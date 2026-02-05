TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Voyage en Égypte en 2026 : le guide complet des formalités et visas

Tout savoir sur les visas et les formalités


L'Égypte bat des records en ce début d'année 2026 chez les voyagistes, portée par l'ouverture du Grand Musée Égyptien. Pour bien préparer votre voyage en Egypte, voici tout ce que vous devez savoir sur les formalités : passeport, carte nationale d'identité et visa !


Rédigé par le Vendredi 6 Février 2026

Voyage en Égypte en 2026 : le guide complet des formalités et visas - Depositphotos.com Auteur Siempreverde
L’Égypte cartonne !

L’ouverture du Grand Musée égyptien du Caire (GEM) constitue un événement majeur pour la destination.

Situé à quelques encablures des pyramides de Gizeh et du Sphinx, ce site exceptionnel réunit les pièces maîtresses de l’Égypte ancienne : le trésor de Toutânkhamon, la statue colossale de Ramsès II, les barques solaires de Khéops, et bien d’autres trésors encore.

Preuve de l'engouement suscité par cette ouverture la destination monte en flèche chez les voyagistes. C'est assurément la destination de l’hiver. Le pays des Pharaons s’emballe de 54,3% (57 000 pax) selon les derniers chiffres du SETO. Elle pointe à la troisième place des pays les plus vendus. Et pour l'été, le succès se poursuit puisque l’Egypte affichait à fin décembre une croissance des ventes +91%.

Des résultats que l'on retrouve également dans le baromètre EDV/Orchestra : en départ, la destination affiche une croissance de +50% en janvier 2026 et progresse dans les mêmes proportions pour les prochaines vacances d'hiver.

"Les résultats sont exceptionnels : l'Égypte porte littéralement nos ventes en ce moment" nous déclarait tout récemment Gonzague de Gélis, président de Kuoni France.

Bruno Abenin, directeur commercial de Travel Evasion, spécialiste de la destination confirme également le fort engouement pour l'Egypte : "Les ventes fonctionnent super bien. Nous commençons même à afficher complet sur certaines périodes".

Passeport ou carte d’identité : Quel document pour entrer en Égypte ?

Pour se rendre en Egypte, les ressortissants français voyageant individuellement ou en groupe peuvent entrer dans le pays munis d’une pièce d'identité valide encore au moins six mois après la date de retour en France.

Le passeport : il doit impérativement être valable au moins 6 mois après la date de votre retour. C'est l'option la plus sûre et la plus rapide aux contrôles.

La Carte Nationale d’Identité (CNI) : Elle est acceptée pour les Français, à condition qu'elle soit valide 6 mois après le retour.
  • Attention : Si vous voyagez avec votre CNI, vous devez obligatoirement vous munir de deux photos d'identité papier pour obtenir votre visa sur un document cartonné séparé à l'arrivée. Il faudra bien sûr éviter d'égarer ce document pendant son séjour !

"La possibilité de voyager avec une CNI pour les Français existe depuis longtemps et nous n'avons jamais rencontré de problème." ajoute Bruno Abenin de Travel Evasion.

Tout savoir sur le visa égyptien : prix, e-visa et obtention à l’arrivée

Pour voyager en Egypte, le visa de tourisme est obligatoire. Il vous permet de rester 30 jours sur place. Si plusieurs solutions sont proposées pour obtenir ce précieux sésame, il est vivement conseillé de privilégier l'obtention du visa à l'arrivée, ou de passer par des prestataires spécialisés dans les visas.

"Le site officiel de demande d'e-visas rencontre régulièrement des difficultés. Nous préconisons à nos clients de privilégier le visa à l'arrivée, d'autant que nos propres équipes sur place s'occupent de tout. Cela évite aussi en cas de bug sur le site de pas payer deux fois" explique Bruno Abenin.

Autre possibilité se tourner vers des sites spécialisés : "Nous avons des outils qui nous permettent d'obtenir ce fameux e-visa, mais en cas de demande dernière minute, il vaut mieux privilégier le visa à l'arrivée" nous explique Nicolas Lepage, directeur commercial d'Action-Visas.

Le prix est de 25 $.

Fiche de débarquement à remplir avant l'arrivée

À votre arrivée dans les aéroports égyptiens (Le Caire, Hurghada, Charm el-Cheikh, etc.), vous devrez remplir une fiche de débarquement (carte d'arrivée) avant de passer le contrôle des passeports.

C'est un petit formulaire cartonné, généralement distribué gratuitement dans l'avion ou disponible sur des pupitres juste avant les guichets de douane.

Des articles de presse ont indiqué que les autorités égyptiennes ont la volonté de numériser cette étape. Certains sites annoncent la mise en ligne d'une application ou d'une plateforme pour la fin du mois de février. Mais selon des spécialistes de la destination, rien n'indique pour l'instant le remplacement de la carte d'arrivée au format papier dans de tels délais.

FAQ : Les questions fréquentes avant de partir en Égypte

On vous récapitule tout ici :

Faut-il un visa pour aller en Égypte en 2026 ?
Oui, le visa est obligatoire pour les ressortissants français. Il est recommandé de l'obtenir à l'arrivée à l'aéroport (25 $) ou de passer par des sites spécialisés dans les visas. Le site qui délivre l'e-visa rencontre régulièrement des difficultés : coupures ou bugs.

Peut-on voyager en Égypte avec une carte d'identité ?
Oui, les citoyens français peuvent entrer en Égypte avec une Carte Nationale d’Identité (CNI) valide 6 mois après la date de retour. Cependant, vous devez impérativement apporter deux photos d'identité papier pour obtenir le carton de visa à votre arrivée.

Quel est le prix du visa touristique pour l'Égypte ?
Le prix standard du visa de tourisme (entrée simple, valable 30 jours) est de 25 dollars US.

Peut-on emmener un drone en Égypte ?
Non, l'importation et l'utilisation de drones sont strictement interdites en Égypte sans une autorisation spéciale du ministère de la Défense, quasi impossible à obtenir pour un particulier. Tout drone détecté à la douane sera systématiquement saisi.

TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
