agence de voyages et le TO sont solidairement tenus d’assurer l’hébergement du client les 3 premières nuitées. Au-delà des 3 nuitées, des frais peuvent être facturés au voyageur.

Les compagnies européennes sont tenues de prendre en charge ces frais.

Pour les compagnies extra européennes nous vous recommandons de les solliciter afin qu’elles aussi prennent en charge « à titre commercial » ces frais dues aux annulations de vols", précise le communiqué.

"Suspendre les départs dans l’attente d’une meilleure visibilité"

Pour les clients en départ vers ces destinations ou en transit sur l’un des aéroports de la région, jusqu’à nouvel ordre, les EDV et le SETO recommandent de suspendre les départs dans l’attente d’une meilleure visibilité sur la situation à destination.

A ce titre, les EDV et le SETO rappellent que, s’il est possible de proposer des avoirs, les clients sont en droit de les refuser auquel cas le Code du tourisme s’applique.

"Pour les voyages concernés, les tour-opérateurs en informent leurs clients dans les meilleurs délais. Les tour-opérateurs se tiennent à la disposition de leurs clients et des agences de voyages pour répondre à leurs interrogations et apporter des solutions aux cas particuliers".

Lire aussi : Israël, Jordanie, Egypte : puis-je annuler ou reporter mon voyage ?

Frappes militaires : que dit le Quai d'Orsay ?

Dans sa rubrique "Conseils aux voyageurs", le Ministère des Affaires étrangères français appelle les ressortissants français à "s’abstenir de tout déplacement en Iran, quel qu’en soit le motif", ajoutant que les vols depuis et vers l’aéroport Imam Khomeini de Téhéran sont suspendus.

"Les ressortissants Français qui seraient encore présents sur place malgré les recommandations sont appelés à limiter leurs déplacements au maximum, à se tenir soigneusement à l’écart de tout éventuel rassemblement et à se tenir informés de l’actualité et d’éventuels messages ou consignes de l’ambassade de France en Iran par les canaux habituels".

Du côté d'Israël et de la Palestine, le Quai d'Orsay rappelle qu'il "convient de se limiter aux activités essentielles et d’éviter tout déplacement".

Cela se traduit par : rester à proximité des abris, de demeurer abrité en cas de retentissement des sirènes jusqu’à ce que la consigne de mise à l’abri soit levée ; suivre les consignes des autorités locales ; continuer de se tenir informé de l’évolution de la situation sur le site du Home Front Command ainsi que du Consulat général de France à Tel Aviv et du Consulat général de France à Jérusalem.

"En plus de votre abri individuel, il vous est recommandé d’identifier un abri public sécurisé à proximité de votre domicile particulièrement dans les grandes villes côtières".

Le Ministère déconseille également aux Français de se rendre aux Emirats Arabes Unis, au Liban, au Bahrein, au Qatar, en Arabie Saoudite et en Irak.

Il conseille également aux Français de passage ou résidant à Oman "de suivre strictement les consignes diffusées par les autorités locales, de limiter leurs déplacements, et de se mettre à l’abri en cas d’alerte" et "de faire preuve d’une vigilance renforcée" pour ceux présents en Jordanie.

Tous les Français sur place dans la zone sont appelés à s’inscrire sur le Fil d’Ariane.

Frappes au Moyen Orient : de nombreux vols annulés

La situation a entraîné des mesures de fermeture de l’espace aérien et des annulations et reports de vols.

Pour l'heure, Air France a décidé d’annuler ses vols prévus les 28 février 2026 et 1er mars 2026 de/vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Ryiadh et communiquera ultérieurement sur son programme de vols vers ces destinations pour les jours suivants.

De son côté, Emirates a temporairement suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'à 15h00, heure des Émirats arabes unis, le dimanche 1er mars.

Quant aux vols opérés par Qatar Airways, ils restent temporairement suspendus en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari. "La compagnie aérienne continue de collaborer étroitement avec les autorités gouvernementales compétentes afin de rétablir un fonctionnement normal dès la réouverture de l'espace aérien, précise le Groupe dans un communiqué. Une fois les opérations reprises, les passagers doivent s'attendre à des retards.

À l'aéroport international Hamad, les passagers concernés bénéficient actuellement de l'assistance de personnel au sol supplémentaire déployé pour gérer la situation. Qatar Airways met tout en œuvre pour minimiser les désagréments liés à cette perturbation".

Par ailleurs, les compagnies aériennes du groupe Lufthansa suspendent leurs vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Erbil et Téhéran jusqu'au 7 mars.

Les espaces aériens suivants ne seront pas utilisés jusqu'au 7 mars : Israël, Liban, Jordanie, Irak, Qatar et Iran.

Elles suspendront aussi leurs vols à destination et en provenance de Dubaï, d'Abu Dhabi, de Riad et de Dammam jusqu'au 1er mars et l'espace aérien des Émirats arabes unis ne sera pas utilisé jusqu'au 1er mars.

Turkish Airlines a aussi annulé ses vols de et vers Bahreïn, Dammam et Riyad (Arabie saoudite), Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Syrie et Émirats arabes unis.

Air India annonce aussi des annulations pour la journée du 1er mars, dont ses vols entre Paris et Delhi.

Selon nos confrères d'Air Plus News, l’aéroport de Dubaï aurait été visé par un missile iranien dans la soirée du 28 février, entraînant l'évacuation de tout l’aéroport.

