Les hubs du Golfe à l'épreuve de la guerre : la fin d'un modèle d'invulnérabilité ? [ABO]

La chronique d'Eric Didier

Le 28 février 2026 a marqué une rupture pour l’aviation mondiale : la fermeture des espaces aériens en Iran, en Irak et dans le Golfe a paralysé les grands hubs de Dubaï, Doha et Abou Dhabi, provoquant des milliers d’annulations et bloquant des passagers en transit. Au-delà de la crise opérationnelle immédiate, cet épisode révèle la vulnérabilité géopolitique du modèle des "super-connecteurs" du Golfe, fondé sur l’hypercentralisation des flux aériens.

Rédigé par Eric Didier le Jeudi 12 Mars 2026 à 07:40

