Vueling a adopté la dernière version de NDC

Vueling est la première compagnie aérienne européenne à adopter la dernière version - 21.3 - de la norme NDC (New Distribution Capability), après avoir reçu la certification ARM Index de IATA.



La compagnie, qui proposait déjà une connectivité API depuis 2008, a intégré la connexion NDC, version 16.2, en 2018 selon la norme définie par IATA.



Récemment, Vueling a intégré "la nouvelle version 21.3 de la norme NDC dans le but d'offrir un canal digital cohérent dans le temps qui puisse accueillir un trafic supplémentaire provenant du canal traditionnel (messagerie EDIFACT).



Cette nouvelle connectivité permettra aux agences de voyages et aux distributeurs de technologies d'accéder à un plus large éventail de contenus, notamment des services annexes et des offres personnalisées, ainsi que de réserver ces services directement sur la plateforme."