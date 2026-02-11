Oceania Cruises célèbre la pose de la quille de l'Oceania Sonata

« Oceania Sonata ouvre un nouveau chapitre dans notre histoire de la redéfinition du voyage de luxe. Célébrer aujourd’hui cette étape clé est pour nous une immense fierté et renforce notre position au sein de l’industrie »

« Cette étape est le fruit du dévouement et de l’expertise exceptionnels des équipes de Fincantieri - constructeurs navals, ingénieurs, designers et bien d’autres talents dont le savoir-faire et la passion donnent vie à notre vision. »