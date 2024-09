easyJet : les syndicats entrent en guerre contre la direction !

" Nous nous engageons à travailler de manière constructive avec les représentants de notre personnel en France. La consultation vient d'être lancée pour une durée de trois mois.



Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires sociaux au cours de la consultation.



Nous comprenons l'émotion de nos équipes et, à ce titre, un soutien spécifique a d’ailleurs été mis en place. Cette consultation fait partie d'une procédure qui inclut et traite les risques psychosociaux.



L'inspection du travail est tenue informée tout au long du processus de consultation. Nous maintenons un dialogue ouvert pour clarifier tout ce qui est nécessaire.



Au cours de ce processus de consultation, les discussions peuvent impliquer des membres du siège qui sont anglophones.



Pendant toute la durée de la consultation, l’ensemble des salariés basés à Toulouse aura accès à des plateformes d'information et de soutien. Chaque salarié concerné peut également solliciter un entretien avec l'un des consultants spécialisés proposé par l'entreprise, via un espace en ligne dédié disponible 24h/24 et 7j/7 et via un numéro de téléphone, accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h.



Avec l'Espace Information Conseil (EIC), l'objectif initial est d'aider les salariés pour une éventuelle mobilité interne et externe, et d'enrichir leurs premières réflexions sur un plan de carrière qui pourrait s'inscrire dans les différents parcours proposés par la direction dans le cadre de la consultation.



L'Espace Mobilité Emploi (EME) est la structure d'appui mise en place dans le prolongement de l'EIC. Son rôle est d'aider les salariés à définir et à finaliser leur projet au moment de l'adhésion au congé de reclassement.



La proposition de réorganisation de la structure d'easyJet en France fait partie de la stratégie à long terme de la compagnie pour assurer la pérennité de ses activités sur le marché français.



Elle permettra à la compagnie de saisir les opportunités de croissance et de maintenir sa position de deuxième compagnie aérienne en France. easyJet reste déterminée à se développer en France avec une croissance de plus de 5 % de sa capacité prévue l'hiver prochain.



Comme toutes les compagnies aériennes, easyJet évalue en permanence les opportunités de croissance. Dans ce contexte, easyJet a ouvert 3 routes depuis et vers Beauvais en 2022 pour explorer de nouvelles zones de chalandise.



Aujourd'hui, la compagnie souhaite se concentrer sur les lignes à forte demande et propose près de 80 lignes au départ de ses bases de Paris-Orly et Paris-CDG.



easyJet continue d'être la deuxième compagnie aérienne en France et de se développer en régions : 22 aéroports desservis et plus de 20 nouvelles lignes ouvertes cette année, dont la desserte de l'Égypte pour la première fois dans l'histoire de la compagnie en France, " a commenté la direction.