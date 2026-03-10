Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge

Vueling a dévoilé les lauréats de la deuxième édition du NextGen Aviation Challenge lors du MWC26 Barcelona.
Les start-up retenues sont Traicey, dans la catégorie expérience client, et MacroCarbon, dans celle de la durabilité. Traicey a développé une solution basée sur l’intelligence artificielle destinée à automatiser la gestion des bagages et à améliorer le suivi des dossiers clients.
MacroCarbon propose pour sa part une solution basée sur la culture d’algues marines comme matière première pour la capture du carbone et la production de carburant d’aviation durable (SAF). Les projets ont été sélectionnés par un jury composé de représentants de Vueling.
Des tests de concept prévus avec Vueling
Les deux start-up lauréates pourront développer un test de concept en collaboration avec Vueling.
Elles bénéficieront également d’un soutien pour présenter leur candidature au programme IAGi Accelerator du groupe IAG.
Plusieurs projets finalistes présentés
La deuxième édition du défi a réuni plusieurs start-up proposant des solutions liées à l’expérience client et à la durabilité dans le secteur aérien.
Parmi les finalistes figurent notamment Overwatch AI, MVPaws, Your Accessible Flight (YAF) et Deriskly pour l’expérience client, ainsi que FuelVision, Cyclo, Inetum et Ucaneo dans la catégorie durabilité.
