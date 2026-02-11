TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Oceania Cruises célèbre la pose de la quille de l'Oceania Sonata

Une cérémonie organisée au chantier naval Fincantieri


Oceania Cruises a franchi une nouvelle étape dans la construction de son navire de nouvelle génération, Oceania Sonata, avec la pose officielle de sa quille au chantier naval Fincantieri, à Marghera.


Mercredi 11 Février 2026

L'Oceania Sonata affichera 86 000 tonneaux, accueillera 1 390 passagers et comptera près d’un tiers de suites - Photo : Oceania Cruises
Climats du Monde
La compagnie haut de gamme Oceania Cruises, filiale de Norwegian Cruise Line, a célébré le 5 février dernier la pose de la quille de l'Oceania Sonata en présence de Harry Sommer, PDG de NCL et de Marco Lunardi, Senior Vice President du chantier naval italien.

« Oceania Sonata ouvre un nouveau chapitre dans notre histoire de la redéfinition du voyage de luxe. Célébrer aujourd’hui cette étape clé est pour nous une immense fierté et renforce notre position au sein de l’industrie », a déclaré Jason Montague, Chief Luxury Officer d’Oceania Cruises.

« Cette étape est le fruit du dévouement et de l’expertise exceptionnels des équipes de Fincantieri - constructeurs navals, ingénieurs, designers et bien d’autres talents dont le savoir-faire et la passion donnent vie à notre vision. »

Oceania Sonata sera suivi de trois navires jumeaux

Les équipes d’Oceania Cruises et de Fincantieri réunies au chantier naval de Marghera lors de la pose de la quille d’Oceania Sonata - Photo : Oceania Cruises
Prévu pour effectuer sa croisière inaugurale en août 2027, Oceania Sonata sera suivi de trois navires jumeaux : Oceania Arietta, attendu en 2029, puis deux autres unités de la classe Sonata, dont les noms restent à dévoiler, programmées pour 2032 et 2035.

Neuvième navire de la flotte, Oceania Sonata succède aux deux fleurons de la classe Allura, Oceania Vista et Oceania Allura, lancés respectivement en 2023 et 2025.

Le bâtiment affichera 86 000 tonneaux, accueillera 1 390 passagers et comptera près d’un tiers de suites.

Oceania Sonata inaugurera également deux nouvelles expériences gastronomiques, l'ADN de la compagnie : le restaurant de haute gastronomie La Table par Les Maîtres Cuisiniers de France, ainsi que Nikkei Kitchen, mêlant saveurs péruviennes et techniques de la gastronomie japonaise.

Tags : croisieres, oceania cruises, sonata
