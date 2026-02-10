TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Mandarin Oriental accélère son expansion en Malaisie

Un nouveau resort voit le jour à Desaru Coast


Mandarin Oriental poursuit son expansion en Asie du Sud-Est avec l’intégration de Desaru Coast à son portefeuille. Un repositionnement stratégique qui ambitionne de renforcer l’attractivité internationale de cette destination balnéaire malaisienne.


Rédigé par le Mercredi 11 Février 2026

Mandarin Oriental poursuit son expansion en Malaisie - Depositphotos.com @sepavone
Depuis le 30 janvier 2026, Sirēya Desaru Coast est officiellement devenu Mandarin Oriental , Desaru Coast.

Situé sur la côte sud-est de l’État de Johor, en Malaisie, au cœur de 128 hectares de forêt tropicale et bordé par 1,5 kilomètre de plage, Mandarin Oriental, Desaru Coast ambitionne de s’imposer comme l’une des nouvelles références du tourisme de luxe en Asie du Sud-Est.

Facilement accessible depuis les principaux aéroports internationaux et les grandes villes de Malaisie et de Singapour, Desaru Coast bénéficie d’une connectivité régionale et internationale.

Désormais géré par le groupe Mandarin Oriental, le resort met en avant la culture et l’artisanat malaisiens à travers son architecture, sa gastronomie et ses expériences bien-être.

Bien-être et expériences immersives

Mandarin Oriental, Desaru Coast compte 44 suites et une villa exclusive de quatre chambres, toutes dotées d’une piscine privée, d’une cour intérieure et d’une véranda offrant une vue sur la forêt ou la mer.

Le resort développe une offre familiale complète, avec Kids Club, Creative Studio et programmes immersifs autour de la nature et de la créativité.

Les infrastructures de loisirs incluent notamment une piscine à débordement de 56 mètres, des installations sportives (tennis, padel, cyclisme, Silat Melayu), ainsi que des activités de découverte de la biodiversité locale.

Le bien-être constitue l’un des piliers de l’expérience proposée par Mandarin Oriental, Desaru Coast. Inspirés de la nature et des traditions locales, les rituels signatures "Ocean Homecoming" et "Jungle Wild Surge" combinent éléments naturels, respiration guidée et soins holistiques.

Le resort propose également des soins développés avec la marque Augustinus Bader, un centre de fitness accessible 24h/24, des studios de yoga et des espaces dédiés à la pratique en plein air face à l’océan.

Une offre culinaire ancrée dans le terroir malaisien

La direction culinaire est confiée au chef exécutif Ahmad Fazli Abdulrahman, dont le parcours international s’étend de la France au Moyen-Orient et à l’Asie.

L’offre gastronomique s’articule autour de plusieurs concepts : l'Ambara, restaurant signature, valorise une cuisine de saison inspirée du terroir malaisien, tandis que le Dusky Monkey propose une sélection de mets et cocktails inspirés des Détroits et l'Ember Beach Club se décline autour du barbecue asiatique. Un nouveau beach club, attendu fin 2026, viendra compléter l’offre afin d’animer l'établissement tout au long de la journée.

Au-delà du repositionnement hôtelier, Mandarin Oriental, Desaru Coast s’inscrit dans une vision de développement durable de la destination.

Des améliorations progressives sont prévues, notamment au niveau du lobby, des suites et du beach club. Le resort accueillera également la première collection régionale de résidences de luxe sous marque Mandarin Oriental.

Pour Laurent Kleitman, Group Chief Executive de Mandarin Oriental, "Mandarin Oriental, Desaru Coast est appelé à devenir l’un des resorts balnéaires les plus recherchés d’Asie du Sud-Est".


Tags : malaisie, mandarin oriental
