Vueling annonce une nouvelle liaison entre Paris et Londres

Vueling Airlines, S.A. est une compagnie aérienne espagnole fondée en 2004. Son siège social se trouve à El Prat de Llobregat, en Catalogne, avec l'aéroport de Barcelone-El Prat servant de principal hub. La compagnie opère des vols vers diverses destinations à travers l'Europe, l'Afrique du Nord, et le Moyen-Orient, offrant un modèle économique axé sur la réduction des coûts pour permettre des tarifs compétitifs. Vueling fait partie du groupe IAG (International Airlines Group), l'une des plus grandes sociétés de transport aérien au monde, qui comprend également d'autres compagnies aériennes telles que British Airways et Iberia.



La flotte de Vueling est composée principalement d'avions de la famille Airbus A320, choisis pour leur efficacité énergétique et leur capacité à opérer sur des courtes et moyennes distances, ce qui est cohérent avec la stratégie de la compagnie de minimiser les coûts opérationnels. Vueling se distingue par sa flexibilité, proposant différents tarifs pour répondre aux besoins variés des passagers, allant de l'option basique, axée sur le prix, à des options plus premium incluant des services supplémentaires.



Au fil des années, Vueling a connu une expansion significative, augmentant son réseau de destinations et sa part de marché dans le secteur aérien à bas coûts. La compagnie est également connue pour ses initiatives en matière de technologie et d'innovation, notamment l'utilisation de plateformes numériques pour simplifier les processus de réservation et d'enregistrement, améliorant ainsi l'expérience client.