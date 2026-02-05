On vous récapitule tout ici :



Faut-il un visa pour aller en Égypte en 2026 ?

Oui, le visa est obligatoire pour les ressortissants français. Il est recommandé de l'obtenir à l'arrivée à l'aéroport (25 $) ou de passer par des sites spécialisés dans les visas. Le site qui délivre l'e-visa rencontre régulièrement des difficultés : coupures ou bugs.



Peut-on voyager en Égypte avec une carte d'identité ?

Oui, les citoyens français peuvent entrer en Égypte avec une Carte Nationale d’Identité (CNI) valide 6 mois après la date de retour. Cependant, vous devez impérativement apporter deux photos d'identité papier pour obtenir le carton de visa à votre arrivée.



Quel est le prix du visa touristique pour l'Égypte ?

Le prix standard du visa de tourisme (entrée simple, valable 30 jours) est de 25 dollars US.



Peut-on emmener un drone en Égypte ?

Non, l'importation et l'utilisation de drones sont strictement interdites en Égypte sans une autorisation spéciale du ministère de la Défense, quasi impossible à obtenir pour un particulier. Tout drone détecté à la douane sera systématiquement saisi.