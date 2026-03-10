TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge

Traicey et MacroCarbon récompensées pour leurs solutions liées à l’expérience client et à la durabilité


Vueling a dévoilé les lauréats de la deuxième édition du NextGen Aviation Challenge lors du MWC26 Barcelona. Ce défi vise à identifier des solutions innovantes capables d’améliorer l’efficacité opérationnelle, l’expérience des passagers et la durabilité dans le secteur aérien.


Rédigé par le Mercredi 11 Mars 2026 à 13:00

Les deux start-up lauréates pourront développer un test de concept - DepositPhotos.com/mindea
Les deux start-up lauréates pourront développer un test de concept - DepositPhotos.com/mindea
TourMaG
Vueling a dévoilé les lauréats de la deuxième édition du NextGen Aviation Challenge lors du MWC26 Barcelona.

Les start-up retenues sont Traicey, dans la catégorie expérience client, et MacroCarbon, dans celle de la durabilité. Traicey a développé une solution basée sur l’intelligence artificielle destinée à automatiser la gestion des bagages et à améliorer le suivi des dossiers clients.

MacroCarbon propose pour sa part une solution basée sur la culture d’algues marines comme matière première pour la capture du carbone et la production de carburant d’aviation durable (SAF). Les projets ont été sélectionnés par un jury composé de représentants de Vueling.

Des tests de concept prévus avec Vueling

Autres articles
Les deux start-up lauréates pourront développer un test de concept en collaboration avec Vueling.

Elles bénéficieront également d’un soutien pour présenter leur candidature au programme IAGi Accelerator du groupe IAG.

Plusieurs projets finalistes présentés

La deuxième édition du défi a réuni plusieurs start-up proposant des solutions liées à l’expérience client et à la durabilité dans le secteur aérien.

Parmi les finalistes figurent notamment Overwatch AI, MVPaws, Your Accessible Flight (YAF) et Deriskly pour l’expérience client, ainsi que FuelVision, Cyclo, Inetum et Ucaneo dans la catégorie durabilité.

A lire aussi : Vueling lance une nouvelle liaison directe entre Nice et Séville

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
Voir tous les articles de Noah Penalva
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 172 fois

Tags : vueling
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand News La Travel Tech

AERTiCKET : Proximité maximale, performance globale

AERTiCKET : Proximité maximale, performance globale
Face aux mutations du voyage, AERTiCKET fait le choix du terrain en lançant « Stronger Together »....
Dernière heure

La Polynésie Française bat son record touristique en 2025

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge

JULIE GEOFFROY

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme

Elux Groupe vise 35 M€ de chiffre d'affaires en 2026

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Les Herbiers (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDD - (Fougères (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Cambrai (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

Elux Groupe vise 35 M€ de chiffre d'affaires en 2026

Elux Groupe vise 35 M€ de chiffre d'affaires en 2026
Partez en France

Partez en France

Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver

Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

La Polynésie Française bat son record touristique en 2025

La Polynésie Française bat son record touristique en 2025
Production

Production

Conflit Iran : quelles tendances dans les réservations voyages ?

Conflit Iran : quelles tendances dans les réservations voyages ?
AirMaG

AirMaG

SKY Airline ouvre ses ventes aux professionnels du tourisme en France

SKY Airline ouvre ses ventes aux professionnels du tourisme en France
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée

Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée
HotelMaG

Hébergement

Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028

Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises lance sa nouvelle campagne mondiale

Oceania Cruises lance sa nouvelle campagne mondiale
TravelJobs

Emploi & Formation

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias