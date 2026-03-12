Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

Alors que le bien-être s’impose comme l’un des secteurs touristiques les plus dynamiques, TheLifeCo entend privilégier des résultats de santé concrets, bien au-delà d’une simple expérience de détente.



Fondée il y a plus de vingt ans, bien avant que toutes ces approches ne se démocratisent, cette enseigne fait partie des pionniers des programmes de détox médicalement supervisés, de rééquilibrage métabolique et de santé préventive.



Chaque séjour proposé par TheLifeCo repose sur un encadrement médical effectué par des médecins spécialisés ; un suivi fondé sur des analyses, biomarqueurs et indicateurs métaboliques ; des programmes personnalisés grâce à une expertise pluridisciplinaire ; un environnement hôtelier raffiné et confidentiel.



L'approche de TheLifeCo est à la croisée de la médecine et du bien-être holistique.



Au sein du Resort A’ila, TheLifeCo St. Lucia disposera dans l'immédiat de 54 chambres dédiées au bien-être, et à terme, d'une centaine.



Le campus comprend une clinique médicale entièrement équipée, dans laquelle les médecins assurent le suivi des programmes.



Sur place, les hôtes ont également accès à un spa, une salle de yoga et des studios d’activités physiques.



Deux installations de fitness professionnelles complètent l’offre, tandis qu’un restaurant signature propose une cuisine végétalienne crue conçue pour accompagner les protocoles thérapeutiques.



S’y ajoutent des espaces de détente en bord de mer spécialement pensés pour favoriser la récupération, la contemplation et la reconnexion à la nature.