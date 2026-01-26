La 24e édition du Forum des Pionniers sera en ...

La thématique retenue pour cette 24e édition, "Piloter l’incertain", fait écho aux profondes mutations qui traversent aujourd’hui le secteur du tourisme. Instabilité géopolitique, inflation, dérèglement climatique, montée en puissance de l’intelligence artificielle ou encore vagues de transmissions d’entreprises : les professionnels doivent désormais composer avec des paramètres qu’ils ne maîtrisent pas toujours.



Dans ce contexte, le Forum des Pionniers 2026 proposera deux grands ateliers-débats pour aider les acteurs du secteur à anticiper, s’adapter et rebondir :



Naviguer face à l’incertain : géopolitique, climat, crise économique, concentration du secteur

L’intelligence artificielle : copilote stratégique et source de transformation



" La question n’est plus seulement de savoir comment optimiser, mais comment piloter ce que l’on ne contrôle pas ", explique Stanislas Lucien, rappelant que l’intelligence artificielle sera également au cœur des débats. " Nous aborderons aussi comment l’IA impacte les performances, la productivité, mais surtout la manière dont nos métiers évoluent considérablement dans le secteur du voyage. "