France : Le droit de grève bientôt raboté dans les transports ?

l’autorité organisatrice de transports

de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord collectif ou au plan de prévisibilité

des conséquences disproportionnées pour les usagers, et porter ainsi atteinte à l'ordre public et à la liberté d'aller et venir,

les élus ont tout simplement "la volonté de casser le système de grève.

Nous ne savons pas si elle sera inscrite ou non, à l'ordre du jour des députés ou s'ils choisiront de s'en saisir.



Le sort du texte est incertain, car le texte doit passer par les deux chambres que les députés et sénateurs trouvent un compromis. La navette parlementaire est indispensable, ce qui n'est pas encore le cas,

Et si durant les manifestations, les entreprises n'ont pas réussi à maintenir un niveau minimal de service, alors elles devront au bout de 3 jours, alors "" pourra sévir et enjoindre les sociétés "".Le Sénat ajoute queLes transports internationaux et aériens sont exemptés de ces dispositions.L'enjeu pour les sénateurs étant donc de limiter les désagréments pour les usagers, lors de mouvements syndicaux, ayant parfois "" précise la communication de l'assemblée.Pour les contrôleurs de la SNCF, Si le Sénat l'a adopté, le document est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Cette dernière doit décider de s'en saisir et l'inscrire à l'ordre du jour, pour voter pour ou contre.Ce qui n'est pas encore le cas.Dans le même temps," conclut un porte-parole du Palais du Luxembourg.Un processus législatif qui pourrait mettre à mal, les ambitions des porteurs de la proposition de la voir s'appliquer pour les JO 2024.