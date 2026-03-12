logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

54 chambres dédiées au bien-être et une clinique médicale entièrement équipée


Installé au cœur du complexe hôtelier de luxe A'ila, à Mount Pimard dans la baie de Rodney Bay sur l'île de Sainte-Lucie, le campus de bien-être TheLifeCo St. Lucia ouvrira le 1er avril 2026. Son approche du "voyage santé" associe encadrement médical, programmes personnalisés et environnement hôtelier raffiné.


Rédigé par le Jeudi 12 Mars 2026 à 15:04

Déjà implantée en Turquie et en Thaïlande, la marque TheLifeCo prend pied à Sainte-Lucie - Photo : TheLifeCo St. Lucia
Déjà implantée en Turquie et en Thaïlande, la marque TheLifeCo prend pied à Sainte-Lucie - Photo : TheLifeCo St. Lucia
TourMaG
Déjà implantée en Turquie et en Thaïlande, la marque internationale de bien-être médical et de détox TheLifeCo ouvrira le 1er avril 2026 sa première adresse à Sainte-Lucie, une île des Caraïbes réputée pour ses forêts tropicales luxuriantes, ses plages préservées et ses emblématiques Pitons, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Sainte-Lucie est également célèbre pour avoir décroché le titre de "Première destination Lune de Miel au monde" et de "Première Destination des Caraïbes pour le Tourisme d’Aventure".

Avec l'arrivée de TheLifeCo St. Lucia, cette île aura donc une corde de plus à son arc.

En effet, l'établissement s'affiche comme le premier resort de longévité de cette envergure, placé sous supervision médicale, de toutes les Caraïbes.

Installé au cœur du Resort de luxe A’ila, à Mount Pimard dans la baie de Rodney Bay, TheLifeCo St. Lucia sera un campus de bien-être intégré de 9 500 m². Il associera expertise médicale et environnement naturel exceptionnel.

L’objectif ? Proposer une nouvelle approche du voyage santé, centrée sur des résultats mesurables et durables.

Les résultats concrets privilégiés

Le Resort A’ila profite d'un environnement exceptionnel - Photo : TheLifeCo St. Lucia
Le Resort A’ila profite d'un environnement exceptionnel - Photo : TheLifeCo St. Lucia
Autres articles
Alors que le bien-être s’impose comme l’un des secteurs touristiques les plus dynamiques, TheLifeCo entend privilégier des résultats de santé concrets, bien au-delà d’une simple expérience de détente.

Fondée il y a plus de vingt ans, bien avant que toutes ces approches ne se démocratisent, cette enseigne fait partie des pionniers des programmes de détox médicalement supervisés, de rééquilibrage métabolique et de santé préventive.

Chaque séjour proposé par TheLifeCo repose sur un encadrement médical effectué par des médecins spécialisés ; un suivi fondé sur des analyses, biomarqueurs et indicateurs métaboliques ; des programmes personnalisés grâce à une expertise pluridisciplinaire ; un environnement hôtelier raffiné et confidentiel.

L'approche de TheLifeCo est à la croisée de la médecine et du bien-être holistique.

Au sein du Resort A’ila, TheLifeCo St. Lucia disposera dans l'immédiat de 54 chambres dédiées au bien-être, et à terme, d'une centaine.

Le campus comprend une clinique médicale entièrement équipée, dans laquelle les médecins assurent le suivi des programmes.

Sur place, les hôtes ont également accès à un spa, une salle de yoga et des studios d’activités physiques.

Deux installations de fitness professionnelles complètent l’offre, tandis qu’un restaurant signature propose une cuisine végétalienne crue conçue pour accompagner les protocoles thérapeutiques.

S’y ajoutent des espaces de détente en bord de mer spécialement pensés pour favoriser la récupération, la contemplation et la reconnexion à la nature.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 145 fois

Tags : sainte lucie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news LuxuryTravelMaG

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes
La marque Pearl Resorts ne se contente pas de combiner hospitalité raffinée, gastronomie savoureuse...
Dernière heure

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

Transavia France ouvre les ventes pour la saison hiver 2026

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Les annonces

KUONI TUMLARE - Events Coordinator - MICE H/F - CDI - (Saint Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Technicien(ne) groupes pôle clubs F/H - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?
Partez en France

Partez en France

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance
Production

Production

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir
AirMaG

AirMaG

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"
HotelMaG

Hébergement

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria

Pierre &amp; Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias