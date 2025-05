Vueling expérimente la peau de requin sur ses appareils

La possibilité d’implémenter la technologie de pointe de MicroTau sur nos appareils lorsqu’elle aura été certifiée, représentera un tournant majeur dans la transition de Vueling vers une aviation plus durable. Cette innovation soutient notre objectif d’améliorer l’efficience de notre consommation de carburant et renforce notre engagement à réduire les émissions de CO2 grâce à des solutions avant-gardistes. Notre partenariat avec MicroTau jouera un rôle clé dans l’atteinte de nos objectifs environnementaux, à court comme à long terme, en réduisant l’impact de nos opérations et en accompagnant l’évolution du secteur vers un avenir plus responsable

L’efficience reste un objectif difficile à atteindre dans l’aviation, où les solutions de décarbonation nécessiteront encore plusieurs dizaines d’années avant de pouvoir être mises en œuvre ou bien ont un coût faramineux. Le principal objectif de MicroTau est de fournir sa solution complète de technologie nervurée aux compagnies aériennes afin de les aider à réduire leurs émissions et à économiser au passage sur les coûts d’exploitation. C’est fabuleux que Vueling fasse partie du voyage en devenant un client et un partenaire majeur qui permettra à ce projet de voir le jour

Le consiste en un film destiné à être appliqué sur la surface externe du fuselage. Il reproduit les microstructures présentes sur la peau de requin, appelées nervures, connues pour. Selon les estimations, ce procédé permettrait de sans nécessiter de modifications structurelles de l'appareil. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre plus large des démarches entreprises par Vueling en matière de. La compagnie a exprimé son intention de recourir à plusieurs leviers pour réduire ses émissions, incluant l'utilisation de carburant d'aviation durable. L'objectif est d'intégrer des solutions technologiques visant à limiter l'impact environnemental de ses opérations, dans le cadre d'une stratégie à long terme.