La crise actuelle au Moyen-Orient démontre que les plans d'urgence pour des fermetures d'espace aérien prolongées et à grande échelle restent insuffisants - DepositPhotos.com, jag_cz
Le 28 février 2026 restera comme une date de rupture pour l'aviation civile mondiale.
Les frappes aériennes et la fermeture consécutive des espaces aériens en Iran, en Irak et dans une large partie du Golfe Persique ont brutalement paralysé les trois poumons régionaux du transport aérien international : Dubaï (DXB), Doha (DOH) et Abou Dhabi (AUH).
Cet événement n'est pas seulement une crise opérationnelle majeure ; c’est certainement une remise en question profonde du modèle de croissance des "super-connecteurs".
Une onde de choc temporelle
Les conséquences de ce conflit se déclinent en trois horizons temporels distincts, chacun apportant son lot de défis pour les compagnies du Golfe.
À court terme, la paralysie a été quasi totale. Le 1er mars 2026, plus de 1 800 vols ont été annulés, affectant environ 40% du trafic régional. Les coûts opérationnels ont bondi de 6% en moyenne, portés par l'envolée des prix du kérosène et la nécessité de déroutement massifs. Des milliers de passagers en transit pur, souvent sans visa pour entrer dans les pays d u Golfe, se sont retrouvés bloqués dans des terminaux saturés, transformant les vitrines technologiques de DXB et DOH en zones de gestion de crise humanitaire.
À moyen terme, nous assistons à un déplacement massif de la valeur. Les majors européennes et asiatiques, capables de contourner la zone de conflit via des routes plus septentrionales ou méridionales, captent désormais une demande qui fuyait auparavant leurs hubs historiques. Air France-KLM et Lufthansa ont déjà annoncé des augmentations de capacité vers l'Asie et l'Afrique, profitant de cette "rente de crise" tout en assurant un rôle de sauveurs auprès de passagers bloqués à l’autre bout du monde depuis plusieurs jours. Pour les compagnies du Golfe, le défi sera de restaurer une confiance ébranlée auprès des voyageurs et des professionnels qui pourront privilégier les vols directs.
À long terme, c'est la stratégie même des pétromonarchies qui est interrogée. Le gigantisme des infrastructures repose sur une stabilité régionale qui semble aujourd'hui illusoire. La diversification économique pourrait se réorienter vers des secteurs moins dépendants de la fluidité des cieux, comme les technologies de l'information ou les énergies renouvelables terrestres.
Le modèle du hub "super-connecteur" repose sur une équation simple : concentrer un maximum de flux mondiaux sur un point géographique unique pour générer des économies d'échelle massives.
Cette hypercentralisation, qui a fait la réussite d'Emirates ou de Qatar Airways, se révèle être leur plus grande vulnérabilité.
Comme l'a souligné la direction de Lufthansa, cette concentration est devenue un "talon d'Achille géopolitique". Le concept de "transit pur", où 80% de la population mondiale est à moins de huit heures de vol, ne fonctionne que si les couloirs aériens sont ouverts.
En cas de fermeture, le hub ne devient plus un carrefour, mais un cul-de-sac. Le modèle n'est pas nécessairement condamné, mais il doit évoluer vers plus de résilience, peut-être en développant des hubs secondaires ou en renforçant les alliances stratégiques avec des transporteurs hors de la zone de conflit afin de basculer rapidement une partie des flottes si besoin.
L’épreuve du feu pour la relation clients
La gestion des clients pendant cette crise a mis en lumière des disparités de traitement et une saturation généralisée des services de support.
Après plus de dix jours de crise, les témoignages de passagers bloqués révèlent une réalité éloignée des promesses de prise en charge. La gestion de crise est disparate d’une compagnie à l’autre et en fonction du canal d’achat du billet.
De nombreux passagers ont dû payer eux-mêmes leurs frais d'hébergement et de nourriture, sans garantie aucune de se faire rembourser.
Le rebooking automatique, même dopé à l'IA, a montré ses limites face au volume massif de passagers en transit pur.
Cette crise met également en lumière la délicate question de l'application de l’article 9 du Règlement (CE) n°261/2004 qui stipule le "droit à une prise en charge" pour les passagers, appelé "Duty of care". Cela inclut la prise en charge par les compagnies des repas et rafraîchissements en suffisance, deux appels téléphoniques ou messages électroniques, et, si nécessaire, l'hébergement à l'hôtel ainsi que le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement.
Si Emirates et Qatar Airways ont communiqué à ce sujet de la prise en charge des passagers bloqués dans leurs hubs respectifs, elles ont été silencieuses sur les milliers de passagers européens bloqués au-delà.
Les témoignages de passagers contraints de payer eux-mêmes leurs frais d'hébergement et de nourriture, suggèrent une non-application en amont de cet article. Il sera intéressant de voir si les passagers en seront remboursés à leur retour, ce qui est leur droit absolu pour tous ceux au départ d’un aéroport européen.
Les limites des alliances aériennes en temps de crise
Malgré l'existence d'alliances mondiales ou de partenariats bilatéraux, les compagnies n'ont pas pu ou su pleinement activer ces réseaux pour modifier les réservations de leurs passagers.
- la complexité des accords de rebooking : les accords inter-compagnies sont souvent complexes et ne couvrent pas toujours les situations de force majeure à cette échelle. Les priorités sont données aux passagers des vols propres avant ceux des partenaires, une logique financière domine.
- le manque de capacité disponible : les compagnies européennes et asiatiques ont elles-mêmes dû ajuster leurs routes et parfois leurs capacités, rendant impossible l'absorption d'un afflux massif de passagers, d’autant que les remplissages sont déjà élevés en raison de la haute saison sur l’Asie et de nombreuses vacances scolaires.
- les problèmes de visa et de logistique : de nombreux passagers en transit via le Golfe n'ont pas de visa pour certains pays, compliquant leur reroutage via ces pays qui nécessiteraient une entrée sur le territoire.
- des systèmes informatiques non intégrés : malgré les avancées, les systèmes de réservation et de gestion des passagers entre compagnies différentes ne sont pas toujours suffisamment intégrés pour permettre un rebooking fluide et automatisé en cas de perturbation majeure.
Aurions-nous fait mieux en Europe ?
La question de la résilience européenne en cas de conflit majeur sur son sol est légitime.
L'Europe dispose d'un atout de taille : Eurocontrol.
Cette organisation supranationale assure une coordination centralisée de la gestion des flux (ATFCM) et dispose de protocoles de crise éprouvés, comme le cadre de gestion de crise de l'EANPG (European Air Navigation Planning Group).
Les leçons non tirées de l'Eyjafjallajökull (2010)
La crise du volcan islandais Eyjafjallajökull en 2010, qui avait entraîné la fermeture quasi totale de l'espace aérien européen pendant plusieurs jours, avait pourtant mis en lumière la nécessité de plans d'urgence robustes et d'une meilleure coordination.
Plus de 100 000 vols avaient été annulés, entraînant d’importantes répercussions économiques.
Les principales leçons tirées à l'époque comprenaient la nécessité d'une approche basée sur le risque : plutôt qu'une fermeture totale, une évaluation plus fine des zones à risque et des altitudes de vol sûres ; une amélioration de la coordination européenne avec le renforcement du rôle d'Eurocontrol et des centres de gestion de crise nationaux ; et une communication transparente, avec une meilleure information des compagnies aériennes et du public.
Cependant, ces leçons semblent n'avoir été que partiellement appliquées, surtout en dehors de l'Europe.
La crise actuelle au Moyen-Orient démontre que les plans d'urgence pour des fermetures d'espace aérien prolongées et à grande échelle restent insuffisants, en particulier pour les hubs dépendants d'une zone géographique restreinte.
La nature géopolitique du conflit actuel, par opposition à une catastrophe naturelle, ajoute une couche de complexité qui n'avait pas été pleinement anticipée dans les plans post-volcan.
Les manuels d’urgences (LERP) devront à l’avenir tenir compte d’évènements de grande ampleur afin de répondre localement et immédiatement aux besoins des passagers bloqués.
L’instabilité géopolitique mondiale grandissante incitera, je l’espère, les compagnies à plus de proactivité, mieux organisée et structurée en amont pour faire face à ces défis.
Si la crise actuelle au Moyen-Orient ne dure pas excessivement longtemps, que la sécurité des passagers des compagnies du Golfe n'est pas durablement impactée, que les infrastructures aéroportuaires ne sont pas endommagées et l'intégrité des flottes non compromise, il est raisonnable de penser que les passagers reviendront assez vite.
Les compagnies du Golfe, réputées pour leur agilité marketing et leurs capacités financières, sauront déployer des campagnes de promotions agressives et des stratégies de communication ciblées pour regagner la confiance des voyageurs.
La résilience du secteur aérien, souvent sous-estimée, s'appuie sur une demande fondamentale de connectivité mondiale.
Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies - si la crise s'éternise, si la perception de sécurité est durablement altérée, ou si des pertes matérielles significatives surviennent - les conséquences seraient bien plus profondes.
Cela pourrait entraîner une réorientation structurelle des flux de passagers et de fret, un affaiblissement durable du modèle du hub du Golfe au profit d'autres régions, et une pression accrue sur les compagnies pour diversifier leurs stratégies et leurs points de connexion.
Dans ce scénario, le retour à la normale serait lent et coûteux, et le paysage du transport aérien mondial pourrait être redessiné de manière durable.
Espérons juste que cette guerre cesse au plus vite et que les passagers bloqués aux quatre coins du monde rentrent chez eux dans les meilleurs délais.
Remercions tout le personnel des compagnies aériennes et de tout l’écosystème (agents de voyages, tour-opérateurs, etc.) impliqués dans cette crise qui effectuent un travail formidable, sans ménager leurs efforts, ni compter les heures !
Eric Didier - DR
Entrepreneur passionné et spécialiste du transport aérien, avec plus de trois décennies d'expérience, Eric Didier a coordonné le lancement de l’alliance Oneworld avant de créer et développer Qatar Airways en France et sur plusieurs marchés européens, où il a occupé des postes de direction clés, assurant la croissance et le succès de la compagnie.
Expert en gestion d'équipes et en stratégies commerciales, alliances et distribution, il a travaillé avec plusieurs grandes compagnies aériennes, contribuant à leur expansion à l'international
