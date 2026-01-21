Groupes Facebook : ce terrain de jeu que vous laissez aux travel planners La chronique #2 de JC-les-bons-tuyaux

Vous vouliez de bons tuyaux ? Et bien JC revient sur TourMaG pour nous expliquer tout l'intérêt de déployer sa présence sur Facebook. Avoir un profil pro c'est bien, mais intégrer des groupes Facebook de voyageurs et créer sa propre communauté, c'est quand même mieux. Comment ? JC-les-bons-tuyaux vous explique tout !



Rédigé par Jean-Charles Franchomme le Mercredi 11 Février 2026





On va commencer simplement. Attention spoil : " Le voyage, aujourd’hui, est une communauté. " Et non, ce n'est pas nouveau.



Dans les années 80–90, on partait déjà avec peu d’informations mais beaucoup de recommandations. On faisait confiance à celui qui savait, ou à celui qui disait savoir.



On avançait à l’instinct, tel Indiana Jones et sa quête du graal : pas toujours toutes les cartes en main, mais l’envie d’y aller quand même.



Les bons plans circulaient, le bouche-à-oreille fonctionnait et les bonnes adresses se partageaient.



Finalement tout ça n'a pas franchement disparu, la communauté s'est juste mondialisée. Les recommandations ont juste changé de support. Ca s'appelle les réseaux sociaux et vous savez quoi : oui il y a Tik Tok, oui il y a Insta... mais moi je peux vous dire que Facebook n'est pas mort ! Ca y est, on entre dans le vif du sujet. Après avoir planté le décor, va bien falloir vous livrer quelques bons plans.On va commencer simplement. Attention spoil : "" Et non, ce n'est pas nouveau.Dans les années 80–90, on partait déjà avecOn faisait confiance à celui qui savait, ou à celui qui disait savoir.On avançait à l’instinct, tel Indiana Jones et sa quête du graal : pas toujours toutes les cartes en main, mais l’envie d’y aller quand même.Les bons plans circulaient, le bouche-à-oreille fonctionnait et les bonnes adresses se partageaient.Finalement tout ça n'a pas franchement disparu, la communauté s'est juste mondialisée. Les recommandations ont juste changé de support. Ca s'appelle: oui il y a Tik Tok, oui il y a Insta... mais moi je peux vous dire que

Voyageur 2.0 : il ne faut plus l’attendre Autres articles JC plante le décor et non... le bâton ! Alors la vraie question, je vous le donne en mille : comment attirer dans ses filets le voyageur 2.0 ?



Parce que ça, il faut bien le comprendre, il ne viendra pas tout seul. Pour faire simple, le voyageur 2.0 il faut aller le chercher, le capter et bien sûr le rassurer. Et ça, on sait faire.



Alors bien sûr, vous allez dire quel "has been ce JC" ... " il nous parle de Facebook, alors qu'on en est à l'IA ! Non mais sérieux quoi ! "



Il va falloir ouvrir grand ses chakras : non, je le répète Facebook n’est pas mort, et oui les groupes Facebook fonctionnent toujours et parfois même très bien.

Un voyageur de plus en plus communautaire Il suffit de surfer quelques minutes sur le réseau social de Mark Zuckerberg pour s’en rendre compte.



Les groupes liés au voyage sont partout : bons plans voyage, voyageurs du monde, seniors en voyage, bons plans voyage New York (celui-là, on l’aime bien), mordus des clubs M…, voyages à l’île Maurice, sans oublier les fans de Cuba, ou ceux de l'Ile Maurice mais aussi... et ça c'est moins drôle, les groupes de voyageurs mécontents, ou encore ceux dédiés aux voyageurs déçus de leur expérience avec tel ou tel site de réservation en ligne.



Pour en avoir infiltré un certain nombre, un constat revient systématiquement.



Les voyageurs se posent énormément de questions... entre eux ! Ces interrogations sont parfois très pointues, et parfois beaucoup moins.



Car là aussi je vais vous livrer un autre scoop, restez assis : le voyageur maîtrise parfaitement Skyscanner, Booking, parfois même ChatGPT.



Malgré ces outils formidables, en bout de chaîne il y a toujours un petit truc qui le chatouille... en fait le doute s’installe.



Comment rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport ? Faut-il choisir un hôtel moins cher noté 3,5 ou un autre plus cher noté 9 ? Pourquoi une telle différence de prix ? Est-ce que cela vaut vraiment le coup ?



Résultat : chacun y va de sa réponse, de son vécu. Les réponses sont souvent subjectives, parfois pertinentes, et parfois bien sûr discutables...



Et comme par hasard, qui retrouve t-on parmi ces personnes qui répondent ? Vous voyez vraiment pas ? Non toujours pas ?



Certains travel planners, ou des professionnels pas tout à fait dans les règles qui basculent la discussion en message privé.



C'est à ce moment précis de cette chronique qu'une question me taraude : où sont les agents de voyages ?

Où sont passés les professionnels ? Pourquoi sommes-nous en effet si peu nombreux à intervenir là où le voyage se discute réellement ?



Pourquoi si peu d’agents viennent rappeler leur expertise, leur valeur ajoutée, leur responsabilité de plein droit, et leurs bons conseils là où on parle encore et encore de voyage ?



Un jour, Guillaume Linton (le président d'Asia et parrain du HelpDesk) m’a soufflé une idée très simple : donner pour recevoir. Oui je sais c'est beau. J'en ai la larmichette à l'œil.



D'ailleurs - on ouvre la parenthèse - qu'est-ce que le HelpDesk sinon une communauté d'agents de voyages dans laquelle on aime discuter et que les partenaires et fournisseurs suivent de près ?



Sur le papier, cela paraît évident. Et dans la pratique, et bien c’est redoutablement efficace.



Comment ? En apportant des réponses sans vendre ; expliquer sans forcer et partager sans prospecter. Exit ici les vendeurs winners qui attaquent dès la première approche.



Là, je vous livre mon secret, ce n'est pas rien, car cela fait plusieurs années que j’applique cette méthode sur les groupes de voyageurs, et vous savez quoi : le potentiel est bien réel.

Oui, cela prend du temps Alors on ne va pas se le cacher, et c’est souvent là que ça coince, cette fameuse JC Méthode prend du temps.



Se rendre visible, se rendre crédible, être identifié comme un professionnel... tout ceci demande de la patience.



Mais Rome ne s'est pas construite en un jour que je sache. Même les grandes sagas des années 80-90, comme Dallas, se sont installées dans la durée (sur les ref' je me surpasse) .



La légitimité, et bien ça fonctionne exactement de la même façon.

Concrètement, comment entrer dans la communauté des voyageurs sur Facebook 1. Avoir un profil Facebook professionnel



Un profil clair, assumé, identifié. Un profil pro : pour bien séparer le personnel du professionnel, et il faut bien sûr assumer pleinement son rôle d’agent de voyages.



2. Créer un groupe ou une page Facebook



J'ai tout de même une petite préférence pour les groupes privés. Pourquoi ?



Plus simples à gérer.

Plus qualitatifs.

Plus propices aux échanges.



Une communauté choisie vaut toujours mieux qu’une audience subie ! (Bam la punchline !)



3. Communiquer autrement



C’est probablement le point clé. La dernière promotion du TO du moment, les primos du club X ou Y, le voyageur les a déjà vus, plusieurs fois et partout.



Le voyageur 2.0 n’attend pas une promotion de plus, ce qu'il attend c'est de l'expertise, un éclairage !



L'important c'est de parler de son quotidien, de ce qu'on vit vraiment en tant qu'agent de voyages : des annulations gérées à cause d’une grève ou d’une tempête de neige, des arbitrages entre prix, qualité et sécurité, du fonctionnement du yield management, des coups de cœur découverts en éductour.



Ce n’est pas de la vente.

C’est de la pédagogie.



Et c’est précisément ce qui crée la confiance.



4. Rejoindre d’autres groupes… et construire sa propre communauté



Enfin, il est aussi judicieux de rejoindre des groupes de voyageurs, publics ou privés. C'est même carrément indispensable.



Là aussi il faut le faire intelligemment (on évite encore l'approche façon vendeur winner svp) : observer d'abord, comprendre ensuite et enfin intervenir avec mesure.



Mon conseil : apporter une réponse professionnelle, parfois " pro bono " (je me suis dit qu'une touche de latin c'était la classe), sans tout dévoiler.



Avec le temps, votre nom circule. Votre profil est identifié... et les contacts arrivent.



Et pourquoi ne pas aller plus loin ? Pourquoi ne pas imaginer des collaborations simples avec certains administrateurs de groupes ? Des partenariats gagnant-gagnant ? Du contenu expert ? Des interventions ponctuelles, voire des offres dédiées ?



Et surtout, petit à petit, rediriger ces prospects vers votre propre groupe Facebook, un espace que vous animez, modérez, et structurez, bref une communauté qui vous ressemble.



Car l’enjeu est là : ne pas dépendre uniquement des communautés des autres, mais construire sa propre communauté de voyageurs, dans la durée.

Conclusion : Le voyageur n’a jamais eu autant d’outils pour réserver seul. Et paradoxalement, jamais autant de doutes.



À condition d’être présent là où les échanges ont lieu, l’agent de voyages n’a jamais été aussi utile.



À très vite pour les prochains bons tuyaux !



- JC (pas celui né il y a 2026 ans... le vrai ;-) )

Quentin Allaire - 2ᵉ Travel Agent Cup & cofondateur d’EGEA Voyages J’ai créé ma communauté Facebook en novembre 2024, en partant de zéro. Aujourd’hui, elle compte plus de 1 500 membres et génère près de 60 % de ma clientèle.



En me positionnant comme expert destination, disponible le soir, le week-end et les jours fériés, j’ai rapidement déclenché mes premières ventes. Les avis clients publiés dans le groupe renforcent la confiance : un véritable cercle vertueux.



J’y consacre environ 2 à 3 heures par semaine entre programmation des posts (photos personnelles et clients) et modération régulière pour maintenir un espace qualitatif.



Quentin

Retrouvez tous les bons tuyaux de JC en cliquant ici





Depuis 2024, il est cadre commercial groupes et web chez Steam Evasion, où il met à profit sa double compétence terrain et digitale.



Il est aussi le fondateur de la communauté Facebook



Entrepreneur dans l’âme, il a également co-fondé deux groupes Facebook influents dans le secteur : JC, de son vrai nom Jean-Charles Franchomme, évolue dans le tourisme depuis plus de 20 ans.Depuis 2024, il est cadre commercial groupes et web chez Steam Evasion, où il met à profit sa double compétence terrain et digitale.Il est aussi le fondateur de la communauté Facebook "100% voyages bons plans et expertises" qui rassemble 3 800 voyageurs.Entrepreneur dans l’âme, il a également co-fondé deux groupes Facebook influents dans le secteur : CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage) et Helpdesk des Pros du Tourisme, devenus des espaces d’échange incontournables pour les professionnels.

Lu 730 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > JC plante le décor et non... le bâton ! JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier