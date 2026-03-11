La Polynésie Française bat son record touristique en 2025

Cette tension sur l’offre hôtelière - notamment en haute saison d’avril à septembre - n’est pas sans inquiéter les tour-opérateurs français, alors que 60% des ventes sur le marché français sont intermédiées.



A l’instar du leader Austral Lagons, qui a fait voyager plus de 6 000 clients en Polynésie Française en 2025. « L’année a été dopée par quelques grosses opérations avec des réseaux de distribution. J’espère une année 2026 à l’étal » témoigne le PDG Hélion de Villeneuve.



Il regrette toutefois l’envolée des prix des hôtels 5* qui « deviennent inabordables pour le marché français, et le manque de chambres dans les catégories 3 et 4* » .



Certes, selon Tahiti Tourisme, 38% des capacités d’hébergements sont constituées par des meublés touristiques, mais l’essentiel est commercialisé en direct, notamment via les plateformes de type Airbnb.

