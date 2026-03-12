Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

Déjà implantée en Turquie et en Thaïlande, la marque TheLifeCo prend pied à Sainte-Lucie - Photo : TheLifeCo St. Lucia
Déjà implantée en Turquie et en Thaïlande, la marque internationale de bien-être médical et de détox TheLifeCo ouvrira le 1er avril 2026 sa première adresse à Sainte-Lucie, une île des Caraïbes réputée pour ses forêts tropicales luxuriantes, ses plages préservées et ses emblématiques Pitons, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Sainte-Lucie est également célèbre pour avoir décroché le titre de "Première destination Lune de Miel au monde" et de "Première Destination des Caraïbes pour le Tourisme d’Aventure".
Avec l'arrivée de TheLifeCo St. Lucia, cette île aura donc une corde de plus à son arc.
En effet, l'établissement s'affiche comme le premier resort de longévité de cette envergure, placé sous supervision médicale, de toutes les Caraïbes.
Installé au cœur du Resort de luxe A’ila, à Mount Pimard dans la baie de Rodney Bay, TheLifeCo St. Lucia sera un campus de bien-être intégré de 9 500 m². Il associera expertise médicale et environnement naturel exceptionnel.
L’objectif ? Proposer une nouvelle approche du voyage santé, centrée sur des résultats mesurables et durables.
Sainte-Lucie est également célèbre pour avoir décroché le titre de "Première destination Lune de Miel au monde" et de "Première Destination des Caraïbes pour le Tourisme d’Aventure".
Avec l'arrivée de TheLifeCo St. Lucia, cette île aura donc une corde de plus à son arc.
En effet, l'établissement s'affiche comme le premier resort de longévité de cette envergure, placé sous supervision médicale, de toutes les Caraïbes.
Installé au cœur du Resort de luxe A’ila, à Mount Pimard dans la baie de Rodney Bay, TheLifeCo St. Lucia sera un campus de bien-être intégré de 9 500 m². Il associera expertise médicale et environnement naturel exceptionnel.
L’objectif ? Proposer une nouvelle approche du voyage santé, centrée sur des résultats mesurables et durables.
Les résultats concrets privilégiés
Alors que le bien-être s’impose comme l’un des secteurs touristiques les plus dynamiques, TheLifeCo entend privilégier des résultats de santé concrets, bien au-delà d’une simple expérience de détente.
Fondée il y a plus de vingt ans, bien avant que toutes ces approches ne se démocratisent, cette enseigne fait partie des pionniers des programmes de détox médicalement supervisés, de rééquilibrage métabolique et de santé préventive.
Chaque séjour proposé par TheLifeCo repose sur un encadrement médical effectué par des médecins spécialisés ; un suivi fondé sur des analyses, biomarqueurs et indicateurs métaboliques ; des programmes personnalisés grâce à une expertise pluridisciplinaire ; un environnement hôtelier raffiné et confidentiel.
L'approche de TheLifeCo est à la croisée de la médecine et du bien-être holistique.
Au sein du Resort A’ila, TheLifeCo St. Lucia disposera dans l'immédiat de 54 chambres dédiées au bien-être, et à terme, d'une centaine.
Le campus comprend une clinique médicale entièrement équipée, dans laquelle les médecins assurent le suivi des programmes.
Sur place, les hôtes ont également accès à un spa, une salle de yoga et des studios d’activités physiques.
Deux installations de fitness professionnelles complètent l’offre, tandis qu’un restaurant signature propose une cuisine végétalienne crue conçue pour accompagner les protocoles thérapeutiques.
S’y ajoutent des espaces de détente en bord de mer spécialement pensés pour favoriser la récupération, la contemplation et la reconnexion à la nature.
Fondée il y a plus de vingt ans, bien avant que toutes ces approches ne se démocratisent, cette enseigne fait partie des pionniers des programmes de détox médicalement supervisés, de rééquilibrage métabolique et de santé préventive.
Chaque séjour proposé par TheLifeCo repose sur un encadrement médical effectué par des médecins spécialisés ; un suivi fondé sur des analyses, biomarqueurs et indicateurs métaboliques ; des programmes personnalisés grâce à une expertise pluridisciplinaire ; un environnement hôtelier raffiné et confidentiel.
L'approche de TheLifeCo est à la croisée de la médecine et du bien-être holistique.
Au sein du Resort A’ila, TheLifeCo St. Lucia disposera dans l'immédiat de 54 chambres dédiées au bien-être, et à terme, d'une centaine.
Le campus comprend une clinique médicale entièrement équipée, dans laquelle les médecins assurent le suivi des programmes.
Sur place, les hôtes ont également accès à un spa, une salle de yoga et des studios d’activités physiques.
Deux installations de fitness professionnelles complètent l’offre, tandis qu’un restaurant signature propose une cuisine végétalienne crue conçue pour accompagner les protocoles thérapeutiques.
S’y ajoutent des espaces de détente en bord de mer spécialement pensés pour favoriser la récupération, la contemplation et la reconnexion à la nature.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
Voir tous les articles de Paula Boyer