Oceania Cruises lance un programme de parrainage

L'Oceania Club Ambassador


Oceania Cruises a lancé, fin février 2026, un programme de parrainage - l'Oceania Club Ambassador - afin de récompenser ses clients fidèles.


Rédigé par le Vendredi 27 Février 2026 à 15:50

Oceania Cruises lance son programme de parrainage, "Oceania Club Ambassador" - Photo : Oceania Cruises
Oceania Cruises lance son programme de parrainage, "Oceania Club Ambassador" - Photo : Oceania Cruises
Oceania Cruises a annoncé, le 25 février dernier, le lancement d'"Oceania Club Ambassador", un programme de parrainage offrant des privilèges à ses membres fidèles comme aux nouveaux voyageurs.

Il "offre au parrain membre de l’Oceania Club qui recommande la compagnie à un proche, comme au nouveau voyageur, 200 dollars à valoir sur l’achat de leur prochaine croisière", explique la compagnie dans un communiqué. Ces crédits peuvent s’appliquer à une réservation existante ou prochaine dont le solde n’a pas encore été réglé.

Pour en profiter, le voyageur parrainé doit compléter le formulaire de parrainage Ambassador disponible sur le site de la compagnie, dans les 14 jours suivant le versement de son acompte.

Lire aussi : Oceania Cruises annonce la commande d’un nouveau navire de la classe Sonata

Le programme exclusivement réservé aux amis et membres d’une même famille

Ce programme s’applique aux nouvelles réservations - hors promotions - effectuées par des voyageurs partant pour leur première croisière.

Les membres de l’Oceania Club peuvent utiliser jusqu’à quatre crédits de 200 dollars par réservation. Ces crédits sont valables pendant trois ans à compter de leur date d’émission. Le parrain et le filleul ne sont pas tenus de voyager ensemble.

Le programme est exclusivement réservé aux recommandations personnelles - amis et membres d’une même famille - ; toute sollicitation auprès du grand public ou via les réseaux sociaux est interdite.

Lire aussi : Oceania Cruises devient une compagnie 100% adulte à partir de 2026

