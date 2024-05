Vueling travaille en coordination avec toutes les équipes pour minimiser les perturbations causées par la grève du personnel navigant de Vueling en France, lancée par le SNPNC-FO et la CGT, et informe tous les clients des options alternatives disponibles pour atténuer, autant que possible, les désagréments majeurs.



La compagnie prévoit d'exploiter près de 70 % des vols prévus en France pour le mercredi 8 et le jeudi 9 mai dans des conditions régulières.



Vueling est convaincue que le dialogue et la compréhension mutuelle doivent prévaloir sur le conflit et en appelle une fois de plus à la responsabilité du SNPNC-FO et de la CGT pour annuler la grève afin de poursuivre les négociations en vue d'un accord bénéfique pour les deux parties et ainsi éviter les perturbations significatives que cette situation pourrait causer pendant cette période de vacances en France.