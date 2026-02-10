Mandarin Oriental accélère son expansion en Malaisie

Mandarin Oriental, Desaru Coast comptede quatre chambres, toutes dotées d’une piscine privée, d’une cour intérieure et d’une véranda offrant une vue sur la forêt ou la mer.Le resort développe une, avec Kids Club, Creative Studio et programmes immersifs autour de la nature et de la créativité.Les infrastructures de loisirs incluent notamment, des installations sportives (tennis, padel, cyclisme, Silat Melayu), ainsi que des activités de découverte de la biodiversité locale.Le bien-être constitue l’un des piliers de l’expérience proposée par Mandarin Oriental, Desaru Coast. Inspirés de la nature et des traditions locales, les rituels signatures "Ocean Homecoming" et "Jungle Wild Surge" combinent éléments naturels, respiration guidée et soins holistiques.Le resort propose également des soins développés avec la marque, un centre de fitness accessible 24h/24, des studios de yoga et des espaces dédiés à la pratique en plein air face à l’océan.