La 24e édition du Forum des Pionniers sera en ...

Cap sur l'Égypte pour piloter l'incertain


Le Forum des Pionniers prépare son retour pour une 24e édition. Du 30 mai au 3 juin 2026, 130 dirigeants et décideurs du tourisme se retrouveront en Égypte, pour une croisière sur le Nil.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

La destination de l’édition 2026 sera l'Egypte - Depositphotos @giuseppemasci.me.com
Aer Lingus
Le Forum des Pionniers fera son retour en 2026 pour une 24e édition.

Après une 23e édition qui avait réuni près de 150 participants, le rendez-vous donne d’ores et déjà rendez-vous aux acteurs du tourisme du 30 mai au 3 juin prochains… en Égypte.

Lors de la précédente édition, 78 femmes et 72 hommes représentant 20 catégories du secteur touristique avaient planché, pendant trois jours, sur les futurs de l’intermédiation dans le tourisme et les voyages.

Un format qui a confirmé le positionnement du Forum des Pionniers comme un espace de réflexion stratégique et d’échanges entre décideurs.

Le Forum des Pionniers : une annonce dévoilée avec suspense

La destination de l’édition 2026 a été officiellement dévoilée le 26 janvier, lors d’une soirée organisée dans les locaux de Travel Insight.

À cette occasion, Stanislas Lucien a entretenu le suspense avant d’annoncer que le Forum des Pionniers poserait ses valises en Égypte en partenariat avec Travel Evasion, pour une immersion au cœur de l’une des destinations les plus emblématiques du tourisme mondial.

Le programme s’articulera autour d’une croisière sur le Nil, combinant temps de réflexion, découvertes culturelles et expériences de terrain.

Les participants auront l’opportunité de découvrir plusieurs sites majeurs du pays, parmi lesquels Louxor, véritable musée à ciel ouvert, une journée de navigation sur le Nil pour en explorer les multiples facettes, ainsi que les paysages situés entre Assouan, les îles Éléphantines et les dunes de sable.

Le séjour se conclura par la visite des pyramides de Gizeh, du Sphinx et du Grand Musée Égyptien (GEM).

"Piloter l’incertain", fil rouge de l’édition 2026

La thématique retenue pour cette 24e édition, "Piloter l’incertain", fait écho aux profondes mutations qui traversent aujourd’hui le secteur du tourisme. Instabilité géopolitique, inflation, dérèglement climatique, montée en puissance de l’intelligence artificielle ou encore vagues de transmissions d’entreprises : les professionnels doivent désormais composer avec des paramètres qu’ils ne maîtrisent pas toujours.

Dans ce contexte, le Forum des Pionniers 2026 proposera deux grands ateliers-débats pour aider les acteurs du secteur à anticiper, s’adapter et rebondir :

Naviguer face à l’incertain : géopolitique, climat, crise économique, concentration du secteur
L’intelligence artificielle : copilote stratégique et source de transformation

"La question n’est plus seulement de savoir comment optimiser, mais comment piloter ce que l’on ne contrôle pas", explique Stanislas Lucien, rappelant que l’intelligence artificielle sera également au cœur des débats. "Nous aborderons aussi comment l’IA impacte les performances, la productivité, mais surtout la manière dont nos métiers évoluent considérablement dans le secteur du voyage."


Tags : egypte, forum des pionniers
